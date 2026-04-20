2023 സീസണിനിടെ നടന്ന ആ രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ച; റാഷിദിനെ തേടിയെത്തിയ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വ വാഗ്ദാനം
ഇന്ത്യയുടെയും ഓസ്ട്രേലിയയുടെയും പൗരത്വ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിരസിച്ച് റാഷിദ് ഖാൻ, പുതിയ പുസ്തകത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ!
Published : April 20, 2026 at 10:49 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ പണക്കൊഴുപ്പിനും കരിയർ നേട്ടങ്ങൾക്കും അപ്പുറം മാതൃരാജ്യത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയാണ് വലുതെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് അഫ്ഗാന് സൂപ്പർ താരം റാഷിദ് ഖാൻ. ഇന്ത്യയുടെയും ഓസ്ട്രേലിയയുടെയും പൗരത്വ വാഗ്ദാനങ്ങൾ താൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതായും തൻ്റെ മുൻഗണന എപ്പോഴും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാണെന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തി. റാഷിദ് ഖാൻ്റെ ജീവിതം പറയുന്ന ‘റാഷിദ് ഖാൻ: ഫ്രം സ്ട്രീറ്റ്സ് ടു സ്റ്റാർഡം’ എന്ന പുതിയ പുസ്തകത്തിലാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉള്ളത്.
2023ലെ ഐപിഎൽ സീസണിനിടെയുണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് റാഷിദ് പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തി തന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരു ടീം ഒഫീഷ്യൽ അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ നടന്ന സംഭാഷണമാണ് റാഷിദ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
'അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, 'നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ (അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ) സാഹചര്യം വളരെ മോശമാണ്. ഇവിടെ വന്ന് ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കൂ. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ രേഖകൾ നൽകാം, ഇവിടെ കളിക്കൂ.' ഈ നിർദ്ദേശം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് ആദ്യം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും ഞാൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു: 'വളരെയധികം നന്ദി, പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ രാജ്യമായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുവേണ്ടിയാണ് കളിക്കുന്നത്.'
ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും സമാനമായ ഓഫറുകൾ തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റാഷിദ് വെളിപ്പെടുത്തി. 'എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കളിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിടത്തും ഞാൻ കളിക്കില്ലെന്ന് അവരോടും ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി," റാഷിദ് പുസ്തകത്തിൽ കുറിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ ആരാധകരുടെ സ്നേഹം
റാഷിദ് ഖാനോട് ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്കുള്ള സ്നേഹം 2018ൽ തന്നെ വ്യക്തമായതാണ്. അന്നത്തെ ഐപിഎല്ലിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരെയുള്ള മികച്ച പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ, റാഷിദിന് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വലിയ കാമ്പയിനുകൾ നടന്നിരുന്നു. അന്ന് അഫ്ഗാന് ഭരണകൂടം പോലും അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
خبريال او لیکوال محمد جعفر هاند وايي چې د راشد خان په اړه يې په انکليسي ژبه کتاب ليکلی.— ACA (@AfghanCricket_A) April 19, 2026
ښاغلي هاند زياته کړې چې دا کتاب یې د تېر کتاب « راشد د کرکټ خان » انګليسي ژباړه ده خو نوې زياتونې لري.@jafarhaand @rashidkhan_19 #ACA | #AfghanistanCricket | #rashidkhan19 pic.twitter.com/YI42sGxzof
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ നംഗർഹാറിലെ പൊടിപിടിച്ച തെരുവുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ റാഷിദ് ഖാൻ്റെ യാത്ര ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞതാണ്. കരിയറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ യൂത്ത് ട്രയൽസുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട താരം പിന്നീട് കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ അഫ്ഗാന് ദേശീയ ടീമിലെത്തുകയും ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ട്വൻ്റി20 ക്രിക്കറ്ററായി മാറുകയും ചെയ്തു. സമ്മർദ്ദഘട്ടങ്ങളിൽ പന്തെറിയാനുള്ള കഴിവും കൃത്യതയാർന്ന ഗൂഗ്ലികളുമാണ് റാഷിദിനെ ലോകോത്തര താരമാക്കിയത്.
കുടുംബത്തിലേക്ക് കുഞ്ഞതിഥി
തന്റെ കരിയറിലെ വലിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്കൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു സന്തോഷവാർത്തയും റാഷിദ് ഖാൻ അടുത്തിടെ പങ്കുവെച്ചു. തനിക്ക് ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ച വിവരം അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചു. 'അസ്ലാൻ ഖാൻ' എന്നാണ് മകന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. "അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ കുഞ്ഞു രാജകുമാരൻ," എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ കുഞ്ഞിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ച താരത്തിന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സഹതാരങ്ങളും ആരാധകരും ആശംസകൾ നേർന്നു.
