ഗോവയ്‌ക്കെതിരെ കേരളത്തിന് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സില്‍ 171 റൺസ് ലീഡ്; രോഹനും വിഷ്‌ണു വിനോദിനും സെഞ്ചുറി​

ഒൻപത് വിക്കറ്റിന് 526 റൺസെന്ന നിലയിൽ കേരളം ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്‌തു.

Ranji Trophy
Kerala take 171-run first innings lead against Goa (GETTY)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 31, 2026 at 7:56 PM IST

2 Min Read
ഗോവ: രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ രോഹൻ കുന്നുമ്മൽ, സൽമാൻ നിസാർ, വിഷ്‌ണു വിനോദ് എന്നിവരുടെ തകര്‍പ്പന്‍ ഇന്നിങ്‌സ് കരുത്തില്‍ കേരളത്തിനു മികച്ച സ്‌കോര്‍. ഗോവയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ഒൻപത് വിക്കറ്റിന് 526 റൺസെന്ന നിലയിൽ കേരളം ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്‌തു. 171 റൺസിന്‍റെ ലീഡാണ് സമ്പാദ്യം.

രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഗോവ മൂന്നാം ദിവസം കളി നിർത്തുമ്പോൾ വിക്കറ്റ് പോകാതെ 18 റൺസെന്ന നിലയിലാണ്. രണ്ട് വിക്കറ്റിന് 237 റൺസെന്ന നിലയിൽ കളി പുനരാരംഭിച്ച കേരളത്തിന്‍റെ ബാറ്റര്‍മാര്‍ തകര്‍ത്തടിക്കുകയായിരുന്നു. രോഹൻ കുന്നുമ്മൽ 153 റൺസെടുത്താണ് പുറത്തായത്.

14 ബൗണ്ടറികളും അഞ്ച് സിക്‌സറും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു താരത്തിന്‍റെ ഇന്നിങ്സ്. സൽമാൻ നിസാർ 52 റൺസുമായി മടങ്ങി. തുടർന്നെത്തിയ ക്യാപ്റ്റൻ വിഷ്‌ണു വിനോദും അഹമ്മദ് ഇമ്രാനും ചേർന്ന് 93 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 31 റൺസെടുത്ത അഹമ്മദ് ഇമ്രാൻ റണ്ണൗട്ടാവുകയായിരുന്നു. മറുവശത്ത് തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ് തുടർന്ന വിഷ്‌ണു വിനോദിന്‍റെ മികവിൽ കേരളത്തിന്‍റെ സ്കോർ അതിവേഗം മുന്നേറി. 34 പന്തുകളിൽ 36 റൺസെടുത്ത അങ്കിത് ശർമ്മയും അതിവേഗം സ്കോർ ഉയർത്തി.

113 റൺസെടുത്ത വിഷ്‌ണു വിനോദ്, അമൂല്യ പാണ്ഡ്രേക്കറുടെ പന്തിൽ എൽ.ബി.ഡബ്ല്യു ആവുകയായിരുന്നു. 128 പന്തുകളിൽ 14 ഫോറും രണ്ട് സിക്സും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു താരത്തിന്‍റെ ഇന്നിങ്സ്. ഒടുവിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റിന് 526 റൺസെടുത്തു നിൽക്കെ കേരളം ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ബേസിൽ എൻ.പി 13-ഉം നിധീഷ് എം.ഡി 20-ഉം റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. മാനവ് കൃഷ്‌ണ 12ഉം ശ്രീഹരി എസ്. നായർ നാലും റൺസെടുത്തു.

ഗോവയ്ക്കായി ലളിത് യാദവും അമൂല്യ പാണ്ഡ്രേക്കറും മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീതവും അർജുൻ ടെണ്ടുൽക്കർ രണ്ട് വിക്കറ്റും നേടി. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഗോവ കളി നിർത്തുമ്പോൾ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 18 റൺസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സുയാഷ് പ്രഭുദേശായ് (14), കശ്യപ് ബാക്ലെ (4) എന്നിവരാണ് ക്രീസിലുള്ളത്. രഞ്ജി ട്രോഫി എലീറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ രണ്ടു തോൽവിയും നാല് സമനിലയുമായി അവസാന സ്ഥാനത്താണ് കേരളം. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ കേരളം ചണ്ഡിഗഢിനോട് ഒരിന്നിങ്സിനും 92 റൺസിനും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

KERALA RANJI TROPHY HIGHLIGHTS
RANJI TROPHY MATCH KERALA TEAM
KERALA RANJI TROPHY
രഞ്ജി ട്രോഫി 2026
KERALA VS GOA

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

