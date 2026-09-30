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ആരാധകർക്ക് നിരാശ; പരിക്ക് വില്ലനായി, ഇന്ത്യക്കെതിരെ റാഫിഞ്ഞ കളിക്കില്ല

ഇന്ത്യക്കെതിരായ ചരിത്രപ്പോരാട്ടത്തിൽ ബ്രസീൽ സൂപ്പർ താരം റാഫിഞ്ഞ കളിക്കില്ല; താരം ബാഴ്‌സലോണയിലേക്ക് മടങ്ങും!

RAPHINHA RULED OUT ഇന്ത്യ ബ്രസീൽ ഫുട്ബോൾ മത്സരം റാഫിഞ്ഞ പരിക്ക് ഇന്ത്യ ബ്രസീൽ കൊൽക്കത്ത
File Photo: RAPHINHA (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 4:12 PM IST

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കൊൽക്കത്ത: ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒക്ടോബർ 3-ലെ ഇന്ത്യ-ബ്രസീൽ മഹാപോരാട്ടത്തിന് മുൻപ് ആരാധകർക്ക് നിരാശ. ബ്രസീലിന്‍റേയും ബാഴ്‌സലോണയുടെയും മിന്നും ഫോമിലുള്ള ഫോർവേഡ് റാഫിഞ്ഞ പരിക്ക് കാരണം മത്സരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തായി. ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിനിടെയേറ്റ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് താരത്തെ ബ്രസീൽ സ്ക്വാഡിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്‌തു. താരം വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉടൻ തന്നെ ബാഴ്‌സയിലേക്ക് പറക്കും. കൊൽക്കത്തയിലെ സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചരിത്ര മത്സരത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു റാഫിഞ്ഞ.

ഓസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിൽ വില്ലനായി പരിക്ക്

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്രിസ്ബെയ്നിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെയാണ് റാഫിഞ്ഞയ്ക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നത്. മത്സരത്തിന്‍റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ താരം ഗോൾ നേടി ബ്രസീലിനെ ഒപ്പമെത്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വലത് തുടയിലെ പേശികൾക്ക് നേരിയ തോതിൽ പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടാം പകുതിയിൽ താരം കളിച്ചില്ല. മുൻപും ഇതേ ഭാഗത്ത് പരിക്കിന്‍റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കാർലോ ആൻസലോട്ടിയും ബ്രസീലിയൻ മാനേജ്മെന്‍റും താരത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ റിസ്‌ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. റാഫിഞ്ഞയ്ക്ക് പകരക്കാരനായി പുതിയ താരങ്ങളെയൊന്നും ബ്രസീൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ല.

റാഫിഞ്ഞയുടെ അസാന്നിധ്യം കൊൽക്കത്തയിലെ ആരാധകർക്ക് നിരാശ നൽകുന്നതാണെങ്കിലും ബ്രസീൽ നിരയിലെ മറ്റ് സൂപ്പർ താരങ്ങളായ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ, എൻഡ്രിക്ക്, ബ്രൂണോ ഗ്വിമാരസ്, മാർക്വിന്യോസ് എന്നിവർ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ബൂട്ട് കെട്ടാൻ ഒക്ടോബർ 1-ന് കൊൽക്കത്തയിലെത്തും.

നീലപ്പടയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കനത്ത അഗ്നിപരീക്ഷ

ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്‍റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര വിൻഡോയിലൂടെയാണ് ടീം ഇപ്പോൾ കടന്നുപോകുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ പാനമയെ 1-1 ന് സമനിലയിൽ തളച്ച കോച്ച് ഖാലിദ് ജമീലിന്‍റെ ചുണ കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് ലോക ഫുട്ബോളിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കടുത്ത വെല്ലുവിളികളാണ്.

ഒക്ടോബർ 3-ന് അഞ്ച് തവണ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീലിനെ നേരിട്ട ശേഷം, ഒക്ടോബർ 6-ന് മറ്റൊരു ലാറ്റിനമേരിക്കൻ ശക്തികളായ ഉറുഗ്വേയെയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേരിടണം. വെറും മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഇടവേളയിലാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ട് ടീമുകൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യ പന്തുതട്ടുന്നത്. റാഫിഞ്ഞ ഇല്ലെങ്കിലും വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിന്‍റെ വേഗതയെയും ഫോമിനെയും പ്രതിരോധിക്കുക ഇന്ത്യയ്ക്ക് എളുപ്പമാകില്ല. എങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്‍റെ ചരിത്ര നാഴികക്കല്ലാകാൻ പോകുന്ന ഈ പോരാട്ടത്തെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകര്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

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RAPHINHA RULED OUT

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