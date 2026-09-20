ലാ ലിഗയില് റാഫിന്യയുടെ തകർപ്പൻ ഹാട്രിക്; സെവിയ്യയെ വീഴ്ത്തി ബാഴ്സയ്ക്ക് അപരാജിത കുതിപ്പ്
പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം തിരിച്ചടിച്ച് കാറ്റാലൻ പട; സെവിയ്യയെ 3-1 ന് തകർത്ത് ബാഴ്സലോണ.
Published : September 20, 2026 at 11:36 AM IST
ഹെെദരാബാദ്: പുതിയ സീസണില് അവിശ്വസനീയമായ ഫോം തുടർന്ന് ഹാൻസി ഫ്ലിക്കിന്റെ ബാഴ്സലോണ. ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് സെവിയ്യയെ അവരുടെ തട്ടകത്തില് തകർത്താണ് ബാഴ്സ തങ്ങളുടെ ജൈത്രയാത്ര തുടർന്നത്. ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമായിരുന്നു കാറ്റാലൻ പടയുടെ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവ്. ബ്രസീലിയൻ വിങ്ങർ റാഫിന്യയുടെ മാന്ത്രിക ഹാട്രിക്കാണ് ബാഴ്സയ്ക്ക് മിന്നും വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ഇതോടെ പുതിയ സീസണിൽ കളിച്ച ഏഴ് ലാ ലിഗ മത്സരങ്ങളിലും എട്ട് ഔദ്യോഗിക മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ച് ബാഴ്സലോണ തങ്ങളുടെ കുതിപ്പ് നിലനിർത്തി.
തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ഹാട്രിക്കുമായി റാഫിന്യ
മത്സരത്തിൽ ബാഴ്സയുടെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് റാഫിന്യയായിരുന്നു. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലാണ് ബ്രസീലിയൻ താരം ഹാട്രിക് തികയ്ക്കുന്നത്. ഈ സീസണിൽ കളിച്ച ഏഴ് ലാ ലിഗ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം 12 ഗോളുകൾ റാഫിന്യ അടിച്ചുകൂട്ടി കഴിഞ്ഞു. ഹാൻസി ഫ്ലിക്കിന് കീഴിൽ റാഫിന്യ തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിലാണ് കളിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആതിഥേയരായ സെവിയ്യയാണ് ആദ്യം ഞെട്ടിച്ചത്. 19-ാം മിനിറ്റിൽ ഫെലിക്സ് കൊറിയ നൽകിയ അപകടകരമായ ക്രോസ് മനോഹരമായ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ വലയിലെത്തിച്ച് യുസഫ് ഫോഫാന സെവിയ്യയെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ലീഡിന് വെറും മൂന്ന് മിനിറ്റിന്റെ ആയുസ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 22-ാം മിനിറ്റിൽ ആന്ദ്രെയാസ് ക്രിസ്റ്റൻസന്റെ പാസിൽ നിന്ന് പന്ത് സ്വീകരിച്ച റാഫിന്യ, ബോക്സിനുള്ളിൽ കൃത്യമായ പന്തടക്കത്തോടെ സെവിയ്യ ഗോൾകീപ്പറെ കീഴടക്കി ബാഴ്സയ്ക്ക് സമനില സമ്മാനിച്ചു. ഒന്നാം പകുതിയിൽ ഇരുടീമുകളും 1-1 ന് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്നു.
7/7 WINS 🚀 pic.twitter.com/yGkPQ7d0OC— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 19, 2026
രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളി മാറ്റി ഫ്ലിക്കിന്റെ പട
ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കളം നിറഞ്ഞുകളിച്ച ബാഴ്സലോണ കളി പൂർണ്ണമായും തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി. 52-ാം മിനിറ്റിൽ യുവതാരം ലാമിൻ യമാലിന്റെ മനോഹരമായ ക്രോസിൽ നിന്ന് തകർപ്പൻ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ റാഫിന്യ ബാഴ്സയെ 2-1 ന് മുന്നിലെത്തിച്ചു.
RAPHA² ⚽⚽#LaLigaHighlights pic.twitter.com/UfIG0P3G6e— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 19, 2026
പിന്നീട് 69-ാം മിനിറ്റിൽ റാഫിന്യ തന്റെ ഹാട്രിക് പൂർത്തിയാക്കി. റോഡ്രി നൽകിയ പാസിൽ നിന്ന് യമാൽ ബോക്സിലേക്ക് നൽകിയ പന്തുമായി കുതിച്ച റാഫിന്യ, മുന്നോട്ട് കയറിവന്ന സെവിയ്യ ഗോൾകീപ്പർക്ക് മുകളിലൂടെ പന്ത് ചിപ്പ് ചെയ്ത് വലയിലാക്കുകയായിരുന്നു (3-1). അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കിയ ബാഴ്സലോണ അർഹിച്ച വിജയം സ്വന്തമാക്കി മടങ്ങി.
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