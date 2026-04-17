ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഡഗ്ഔട്ടിൽ വേണ്ട; നിയമം ലംഘിച്ച രാജസ്ഥാന് മാനേജർക്ക് പിഴ ചുമത്തി
ഡഗ്ഔട്ടിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച രാജസ്ഥാൻ ടീം മാനേജർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പും നല്കി.
Published : April 17, 2026 at 5:23 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ടീം മാനേജർ റോമി ഭിന്ദറിന് ബിസിസിഐ പിഴ ചുമത്തി. ഏപ്രിൽ 10ന് ഗുവാഹത്തിയിലെ എസിഎ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെ ഡഗ്ഔട്ടിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതാണ് നടപടിക്ക് കാരണം. ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയ്ക്ക് പുറമെ സംഭവത്തിൽ ഭിന്ദറിന് ഔദ്യോഗിക മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മത്സരത്തിനിടെ പ്ലെയേഴ്സ് ഏരിയയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിസിസിഐയുടെ ആന്റി കറപ്ഷൻ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി യൂണിറ്റ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ചട്ടവിരുദ്ധമായി ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ 12ന് യൂണിറ്റ് ഭിന്ദറിന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് അയച്ചു. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മറുപടി നൽകാനായിരുന്നു നിർദ്ദേശം.
"This violation happened in the match between Rajasthan Royals and Royal Challengers Bengaluru, where our anti-corruption unit in Guwahati took note of the violation and issued him an explanation notice on April 12. He was given 48 hours to respond as Romi Bhinder was found or…
ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈകിയ വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐഎഎൻഎസിനോട് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. റോമി ഭിന്ദർ നൽകിയ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പിഴ ചുമത്താൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"മൊബൈൽ ഫോൺ കൈവശം വെക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടെങ്കിലും അത് ഡഗ്ഔട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ലെന്നതാണ് ഐപിഎൽ പിഎംഒഎ പ്രോട്ടോക്കോൾ. ഇത് ലംഘിക്കപ്പെട്ടതായി ഗുവാഹത്തിയിലെ ആന്റി കറപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഭിന്ദർ നൽകിയ മറുപടി പരിശോധിച്ചെങ്കിലും അതിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്ന് യൂണിറ്റ് വിലയിരുത്തി. എങ്കിലും, ഇത് അദ്ദേഹം ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു നിയമലംഘനം നടത്തുന്നത് എന്ന പരിഗണനയിൽ പിഴ ഒരു ലക്ഷം രൂപയായി നിശ്ചയിച്ചു. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് കടുത്ത ഭാഷയിൽ താക്കീത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്," ദേവജിത് സൈകിയ വിശദീകരിച്ചു.
Even though mobile phones are not allowed during matches in the Indian Premier League, Rajasthan Royals were seen breaking the rule and using a mobile phone during the match.
ഐപിഎൽ വെബ്സൈറ്റിലെ 'പ്ലെയേഴ്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ഒഫീഷ്യൽസ് ഏരിയ' മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം, ടീം മാനേജർക്ക് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്, എന്നാൽ ഒരു കാരണവശാലും ഡഗ്ഔട്ടിൽ അത് പാടില്ല. ഐപിഎല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും ചട്ടങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു പാഠമാകണമെന്നും സൈകിയ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
റോമി ഭിന്ദറും രാജസ്ഥാനും
ഐപിഎൽ ആരംഭിച്ച 2008 മുതൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനൊപ്പമുള്ള വ്യക്തിയാണ് റോമി ഭിന്ദർ. രാജസ്ഥാന് വിലക്കുള്ള സമയത്ത് അദ്ദേഹം റൈസിംഗ് പൂനെ സൂപ്പർജയന്റ്സിനൊപ്പവും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ ടീമിലെ 15 വയസ്സുകാരനായ യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ പ്രാദേശിക രക്ഷാകർത്താവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.
നിലവിൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്. വരാനിരിക്കുന്ന നിർണ്ണായക മത്സരത്തിൽ ഞായറാഴ്ച കൊൽക്കത്തയിലെ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സുമായി ടീം ഏറ്റുമുട്ടും.
Also Read: പടയോട്ടം തുടർന്ന് ഗുജറാത്ത്, നിലനിൽപ്പിനായി കൊൽക്കത്ത; ഐപിഎല്ലിൽ ഇന്ന് തീപാറും പോരാട്ടം!