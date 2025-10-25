രഞ്ജിയില് കേരളത്തിൻ്റെ തിരിച്ചടി; ഹർനൂർ സിങ്ങിൻ്റെ സെഞ്ച്വറി മികവില് ആദ്യ ദിനം ഭേദപ്പെട്ട നിലയില് അവസാനിപ്പിച്ച് പഞ്ചാബ്
ചണ്ഡീഗഢ്: രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ പഞ്ചാബിനെതിരെ കേരളം തിരിച്ചടിക്കുന്നു. ആദ്യ ദിവസം മത്സരം അവസാനിക്കുമ്പോള് ആറ് വിക്കറ്റിന് 240 റൺസെന്ന നിലയിലാണ് ആതിഥേയരായ പഞ്ചാബ്. സെഞ്ച്വറി നേടി പുറത്താകാതെ നില്ക്കുന്ന ഓപ്പണർ ഹർനൂർ സിങ്ങിൻ്റെ പ്രകടനമാണ് പഞ്ചാബിനെ ഭേദപ്പെട്ട നിലയിലെത്തിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് പഞ്ചാബിനെതിരെ കേരളം കളിക്കാനിറങ്ങിയത്. സഞ്ജു സാംസണും ഏദൻ ആപ്പിൾ ടോമിനും പകരം വത്സൽ ഗോവിന്ദും അഹ്മദ് ഇമ്രാനുമാണ് പ്ലേയിങ് ഇലവനില് എത്തിയത്.
ടോസ് നേടിയ പഞ്ചാബ് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഐപിഎൽ താരം പ്രഭ്സിമ്രാൻ സിങ്ങും യുവതാരം ഹർനൂർ സിങ്ങുമാണ് പഞ്ചാബിനായി ഓപ്പണിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയത്. 23 റണ്സെടുത്ത പ്രഭ്സിമ്രാനെയാണ് പഞ്ചാബിന് ആദ്യം നഷ്ടമായത്. ബാബ അപരാജിതിൻ്റെ പന്തില് ക്ലീൻ ബൗൾഡായാണ് താരം തിരിച്ച് കയറിയത്. തുടർന്ന് ഒന്നിച്ച ഉദയ് സഹാരനും ഹർനൂറും ചേർന്ന് അതീവശ്രദ്ധയോടെയാണ് ഇന്നിങ്സ് മുന്നോട്ട് നീക്കിയത്. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പിരിയുമ്പോൾ ഒരു വിക്കറ്റിന് 107 റൺസെന്ന നിലയിലായിരുന്നു പഞ്ചാബ്.
തുടര്ന്ന് സ്കോര് 138-ൽ നില്ക്കെ ഉദയ് സഹാരനെ വീഴ്ത്തിയ അങ്കിത് ശർമ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചു. 37 റൺസ് അടിച്ച ഉദയ് ക്ലീൻ ബൗൾഡാവുകയായിരുന്നു. ചായയ്ക്ക് പിരിയുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപേ എൻ പി ബേസിൽ ഇരട്ടപ്രഹരമേല്പ്പിച്ചത് ആതിഥേയരെ സമ്മര്ദത്തിലാക്കി.
അൻമോൽപ്രീത് സിങ്ങും ക്യാപ്റ്റൻ നമൻ ധീറും ഓരോ റൺ വീതമെടുത്ത് പവലിയനിലേക്ക് മടങ്ങി. ബേസിലിൻ്റെ പന്തിൽ അസറുദ്ദീൻ ക്യാച്ചെടുത്താണ് ഇരുവരുടേയും മടക്കം. ആറ് റൺസെടുത്ത രമൺദീപ് സിങ്ങിനെ അങ്കിത് ശർമ്മ വീഴ്ത്തിയതോടെ അഞ്ചിന് 162 റൺസെന്ന നിലയിലായിരുന്നു പഞ്ചാബ്. പക്ഷെ, ഹർനൂർ സിങ്ങും സലിൽ അറോറയും ചേർന്ന് ആറാം വിക്കറ്റിൽ 74 റൺസിൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ട് തീര്ത്തതു. മത്സരം അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സലിൽ അറോറയെ (36 റൺസ്) ബാബ അപരാജിത് വിക്കറ്റിന് മുന്നില് കുരുക്കിയതോടെയാണ് സഖ്യം തകര്ന്നത്.
കളി നിർത്തുമ്പോൾ ഹർനൂർ സിങ് 126 റൺസോടെയും കൃഷ് ഭഗത് രണ്ട് റൺസോടെയും ക്രീസിലുണ്ട്. രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ ഹർനൂറിൻ്റെ ആദ്യ സെഞ്ച്വറിയാണിത്. 11 ബൗണ്ടറികൾ അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഹർനൂറിൻ്റെ ഇന്നിങ്സ്. കേരളത്തിന് വേണ്ടി എൻപി ബേസിലും അങ്കിത് ശർമ്മയും ബാബ അപരാജിത്തും രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി.
