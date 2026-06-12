അന്ന് തലയോട്ടി തകർത്ത പരിക്ക്, ഇന്ന് ചരിത്രം കുറിച്ച ഹെഡ്ഡർ; വിധിയെ കാൽക്കീഴിലാക്കി ജിമെനെസിന്റെ വിശ്വരൂപം!
മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച കരിയർ, പിതാവിന്റെ വിയോഗം, ഒടുവിൽ അസ്റ്റെക്കയിൽ ജിമെനെസിന്റെ കണ്ണീർ ഗോൾ!
Published : June 12, 2026 at 9:31 AM IST
മെക്സിക്കോ സിറ്റി: റോബർട്ടോ അൽവാരഡോ നൽകിയ ക്രോസ് റൗൾ ജിമെനെസ് ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ഗോൾവലയിലാക്കിയ നിമിഷം അസ്റ്റെക്ക സ്റ്റേഡിയം ആരവങ്ങളാൽ മുഖരിതമായി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ മെക്സിക്കോ വിജയമുറപ്പിച്ച നിമിഷമായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ കോർണർ ഫ്ലാഗിന് സമീപം നിന്ന്, കണ്ണീരണഞ്ഞ് ആകാശത്തേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി നിന്ന ആ പരിചയസമ്പന്നനായ സ്ട്രൈക്കറിലായിരുന്നു.
ജിമെനെസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു വെറും ഗോൾ ആയിരുന്നില്ല. സ്വന്തം മണ്ണിൽ, എൺപതിനായിരത്തിലധികം വരുന്ന ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ അദ്ദേഹം നേടുന്ന ആദ്യ ലോകകപ്പ് ഗോൾ കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. കരിയറിലെ മാരകമായ പരിക്കും വ്യക്തിപരമായ വലിയൊരു നഷ്ടവും അതിജീവിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയത്.
ആരാണ് റൗൾ ജിമെനെസ്?
ആധുനിക ഫുട്ബോൾ യുഗത്തിൽ മെക്സിക്കോ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഫോർവേഡുകളിൽ ഒരാളാണ് റൗൾ ജിമെനെസ്. ക്ലബ് അമേരിക്ക, അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ്, ബെൻഫിക്ക, വോൾവർഹാംപ്റ്റൺ വാണ്ടറേഴ്സ് (വുൾവ്സ്), ഫുൾഹാം തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ക്ലബുകൾക്കായി അദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഫുൾഹാമിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ പഴയ ക്ലബായ വുൾവ്സിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി മെക്സിക്കന് ദേശീയ ടീമിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ജിമെനെസ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ നേടിയ ഗോളോടെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിൽ 46 ഗോളുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹം മെക്സിക്കോയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരിൽ ജാരെഡ് ബോർഗെറ്റിക്കൊപ്പം എത്തി. ഇനി ഹാവിയർ 'ചിചാരിറ്റോ' ഹെർണാണ്ടസ് മാത്രമാണ് ജിമെനെസിന് മുന്നിലുള്ളത്.
Co-hosts off to a winning start! 🇲🇽#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026
മെക്സിക്കോയുടെ വിജയം; ജിമെനെസിന്റെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് ഗോൾ
2026 ലോകകപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്താണ് മെക്സിക്കോ തുടങ്ങിയത്. ജൂലിയൻ ക്വിനോൺസ് ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ, രണ്ടാം പകുതിയിൽ അൽവാരഡോയുടെ പാസിൽ നിന്ന് ജിമെനെസ് രണ്ടാം ഗോൾ നേടി.
2014, 2018, 2022 ലോകകപ്പുകളിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജിമെനെസിന്റെ കരിയറിലെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് ഗോളാണിത്. ഗോൾ നേട്ടത്തിന് ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികാരാധീനമായ ആഹ്ലാദപ്രകടനം ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാഴ്ചയായി മാറി.
പിതാവിന്റെ വിയോഗത്തിന്റെ വേദനയിലും ജിമെനെസ്
ജിമെനെസിന്റെ പിതാവായ റൗൾ ജിമെനെസ് വേഗ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണ് അന്തരിച്ചത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഗോളിന് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വൈകാരിക പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഗോൾ അടിച്ചതിന് ശേഷം ആകാശത്തേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയ താരം, സഹതാരങ്ങൾ ഓടിയെത്തിയപ്പോഴേക്കും വികാരാധീനനായി കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. പിതാവിന്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം താരം നടത്തിയ സമാനമായ ആഹ്ലാദപ്രകടനത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിരുന്നു ഇത്. 2020-ൽ ആഴ്സണൽ ഡിഫെൻഡർ ഡേവിഡ് ലൂയിസുമായുള്ള കൂട്ടിയടിയിൽ ജിമെനെസിന്റെ തലയോട്ടിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ജീവനും കരിയറിനും ഭീഷണിയായ ആ വലിയ പ്രതിസന്ധിയെയും മറികടന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഈ നേട്ടത്തിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നത്.
കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ
മെക്സിക്കൻ നടിയും ടെലിവിഷൻ താരവുമായ ഡാനിയേല ബാസ്സോ ആണ് ജിമെനെസിന്റെ പങ്കാളി. 2017 മുതൽ ഒപ്പമുള്ള ഡാനിയേല, ജിമെനെസിന് പരിക്കേറ്റ കാലയളവിൽ വലിയ പിന്തുണയാണ് നൽകിയത്. 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ സ്വിസ് ആൽപ്സ് പർവതനിരകളിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹനിശ്ചയം. ഈ ദമ്പതികൾക്ക് ആര്യ എന്ന മകളും ആൻഡർ എന്ന മകനുമുണ്ട്. 2026 ലോകകപ്പിൽ മെക്സിക്കോ കൂടുതൽ മുന്നേറാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, ജിമെനെസിന് കരുത്തായി ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും കൂടെയുണ്ട്.
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