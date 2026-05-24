ആർച്ചറുടെ ഓൾറൗണ്ട് മാജിക്; മുംബൈയെ തകർത്ത് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഐപിഎൽ പ്ലേഓഫിൽ!

ഐപിഎൽ 2026: മുംബൈയെ 30 റൺസിന് തോൽപ്പിച്ച് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് പ്ലേഓഫ് യോഗ്യത നേടി.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 24, 2026 at 8:40 PM IST

മുംബൈ: മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ 30 റൺസിന് തകർത്ത് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഐപിഎൽ 2026 പ്ലേഓഫിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. ബാറ്റിങ്ങിലും ബൗളിങ്ങിലും ഒരേപോലെ തിളങ്ങിയ ഇംഗ്ലീഷ് താരം ജോഫ്ര ആർച്ചറുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് രാജസ്ഥാന് പ്ലേഓഫ് ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കിയത്. 14 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 16 പോയിന്‍റുമായി പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് രാജസ്ഥാൻ പ്ലേഓഫിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ഇതോടെ ബുധനാഴ്‌ച ന്യൂ ചണ്ഡീഗഢിൽ നടക്കുന്ന എലിമിനേറ്ററിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനെ നേരിടും.

ബാറ്റിങ്ങിൽ രക്ഷകനായി ആർച്ചർ

മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 205 റൺസെന്ന ശക്തമായ സ്കോറാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തകർച്ച നേരിട്ട രാജസ്ഥാനെ അവസാന ഓവറുകളിൽ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ് കാഴ്‌ചവെച്ച ജോഫ്ര ആർച്ചറാണ് (15 പന്തിൽ 32 റൺസ്) മികച്ച സ്കോറിലേക്ക് നയിച്ചത്.

തുടക്കത്തിലേ തകർന്ന് മുംബൈ

206 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ മുംബൈയുടെ തുടക്കം തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു. റഗു ശർമ്മയ്ക്ക് പകരം ഇംപാക്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി ക്രീസിലെത്തിയ രോഹിത് ശർമ്മയെ പൂജ്യനായി പുറത്താക്കി ആർച്ചർ മുംബൈയ്ക്ക് ആദ്യ പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെ നമൻ ധിറിനെയും (0) ആർച്ചർ ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കി. റയാൻ റിക്കൽട്ടൺ (12), തിലക് വർമ്മ (3) എന്നിവർ കൂടി പെട്ടെന്ന് പുറത്തായതോടെ മുംബൈ 6 ഓവറിൽ 38 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലേക്ക് തകർന്നു.

പ്രത്യാക്രമണവുമായി സൂര്യയും പാണ്ഡ്യയും

അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച സൂര്യകുമാർ യാദവും വിൽ ജാക്‌സും (33) ചേർന്ന് 63 റൺസിന്‍റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി മുംബൈയെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. ജാക്‌സ് പുറത്തായ ശേഷം ക്രീസിലെത്തിയ നായകൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും (34) സൂര്യകുമാറും ചേർന്ന് അതിവേഗം റൺസുയർത്തി. എന്നാൽ, അപകടകാരിയായ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിക്കാൻ രാജസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ വീണ്ടും ആർച്ചറെ പന്തേൽപിച്ചു. ആർച്ചറുടെ തന്ത്രപരമായ പന്തിൽ പുൾ ഷോട്ടിന് ശ്രമിച്ച ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ബൗണ്ടറിക്ക് അരികിൽ നാൻഡ്രെ ബർഗറിന് ക്യാച്ച് നൽകി പുറത്തായി.

മുംബൈയുടെ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചു

ഹാർദിക് പുറത്തായതോടെ മുംബൈയുടെ റൺ റേറ്റ് കുറഞ്ഞു. ഒരുവശത്ത് പൊരുതിനിന്ന സൂര്യകുമാർ യാദവ് 42 പന്തിൽ 60 റൺസ് (3 ഫോർ, 4 സിക്‌സ്) നേടി മുംബൈയുടെ ടോപ്പ് സ്കോററായെങ്കിലും, 18-ാം ഓവറിൽ ബർഗറിന്‍റെ പന്തിൽ റിട്ടേൺ ക്യാച്ച് നൽകി സൂര്യകുമാറും പുറത്തായതോടെ മുംബൈയുടെ പ്ലേഓഫ് മോഹങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അവസാനിച്ചു. 20 ഓവറിൽ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 175 റൺസെടുക്കാനേ മുംബൈയ്ക്ക് സാധിച്ചുള്ളൂ.

രാജസ്ഥാന് വേണ്ടി ജോഫ്ര ആർച്ചർ 3 വിക്കറ്റും നാൻഡ്രെ ബർഗർ, ബ്രിജേഷ് ശർമ്മ, യാഷ് രാജ് പുഞ്ച് എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി. ശനിയാഴ്‌ച രാത്രി നടന്ന മത്സരത്തിൽ പഞ്ചാബ് കിങ്സ് വിജയിച്ചതോടെ 14 പോയിന്‍റുള്ള രാജസ്ഥാന് ഈ മത്സരം ജയിക്കൽ അനിവാര്യമായിരുന്നു.

