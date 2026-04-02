ലോകകപ്പിലെ കരുത്തൻ, ഏകദിനത്തിലെ ഹീറോ; റാസ്സി വാൻ ഡെർ ഡസ്സൻ കളം വിടുന്നു
അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് വാൻ ഡെർ ഡസ്സൻ
Published : April 2, 2026 at 8:14 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ ബാറ്റർമാരിൽ ഒരാളായ റാസ്സി വാൻ ഡെർ ഡസ്സൻ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 35-ാം വയസ്സിൽ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് താരം തന്റെ തീരുമാനം അറിയിച്ചത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ജേഴ്സി അണിയാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിരമിക്കൽ സന്ദേശത്തിൽ കുറിച്ചു.
"വളരെയധികം അഭിമാനത്തോടും നന്ദിയോടും കൂടിയാണ് ഞാൻ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. പ്രോട്ടീസിനായി കളിക്കുക എന്നത് വലിയ അർപ്പണബോധം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ യാത്രയിൽ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എല്ലാ നിമിഷങ്ങളെയും വിലപ്പെട്ടതാക്കുന്നു," വാൻ ഡെർ ഡസ്സൻ പറഞ്ഞു.
തന്റെ കരിയറിൽ പിന്തുണ നൽകിയ ക്രിക്കറ്റ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്കും കോച്ചുമാർക്കും ആരാധകർക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യ ലാറ നൽകിയ കരുത്തിനെ താരം വികാരാധീനനായി അനുസ്മരിച്ചു. വാണ്ടറേഴ്സ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ നിറഞ്ഞ ഗാലറിക്ക് മുന്നിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ലഭിച്ചിരുന്ന സ്വീകരണം എന്നും തന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Rassie van der Dussen Announces International Retirement! 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) April 2, 2026
A career defined by composure, class, and unwavering commitment. 💪
Rassie van der Dussen steps away from the international stage having truly embodied what it means to wear the badge. 🇿🇦
From anchoring innings to… pic.twitter.com/b1DCoGjzv1
വൈകി വന്ന വസന്തം
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ടി20 ലീഗുകളിലും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ശേഷമാണ് 29-ാം വയസ്സിൽ സിംബാബ്വെക്കെതിരായ ടി20യിലൂടെ അദ്ദേഹം അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. 2019-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച അദ്ദേഹം 18 ടെസ്റ്റുകൾ കളിച്ചു. എന്നാൽ ഏകദിന ഫോർമാറ്റിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിളങ്ങിയത്.
സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ 2019 ലോകകപ്പ് ടീമിലെ നിർണ്ണായക സാന്നിധ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 71 ഏകദിനങ്ങളിൽ നിന്ന് 50-ന് മുകളിൽ ശരാശരിയിൽ 2657 റൺസ് അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരങ്ങളിൽ എബി ഡി വില്ലിയേഴ്സിന് പിന്നിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റിംഗ് ശരാശരിയുള്ള താരം കൂടിയാണ് വാൻ ഡെർ ഡസ്സൻ.
കരിയർ റെക്കോർഡുകൾ:
ടെസ്റ്റ്: 18 മത്സരങ്ങൾ, 905 റൺസ് (6 അർധസെഞ്ചുറികൾ)
ഏകദിനം: 71 മത്സരങ്ങൾ, 2657 റൺസ് (6 സെഞ്ചുറികൾ, 17 അർധസെഞ്ചുറികൾ)
ടി20: 57 മത്സരങ്ങൾ, 1406 റൺസ് (10 അർധസെഞ്ചുറികൾ)
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്ലബ്ബായ ലയൺസിനായി ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ തുടർന്നും കളിക്കുമെന്നും, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി യുവതാരങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "വലുതായി സ്വപ്നം കാണുക, അത് നേടാനായി സർവ്വസ്വവും നൽകുക," എന്ന ഉപദേശത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
