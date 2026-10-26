രഞ്ജി ട്രോഫി: ബംഗാളിനെ പിടിച്ചുകെട്ടി കേരളം; ആദ്യദിനം ആറ് വിക്കറ്റിന് 172 റൺസ്
രഞ്ജി ട്രോഫി; മഴ വില്ലനായിട്ടും മാരക ബൗളിങ്! ബംഗാൾ ബാറ്റിങ് നിരയെ കശക്കിയെറിഞ്ഞ് കേരളം.
Published : October 26, 2026 at 7:05 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ കരുത്തരായ ബംഗാളിനെതിരെ മികച്ച ബൗളിങ് പ്രകടനവുമായി കേരളം പിടിമുറുക്കുന്നു. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം കളി നിർത്തുമ്പോൾ ബംഗാൾ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 172 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ്. കേരളത്തിനായി ആദിത്യ സർവാതെ മൂന്നും എൻ.പി ബേസിൽ രണ്ടും വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി തിളങ്ങി. മഴ വില്ലനായെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം വൈകിയാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കാനായത്.
ടോസ് നേടിയ കേരള ക്യാപ്റ്റൻ വിഷ്ണു വിനോദ് ബംഗാളിനെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ഫോറടിച്ച് തുടങ്ങിയ ഓപ്പണർമാരായ അഭിമന്യു ഈശ്വരനും അങ്കുർ പോളും ചേർന്ന് ബംഗാളിന് വേഗത്തിലുള്ള തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. എന്നാൽ അഞ്ചാം ഓവറിൽ തന്നെ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിക്കാൻ കേരളത്തിനായി. 10 റൺസെടുത്ത അഭിമന്യുവിനെ എം.ഡി. നിധീഷിന്റെ പന്തിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ പിടികൂടി.
Another Falls, Bengal Six Down Sudip Gharami Out 36 (89) Ranji Trophy Elite Group C Match | Kerala vs Bengal KCA Cricket Ground, Mangalapuram, Trivandrum #RanjiTrophy #KERvBEN #Kerala #Bengal #Cricket https://t.co/8883BCC9KT— KCA (@KCAcricket) October 26, 2026
തുടർന്നെത്തിയ ആമിർ ഗാനിയും അങ്കുർ പോളും ചേർന്ന് 42 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 14 റൺസെടുത്ത ആമിർ ഗാനിയെ പുറത്താക്കി ബേസിലാണ് ഈ കൂട്ടുകെട്ട് തകർത്തത്. മറുവശത്ത് അനായാസം ബാറ്റ് വീശിയ അങ്കുർ 64 പന്തുകളിൽ നിന്ന് അർധസെഞ്ച്വറി തികച്ചു. എന്നാൽ ആദിത്യ സർവാതെയെ വീണ്ടും പന്തേൽപ്പിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ വിഷ്ണു വിനോദിന്റെ തന്ത്രം മത്സരത്തിൽ വഴിത്തിരിവായി. 66 റൺസുമായി മികച്ച ഫോമിൽ കളിക്കുകയായിരുന്ന അങ്കുറിനെ അഭിഷേക് പി. നായരുടെ കൈകളിൽ എത്തിച്ച് സർവാതെ നിർണായക ബ്രേക്ക്ത്രൂ നൽകി.
തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ സുധീപ് ചാറ്റർജിയെയും അഭിഷേക് പോറലിനെയും പുറത്താക്കി സർവാതെ ബംഗാളിനെ തീർത്തും പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. 6 റൺസെടുത്ത സുധീപ് ചാറ്റർജി സച്ചിൻ ബേബിക്ക് ക്യാച്ച് നൽകിയാണ് മടങ്ങിയത്. തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ അപകടകാരിയായ അഭിഷേക് പോറലിനെ മനോഹരമായൊരു റിട്ടേൺ ക്യാച്ചിലൂടെ സർവാതെ പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു.
ഇതോടെ 5 വിക്കറ്റിന് 108 റൺസ് എന്ന നിലയിലേക്ക് തകർന്ന ബംഗാളിനെ ആറാം വിക്കറ്റിൽ ഒത്തുചേർന്ന സുധീപ് കുമാർ ഘരാമിയും ഷഹബാസ് അഹമ്മദും ചേർന്നാണ് രക്ഷപെടുത്തിയത്. ഇരുവരും ചേർന്ന് 62 റൺസിന്റെ ഭേദപ്പെട്ട കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. എന്നാൽ ഒന്നാം ദിനത്തിലെ കളി അവസാനിക്കാൻ തൊട്ടുമുൻപത്തെ ഓവറിൽ 36 റൺസെടുത്ത സുധീപിനെ പുറത്താക്കി ബേസിൽ കേരളത്തിന് വീണ്ടും മേൽക്കൈ നൽകി. ബേസിലിന്റെ പന്തിൽ അഭിഷേക് നായർ പിടിച്ചാണ് സുധീപ് പുറത്തായത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ജാർഖണ്ഡിനോട് ലീഡ് വഴങ്ങിയ കേരളം, രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഒഡീഷയ്ക്കെതിരെ തകർപ്പൻ വിജയവുമായി തിരിച്ചുവന്നിരുന്നു. എട്ട് പോയിന്റോടെ സി ഗ്രൂപ്പിൽ നിലവിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് കേരളം. കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച ബംഗാൾ 12 പോയിന്റുമായി ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.
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