ETV Bharat / sports

രഞ്ജി ട്രോഫി ഫൈനൽ: കർണാടകയെ വിറപ്പിച്ച് ജമ്മു കശ്‌മീര്‍; ശുഭം പുന്ദീറിന് സെഞ്ചുറി, ആദ്യ ദിനം 284/2

രഞ്ജി ട്രോഫി ഫൈനലിൽ കർണാടകയ്‌ക്കെതിരെ കശ്‌മീര്‍ കൂറ്റൻ സ്കോറിലേക്ക്.

RANJI TROPHY FINAL
RANJI TROPHY FINAL (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 24, 2026 at 6:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹുബ്ലി: എട്ടുതവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ കർണാടകയ്‌ക്കെതിരായ രഞ്ജി ട്രോഫി ഫൈനലിന്‍റെ ആദ്യ ദിനം ജമ്മു കശ്‌മീര്‍ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു. 27-കാരനായ ശുഭം പുന്ദീറിന്‍റെ മിന്നും സെഞ്ചുറിയുടെയും അബ്ദുൾ സമദ്, യാവർ ഹസൻ എന്നിവരുടെ അർധ സെഞ്ചുറികളുടെയും കരുത്തിൽ ആദ്യ ദിനം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ജമ്മു കശ്‌മീര്‍ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 284 റൺസ് എന്ന ശക്തമായ നിലയിലാണ്.

പുന്ദീറിന്‍റെ റെക്കോർഡ് നേട്ടം

രഞ്ജി ട്രോഫി ഫൈനലിൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ ജമ്മു കശ്‌മീര്‍ താരം എന്ന റെക്കോർഡ് ശുഭം പുന്ദീർ സ്വന്തമാക്കി. 186 പന്തിൽ നിന്ന് തന്‍റെ കന്നി ഫൈനൽ സെഞ്ചുറി തികച്ച പുന്ദീർ, 117 റൺസുമായി (12 ഫോർ, 2 സിക്സ്) ക്രീസിലുണ്ട്. ശിഖർ ഷെട്ടിയെ സിക്സറിന് പറത്തിയാണ് താരം ഈ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടത്.

പരിക്കേറ്റ് മടങ്ങിയ പാരസ് ഡോഗ്രയ്ക്ക് പകരക്കാരനായി എത്തിയ അബ്ദുൾ സമദ് തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. 64 പന്തിൽ നിന്ന് 52 റൺസുമായി (5 ഫോർ, 1 സിക്സ്) സമദ് പുറത്താകാതെ നിൽക്കുന്നു. പുന്ദീറും സമദും ചേർന്നുള്ള 105 റൺസിന്‍റെ അപരാജിത കൂട്ടുകെട്ടാണ് കശ്‌മീരിനെ 300-നോട് അടുപ്പിച്ചത്. നേരത്തെ ഓപ്പണർ യാവർ ഹസൻ 88 റൺസ് നേടി മികച്ച അടിത്തറ പാകിയിരുന്നു. 13 ഫോറുകൾ ഉൾപ്പെട്ട യാവറിന്‍റെ ഇന്നിംഗ്‌സ് പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണയാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്.

അതേസമയം ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത കശ്‌മീരിനു തുടക്കത്തിൽ ക്വാംറാൻ ഇഖ്ബാലിനെ (6) നഷ്ടമായി. പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണയുടെ പന്തിൽ കെ.എൽ രാഹുലിന് ക്യാച്ച് നൽകിയാണ് ഇഖ്ബാൽ മടങ്ങിയത്. തുടർന്ന് യാവറും പുന്ദീറും ചേർന്ന് രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 100 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പിരിയുമ്പോൾ 104/1 എന്ന നിലയിലായിരുന്ന കശ്‌മീര്‍, രണ്ടാം സെഷനിൽ 72 റൺസും മൂന്നാം സെഷനിൽ 106 റൺസും കൂടി സ്കോർ ബോർഡിൽ ചേർത്തു.

ഇടയ്ക്ക് പാരസ് ഡോഗ്രയ്ക്ക് (9) വിജയകുമാർ വൈശാഖിന്‍റെ ബൗൺസറിൽ പരിക്കേറ്റ് മൈതാനം വിടേണ്ടി വന്നത് കശ്മീരിന് ചെറിയ തിരിച്ചടിയായെങ്കിലും സമദ് എത്തിയതോടെ റൺറേറ്റ് ഉയർന്നു. കർണാടകയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. ആദ്യ ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ ജമ്മു കശ്‌മീര്‍ പൂർണ്ണ ആധിപത്യം പുലർത്തുകയാണ്.

Also Read: ഹീലിയും മൂണിയും തിളങ്ങി; ഇന്ത്യൻ വനിതകൾക്കെതിരെ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

TAGGED:

RANJI TROPHY FINAL
SHUBHAM PUNDIR CENTURY
രഞ്ജി ട്രോഫി ഫൈനല്‍
JAMMU AND KASHMIR CRICKET RANJI
JAMMU KASHMIR VS KARNATAKA SCORE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.