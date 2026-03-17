'ഇത് മനുഷ്യത്വരഹിതം, പൈശാചികം': പാക് വ്യോമാക്രമണത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് റാഷിദ് ഖാൻ
കാബൂളിലെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ വിറങ്ങലിച്ച് അഫ്ഗാന് താരങ്ങൾ.
Published : March 17, 2026 at 1:31 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിൽ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ അതിശക്തമായ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 400-ഓളം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നഗരത്തിലെ ലഹരിവിമുക്ത കേന്ദ്രത്തിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായതെന്ന് അഫ്ഗാൻ സർക്കാർ അറിയിച്ചു. 250-ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ആശുപത്രിയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം തകരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തങ്ങൾ ആശുപത്രിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടില്ലെന്ന വാദവുമായി പാകിസ്ഥാൻ രംഗത്തെത്തി.
റംസാൻ മാസത്തിലെ പുണ്യരാവുകളിൽ നടന്ന ഈ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി അഫ്ഗാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി. അഫ്ഗാൻ ജനതയുടെ വികാരമായി മാറിയ റാഷിദ് ഖാൻ, മുഹമ്മദ് നബി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ പാക് നടപടിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.
I am deeply saddened by the latest reports of civilian casualties as a result of Pakistani airstrikes in Kabul. Targeting civilian homes, educational facilities or medical infrastructure, either intentional or by mistake, is a war crime. The sheer disregard for human lives,… pic.twitter.com/DbFRRh2qAJ— Rashid Khan (@rashidkhan_19) March 16, 2026
യുദ്ധക്കുറ്റമെന്ന് റാഷിദ് ഖാൻ
'കാബൂളിലെ സാധാരണക്കാരുടെ മരണവാർത്ത എന്നെ ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു. ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളോ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളോ ആശുപത്രികളോ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്—അത് മനഃപൂർവമാണെങ്കിലും അബദ്ധമാണെങ്കിലും—ഒരു യുദ്ധക്കുറ്റമാണ്," റാഷിദ് ഖാൻ എക്സില് കുറിച്ചു. വിശുദ്ധമായ റംസാൻ മാസത്തിൽ മനുഷ്യജീവനോട് കാണിക്കുന്ന ഈ അവഗണന അങ്ങേയറ്റം ഭയാനകമാണെന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തൻ്റെ ജനതയ്ക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നും അഫ്ഗാൻ ഇതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്നും റാഷിദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കണ്ണീരോടെ മുഹമ്മദ് നബി
മുൻ നായകൻ മുഹമ്മദ് നബിയും തൻ്റെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. 'ഇന്ന് രാത്രി കാബൂളിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു. ചികിൽസ തേടിയെത്തിയ യുവാക്കളെ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം ബോംബിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തി. മക്കളുടെ പേര് വിളിച്ച് കരയുന്ന അമ്മമാരെയാണ് ആ ആശുപത്രി കവാടത്തിൽ കണ്ടത്. റംസാനിലെ 28-ാം രാവിൽ അവരുടെ ജീവിതം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു," നബി കുറിച്ചു.
Tonight in Kabul, hope was extinguished at a hospital. Young men seeking treatment were murdered in a bombing by the Pakistani military regime. Mothers waited at the gates, calling their sons’ names. On the 28th night of Ramadan, their lives were cut short. pic.twitter.com/p12617D4de— Mohammad Nabi (@MohammadNabi007) March 16, 2026
പെരുന്നാൾ പ്രതീക്ഷകൾ കണ്ണീരായി: എസിബി
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡും സംഭവത്തിൽ കടുത്ത ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. വരാനിരിക്കുന്ന ഈദ് ആഘോഷങ്ങൾക്കായി കാത്തിരുന്നവരുടെ സ്വപ്ന ങ്ങളാണ് തകർന്നതെന്ന് എ.സി.ബി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. "പെരുന്നാൾ സന്തോഷങ്ങൾ ദുഃഖമായി മാറി. നിഷ്കളങ്കരായ ജനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു. പരിക്കേറ്റവർക്കും മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കുമൊപ്പം ഞങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നു," ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി.
അഫ്ഗാൻ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതികരണം
പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം അഫ്ഗാൻ്റെ ആകാശപരിധി ലംഘിച്ച് ഭീകരത സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് സർക്കാർ വക്താവ് സബീഹുള്ള മുജാഹിദ് ആരോപിച്ചു. ചികിൽസയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ടവരെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചതെന്നും ഇത് മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരായ കുറ്റമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആക്രമണം നടന്ന ലഹരിവിമുക്ത കേന്ദ്രത്തിൽ 2,000 പേരെ കിടത്തിച്ചികിൽസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ ആശുപത്രിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും തകർന്നു. ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ്.
