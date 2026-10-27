രഞ്ജിയിൽ കേരളത്തിന്റെ നെഞ്ചുതകർത്ത് ബംഗാൾ; ബാറ്റിങ് തകര്ച്ച, ഷമിക്ക് 3 വിക്കറ്റ്
രഞ്ജി ട്രോഫി: രണ്ടാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ കേരളം ആറിന് 101.
Published : October 27, 2026 at 8:51 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റില് ബംഗാളിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ കേരളത്തിനു കനത്ത ബാറ്റിങ് തകർച്ച. രണ്ടാം ദിവസം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ കേരളം ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 101 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ്. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 350 റൺസ് നേടിയ ബംഗാളിനേക്കാൾ 249 റൺസ് പിന്നിലാണ് കേരളം.
ബംഗാളിന് കരുത്തുറ്റ സ്കോർ
രണ്ടാം ദിവസം 6 വിക്കറ്റിന് 172 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ ബാറ്റിങ് പുനരാരംഭിച്ച ബംഗാളിനെ മികച്ച സ്കോറിലേക്ക് നയിച്ചത് ഷഹബാസ് അഹമ്മദിന്റെ തകർപ്പൻ സെഞ്ച്വറിയാണ്. സുമന്ത ഗുപ്തയുമായി (49) ചേർന്ന് ഏഴാം വിക്കറ്റിൽ 103 റൺസിന്റെ നിർണായക കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയർത്താൻ ഷഹബാസിന് സാധിച്ചു. സുമന്തയെ പുറത്താക്കി ജലജ് സക്സേനയാണ് ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചത്. പിന്നീട് പ്രദീപ്ത പ്രമാണിക്കിനൊപ്പം (27) 59 റൺസ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഷഹബാസ് ഒടുവിൽ ആദിത്യ സർവാതെയുടെ പന്തിൽ പുറത്തായി. 203 പന്തിൽ 8 ഫോറും 4 സിക്സുമടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഷഹബാസിന്റെ (121) ഇന്നിങ്സ്. മുഹമ്മദ് ഷമി 17 റൺസെടുത്തു. കേരളത്തിനായി ബൗളിങ്ങിൽ ആദിത്യ സർവാതെ നാലും എൻ.പി. ബേസിൽ മൂന്നും വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. എം.ഡി. നിധീഷ് രണ്ടും ജലജ് സക്സേന ഒരു വിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കി.
Day 2 Stumps KERALA: 101-6 (35.0) BENGAL: 350 (102.2) Ranji Trophy Elite Group C Match KCA Cricket Ground, Mangalapuram, Thiruvananthapuram #RanjiTrophy #KERvBEN #Kerala #Bengal #Cricket https://t.co/9STM06ikJZ— KCA (@KCAcricket) October 27, 2026
കേരളത്തിന്റെ തുടക്കം പാളി
ബംഗാളിന്റെ 350 റൺസ് പിന്തുടർന്ന് മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കേരളത്തിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വൻ തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ടത്. ഓപ്പണർമാരായ അഭിഷേക് പി. നായരെ (4) മുഹമ്മദ് ഷമിയും, അഭിഷേക് ജെ. നായരെ (12) പ്രദീപ്ത പ്രമാണിക്കും ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കി മടക്കി.
തുടർന്നെത്തിയ നായകൻ സച്ചിൻ ബേബിയും (23) വിഷ്ണു വിനോദും ചേർന്ന് ചെറിയൊരു പ്രതിരോധം തീർത്തെങ്കിലും സച്ചിൻ പുറത്തായതോടെ ബംഗാൾ വീണ്ടും പിടിമുറുക്കി. അവസാന ഓവറുകളിൽ വെറും 3 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനിടെ 3 വിക്കറ്റുകളാണ് കേരളത്തിന് തുടർച്ചയായി നഷ്ടമായത്. 47 പന്തിൽ 5 ഫോറും 2 സിക്സുമടക്കം 41 റൺസെടുത്ത വിഷ്ണു വിനോദാണ് ആദ്യം വീണത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ സൽമാൻ നിസാറും ആദിത്യയും മടങ്ങി.
ഷമിക്ക് 3 വിക്കറ്റ്; മത്സരത്തിൽ ബംഗാൾ മുന്നിൽ
രണ്ടാം ദിവസം കളി നിർത്തുമ്പോൾ 5 റൺസുമായി മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീനും റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ ജലജ് സക്സേനയുമാണ് ക്രീസിലുള്ളത്. പരിക്കിൽ നിന്ന് മോചിതനായി ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ബംഗാളിന്റെ മുഹമ്മദ് ഷമി 3 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി കേരളത്തിന്റെ ബാറ്റിങ് നിരയുടെ നടുവൊടിച്ചു. ഷഹബാസ് അഹമ്മദ് രണ്ടും പ്രദീപ്ത പ്രമാണിക് ഒരു വിക്കറ്റും നേടി.
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