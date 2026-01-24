രഞ്ജി ട്രോഫിയില് ചണ്ഡിഗഢിനെതിരെ കേരളത്തിനു നാണംകെട്ട തോൽവി; നോക്കൗട്ട് സാധ്യതകൾ മങ്ങി
പട്ടികയില് രണ്ടു തോൽവിയും നാല് സമനിലയുമായി അവസാന സ്ഥാനത്താണ് കേരളം.
Published : January 24, 2026 at 4:49 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ കേരളത്തിനു വീണ്ടും അടിപതറി. ചണ്ഡിഗഢിനെതിരായ മത്സരത്തില് ഒരിന്നിങ്സിനും 92 റൺസിനുമാണ് കേരളം തോറ്റത്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 277 റൺസിന്റെ ലീഡ് വഴങ്ങി രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കേരളം, 185 റൺസിന് ഓൾഔട്ടാകുകയായിരുന്നു. തോൽവിയോടെ കേരളത്തിന്റെ നോക്കൗട്ട് സാധ്യതകൾ മങ്ങി. എലീറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ രണ്ടു തോൽവിയും നാല് സമനിലയുമായി അവസാന സ്ഥാനത്താണ് കേരളം. ജയത്തോടെ ചണ്ഡിഗഡ് ഏഴാം സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു കയറി.
മത്സരത്തില് ചണ്ഡിഗഢിന് വേണ്ടി രണ്ട് ഇന്നിങ്സുകളിലുമായി ഏഴ് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ രോഹിത് ധൻദയാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്. മൂന്നാം ദിനം, രണ്ട് വിക്കറ്റിന് 21 എന്ന നിലയിൽ കളി തുടങ്ങിയ കേരളത്തിനായി വിഷ്ണു വിനോദ് (43 പന്തിൽ 56), സൽമാൻ നിസാർ (85 പന്തിൽ 53) എന്നിവർ അർധസെഞ്ചറി നേടിയെങ്കിലും തോൽവി ഒഴിവാക്കാൻ ഇതു മതിയായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് കേരളത്തിന് തുടക്കത്തില് തന്നെ പതര്ച്ചയായിരുന്നു. സച്ചിൻ ബേബിയും ബാബ അപരാജിത്തും അടുത്തടുത്ത ഓവറുകളിൽ പുറത്തായി. ആറ് റൺസെടുത്ത സച്ചിനെ രോഹിത് ധൻദയും, 17 റൺസെടുത്ത ബാബ അപരാജിത്തിനെ ജഗ്ജിത് സിങ് സന്ധുവുമാണ് പുറത്താക്കിയത്.
A tough outing for Kerala as Chandigarh clinch the match by an innings and 92 runs.🏏#kca #keralacricket #ranjitrophy pic.twitter.com/dqDkm94c6T— KCA (@KCAcricket) January 24, 2026
പിന്നീട് ഒത്തുചേർന്ന വിഷ്ണു വിനോദും സൽമാൻ നിസാറും ചേർന്ന് 63 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് കേരളത്തിന് പ്രതീക്ഷ നൽകി. എന്നാൽ ഒരോവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ കളിയുടെ വിധി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു. 25-ാം ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ വിഷ്ണു വിനോദിനെ പുറത്താക്കിയ രോഹിത് അതേ ഓവറിൽ തന്നെ മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീനെയും അങ്കിത് ശർമ്മയെയും കൂടി മടക്കി. 43 പന്തുകളിൽ 12 ബൗണ്ടറികളടക്കം 56 റൺസാണ് വിഷ്ണു വിനോദ് നേടിയത്. അസറുദ്ദീനും അങ്കിത് ശർമ്മയും അക്കൗണ്ട് തുറക്കാതെ മടങ്ങി.
സൽമാൻ നിസാർ ഒരറ്റത്ത് ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടവുമായി നിലയുറപ്പിച്ചെങ്കിലും പിന്തുണ നൽകാൻ ആരുമുണ്ടായില്ല. 185 റൺസിന് കേരളത്തിന്റെ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിച്ചു. സൽമാൻ നിസാർ 53-ഉം ഏദൻ ആപ്പിൾ ടോം 14-ഉം നിധീഷ് എം.ഡി. 12-ഉം റൺസ് നേടി. ചണ്ഡിഗഢിനായി രോഹിത് ധൻദ നാല് വിക്കറ്റും വിഷു കശ്യപ് മൂന്ന് വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. 29 മുതൽ ഗോവയ്ക്കെതിരെയാണ് കേരളത്തിന്റെ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരം.
സ്കോർ: കേരളം: ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് - 139, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് - 185. ചണ്ഡിഗഢ്: ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് - 416.
