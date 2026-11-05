ഗുജറാത്തിനു മുന്നിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ് കേരളം; രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ ഇന്നിങ്സ് തോൽവി
രഞ്ജി ട്രോഫി: ഗുജറാത്തിന് മുന്നിൽ കേരളം വീണു; ഇന്നിങ്സ് പരാജയം.
Published : November 5, 2026 at 7:19 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റില് കേരളത്തിന് നാണംകെട്ട പരാജയം. കരുത്തരായ ഗുജറാത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഒരിന്നിങ്സിനും 64 റൺസിനുമാണ് കേരളം കനത്ത തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 255 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ ലീഡ് വഴങ്ങി ഫോളോഓൺ ചെയ്യേണ്ടി വന്ന കേരളത്തിന്, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലും ഗുജറാത്ത് ബൗളിങ് കരുത്തിനു മുന്നിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. രണ്ടാമിന്നിങ്സിൽ വെറും 197 റൺസിനാണ് ടീം ഓൾഔട്ടായത്.
തുടക്കത്തിലെ പാളിയ ചുവടുകൾ
ഒരു വിക്കറ്റിന് 41 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ അവസാന ദിനം കളി പുനരാരംഭിച്ച കേരളത്തിന് തുടക്കം തന്നെ ദുരന്തമായിരുന്നു. അവസാന ദിനത്തിലെ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ 29 റൺസെടുത്ത അഭിഷേക് പി. നായരെ അർസാൻ നഗ്വാസ്വെല്ല ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കി. തൊട്ടുപിന്നാലെ എത്തിയ വരുൺ നായനാർക്കും (8) അധികം ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല. സിദ്ധാർത്ഥ് ദേശായിയുടെ പന്തിൽ ഉർവിൽ പട്ടേലിന് ക്യാച്ച് നൽകിയാണ് വരുൺ മടങ്ങിയത്.
Gujarat secure an innings and 64-run win over Kerala in the Ranji Trophy. #RanjiTrophy #KeralaCricket #kca https://t.co/OnG5YqayHy— KCA (@KCAcricket) November 5, 2026
പ്രതീക്ഷ നൽകി സച്ചിൻ - വിഷ്ണു സഖ്യം
മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി തകർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങിയ കേരളത്തെ ക്യാപ്റ്റൻ സച്ചിൻ ബേബിയും വിഷ്ണു വിനോദും ചേർന്നാണ് മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത്. നാലാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് കരുതലോടെ ബാറ്റ് വീശി 66 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പിരിയുമ്പോൾ കേരളം 3 വിക്കറ്റിന് 121 റൺസ് എന്ന സുരക്ഷിതമായ നിലയിലായിരുന്നു.
ലഞ്ചിന് ശേഷം കൂട്ടത്തകർച്ച
എന്നാൽ ലഞ്ചിന് ശേഷം മത്സരം പുനരാരംഭിച്ചയുടൻ കേരളത്തിന്റെ കളി മാറിമറിഞ്ഞു. 39 റൺസെടുത്ത വിഷ്ണു വിനോദിനെ വിശാൽ ജയ്സ്വാൾ പുറത്താക്കിയതോടെ തകർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമായി. തൊട്ടുപിന്നാലെ മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീൻ (4) റണ്ണൗട്ടായതും വലിയ തിരിച്ചടിയായി. ഒരു വശത്ത് വിക്കറ്റുകൾ പൊഴിയുമ്പോഴും അർധസെഞ്ചുറിയുമായി (52) ഉറച്ചുനിന്ന സച്ചിൻ ബേബിയെ അമിത് ദേശായി എൽ.ബി.ഡബ്ല്യുവിൽ കുരുക്കിയതോടെ കേരളത്തിന്റെ പതനം പൂർത്തിയായി.
പിന്നീടെത്തിയവരിൽ ആദിത്യ സർവാതെ (30), ജലജ് സക്സേന (11) എന്നിവർ മാത്രമാണ് അല്പമെങ്കിലും ചെറുത്തുനിന്നത്. അവസാന 4 വിക്കറ്റുകൾ വെറും 43 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനിടെയാണ് കേരളത്തിന് നഷ്ടമായത്. ഗുജറാത്തിനു വേണ്ടി ബൗളിങ്ങിൽ അർസാൻ നഗ്വാസ്വെല്ല നാലും സിദ്ധാർത്ഥ് ദേശായി രണ്ടും വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി വിജയം വേഗത്തിലാക്കി.
തകർന്നടിഞ്ഞ സ്കോർബോർഡ്
- ഗുജറാത്ത് (ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ്): 534/9 (ഡിക്ലയേർഡ്)
- കേരളം (ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ്): 279 ഓൾ ഔട്ട്
- കേരളം (രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ്): 197 ഓൾ ഔട്ട്
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