സഞ്ജു സാംസൺ ചെന്നൈയിലേക്ക്; രാജസ്ഥാനെ റിയാൻ പരാഗ് നയിച്ചേക്കില്ല, ഈ രണ്ടുതാരങ്ങള്ക്ക് സാധ്യത
ജഡേജയേയും സാം കറനേയും കൈമാറ്റം ചെയ്താകും സഞ്ജുവിനെ ചെന്നൈയിലെത്തിക്കുക.
Published : November 11, 2025 at 1:27 PM IST
ഐപിഎല് ഫ്രാഞ്ചൈസി രാജസ്ഥാന് റോയല്സിന്റെ നായകനും മലയാളിതാരവുമായ സഞ്ജു സാംസണ് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്സിലേക്ക്. രവീന്ദ്ര ജഡേജയേയും സാം കറനേയും കൈമാറ്റം ചെയ്താകും സഞ്ജുവിനെ ചെന്നൈ തട്ടകത്തിലെത്തിക്കുക. ഈ നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ കളിക്കാരുമായി പ്രാരംഭ ചർച്ചകൾ നടത്തിയതായാണ് സൂചന. നടപടിക്രമം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്, സിഎസ്കെയും ആർആറും ഐപിഎൽ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിന് താൽപ്പര്യം സമർപ്പിക്കണം, സാധ്യതയുള്ള കരാറിൽ ഉൾപ്പെട്ട മൂന്ന് കളിക്കാരുടെ പേര് നൽകണം. കളിക്കാർ അവരുടെ രേഖാമൂലമുള്ള സമ്മതം നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്ക് കരാർ അന്തിമമാക്കാൻ കഴിയും, തുടർന്ന് ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ ഇവ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഇഎസ്പിഎൻക്രിക്ഇൻഫോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ മുഖമാണ് സഞ്ജു സാംസൺ, 11 സീസണുകളിൽ ഫ്രാഞ്ചൈസിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. സാംസൺ നായകസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞാൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്ററായി ധ്രുവ് ജുറലും യശസ്വി ജയ്സ്വാള് ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്കും പരിഗണിക്കപ്പെടും. 2013 ൽ ആർആറിൽ ചേർന്ന താരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ പ്രധാന കളിക്കാരിൽ ഒരാളായി മാറുകയായിരുന്നു. രാജസ്ഥാന്റെ 2016-17 ലെ രണ്ട് വർഷത്തെ സസ്പെൻഷന് ശേഷം, സാംസൺ 2018 ൽ തിരിച്ചെത്തുകയും 2021 ൽ നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. താരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും ടീം ഡയറക്ടർ കുമാർ സംഗക്കാരയുടെ മാർഗനിർദേശത്തിലും 2022 ൽ ഐപിഎല്ലില് രാജസ്ഥാന് ഫൈനലിലെത്തി.
67 മത്സരങ്ങളിൽ സാംസൺ ടീമിനെ നയിച്ചു, 33 എണ്ണം വീതം വിജയിക്കുകയും 33 എണ്ണം തോൽക്കുകയും ചെയ്തു. 2024 ലെ ഐപിഎൽ സീസണിൽ താരം തന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. 48.27 ശരാശരിയിലും 153.47 എന്ന സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും 531 റൺസാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. 2025 സീസണിന് മുമ്പ് 18 കോടി രൂപയ്ക്ക് ടീം അദ്ദേഹത്തെ നിലനിർത്തി, എന്നാൽ സീസണിന്റെ മധ്യത്തിലേറ്റ പരിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ടൂർണമെന്റിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. പിന്നാലെ ആർആറിന്റെ ഫോം തകർന്നു, ടീം നിരവധി മത്സരങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെടുകയു ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനീഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 4,027 റൺസുമായി സാംസൺ ഇപ്പോഴും ആർആറിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച റൺ സ്കോററായി തുടരുന്നു, ഏറ്റവും കൂടുതൽ 50+ സ്കോറുകൾ (25), ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാച്ചുകൾ (149) എന്നിവയും താരം നേടി.
മറുവശത്ത്, 2012 ൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സില് ചേർന്നതുമുതൽ രവീന്ദ്ര ജഡേജ അവരുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. സിഎസ്കെയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത രണ്ട് വർഷങ്ങൾ ഒഴികെ, ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി ജഡേജ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാണ്, അവരുടെ അഞ്ച് ഐപിഎൽ കിരീടങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിനും താരം മികച്ച സംഭാവന നൽകി.
2025 ലെ മെഗാ ലേലത്തിന് മുമ്പ് 18 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ സിഎസ്കെയുടെ രണ്ടാം ചോയ്സ് കളിക്കാരനായി നിലനിർത്തിയത്. ക്യാപ്റ്റൻ റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിന് ശേഷം ഓൾറൗണ്ടർ 254 ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളാണ് കളിച്ചത്. ടൂർണമെന്റ് ചരിത്രത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ, കൂടാതെ സിഎസ്കെയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം.
2023 ലെ ഐപിഎൽ ഫൈനലിലായിരുന്നു ജഡേജയുടെ ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയ നിമിഷം പിറന്നത്. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെതിരെ അവസാന ഓവറിൽ നേടിയ പ്രകടനമാണ് സിഎസ്കെയ്ക്ക് കിരീടം നേടിക്കൊടുത്തത്. 20 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ജഡേജയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ബൗളിംഗ് സീസണും അതായിരുന്നു, തുടർന്ന് 2025 ൽ മികച്ച ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനവും അദ്ദേഹം നടത്തി, രണ്ട് അർധസെഞ്ച്വറികളടക്കം 301 റൺസ് ജഡേജ സ്വന്തമാക്കി.
ആർആർ ജഡേജയുടെ ആദ്യ ഐപിഎൽ ടീം ആയിരുന്നു. 2008 ൽ 19 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ താരം അവർക്കായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു, ആ വർഷം അവരുടെ കിരീടം നേടിയ ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ആദ്യ രണ്ട് സീസണുകളിൽ ആർആറിനായി ജഡേജ കളിച്ചു, പക്ഷേ ലീഗ് നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസുമായി നേരിട്ട് കരാർ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിന് 2010 ൽ ഐപിഎൽ അദ്ദേഹത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. വിലക്കിന് ശേഷം, 2011 ൽ കൊച്ചി ടസ്കേഴ്സിനായി ജഡേജ കളിച്ചു.
ഇംഗ്ലണ്ട് ഓൾറൗണ്ടർ സാം കറന്റെ ഐപിഎൽ കരിയർ വളരെ മികച്ചതാണ്. 2019 ൽ പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിൽ കളിച്ച ശേഷം, 2020 ലും 2021 ലും അദ്ദേഹം സിഎസ്കെയിൽ ചേർന്നു, തുടർന്ന് 2023 ൽ 18.5 കോടി രൂപയ്ക്ക് പഞ്ചാബിലേക്ക് മടങ്ങി. 2025 ൽ 2.4 കോടി രൂപയ്ക്ക് സിഎസ്കെ അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും സ്വന്തമാക്കി. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 114 റൺസും ഒരു വിക്കറ്റും അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
