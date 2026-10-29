രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ കേരളത്തിന് കനത്ത തോൽവി; ബംഗാളിന് 287 റൺസിന്റെ മിന്നും വിജയം
രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ ബംഗാളിന് 287 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയം, കേരളത്തിന് നാണംകെട്ട തോൽവി.
Published : October 29, 2026 at 2:46 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ ആതിഥേയരായ കേരളത്തിന് ബംഗാളിനെതിരെ 287 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ തോൽവി. 408 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന് നാലാം ഇന്നിങ്സിൽ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കേരളം വെറും 120 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്താവുകയായിരുന്നു. മത്സരത്തിലുടനീളം തകർപ്പൻ സ്പിന് ബൗളിങ് കാഴ്ചവെച്ച് രണ്ട് ഇന്നിങ്സുകളിലുമായി 10 വിക്കറ്റുകൾ പിഴുത പ്രദീപ്ത പ്രമാണിക്കാണ് കേരള ബാറ്റിങ് നിരയുടെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചത്. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ബംഗാളിനായി മികച്ച സെഞ്ച്വറി നേടുകയും രണ്ട് ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്നുമായി നാല് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്ത ഷഹബാസ് അഹമ്മദാണ് മത്സരത്തിലെ താരം (പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്).
കളിയുടെ അവസാന ദിവസമായ ഇന്ന് നാല് വിക്കറ്റിന് 53 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ ബാറ്റിങ് പുനരാരംഭിച്ച കേരളത്തിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വൻ തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. സ്കോർ ബോർഡിലേക്ക് റൺസൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കും മുൻപ് തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ വിഷ്ണു വിനോദിന്റെ (19) വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി. പ്രദീപ്ത പ്രമാണിക്കിന്റെ പന്തിൽ അഭിമന്യു ഈശ്വരൻ ക്യാച്ചെടുത്താണ് വിഷ്ണു വിനോദ് മടങ്ങിയത്. തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ സൽമാൻ നിസാറിനെയും (1) പ്രദീപ്ത പുറത്താക്കി.
Ranji Trophy Elite Group C Match Result | Bengal Won by 287 Runs at KCA Cricket Ground, Mangalapuram, Thiruvananthapuram Bengal 350 (102.2), 198 (46.0) Kerala 141 (51.3), 120 (38.4) #RanjiTrophy #KERvBEN #Kerala #Bengal #Cricket https://t.co/Nqsuya32Wo— KCA (@KCAcricket) October 29, 2026
തുടർന്നെത്തിയ മുൻനിര താരം ആദിത്യ സർവാതെയ്ക്ക് റണ്ണൊന്നും എടുക്കാനായില്ല. ഷമിയുടെ മനോഹരമായ പന്തിൽ സർവാതെ ക്ലീൻ ബൗൾഡാവുകയായിരുന്നു. വൈകാതെ മൂന്ന് റൺസെടുത്ത വൈശാഖ് ചന്ദ്രനെയും ഷമി തന്നെ ബൗൾഡ് ആക്കി പുറത്താക്കി. ഒരുവശത്ത് വിക്കറ്റുകൾ തുടർച്ചയായി വീഴുമ്പോഴും വാലറ്റത്ത് എം.ഡി. നിധീഷ് അക്രമണ ബാറ്റിങ് പുറത്തെടുത്തു. ഷമി എറിഞ്ഞ ഒരോവറിൽ മൂന്ന് ബൗണ്ടറികൾ പായിച്ച നിധീഷ്, മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീനൊപ്പം ചേർന്ന് കേരളത്തിന്റെ സ്കോർ 100 കടത്തി.
എന്നാൽ 26 റൺസെടുത്ത അസറുദ്ദീനെ ഷഹബാസ് അഹമ്മദ് ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കിയതോടെ കേരളത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചു. ഒടുവിൽ 28 പന്തിൽ നിന്നും ഒരു സിക്സറും നാല് ഫോറുമടക്കം 33 റൺസ് നേടി മികച്ച പോരാട്ടം നയിച്ച നിധീഷിനെയും ഷഹബാസ് അഹമ്മദ് തന്നെ സ്റ്റംപിങ്ങിലൂടെ പുറത്താക്കിയതോടെ കേരളത്തിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് 120 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. ബംഗാളിനായി രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ പ്രദീപ്ത പ്രമാണിക് ആറ് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ ഷമിയും ഷഹബാസും രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതം പങ്കിട്ടു.
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