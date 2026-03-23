ഐപിഎൽ 2026: രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് നിരയിൽ മാറ്റം; കറന് പകരം ഷനകയെത്തി

രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൽ പകരക്കാരനായി ലങ്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ. സാം കറൻ പുറത്ത്, ദാസുൻ ഷനക അകത്ത്.

Dasun Shanaka
Dasun Shanaka
Published : March 23, 2026 at 8:42 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾറൗണ്ടർ സാം കറന് പകരക്കാരനായി ശ്രീലങ്കൻ താരം ദാസുൻ ഷനകയെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലങ്കൻ ടി20 ടീം ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ ഷനക 2 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് റോയൽസ് നിരയിലെത്തുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സ് താരമായിരുന്ന സാം കറനെ, സഞ്ജു സാംസണെ വിട്ടുനൽകിയുള്ള വൻ ട്രേഡിലൂടെയാണ് രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്‌ക്കൊപ്പം രാജസ്ഥാൻ സ്വന്തമാക്കിയത്. സീസൺ തുടങ്ങാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ കറന് പരിക്കേറ്റത് ടീമിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. "സാമിനെപ്പോലൊരു മികച്ച താരത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ വിഷമമുണ്ട്, എങ്കിലും ഷനകയെപ്പോലെ ബാറ്റിംഗിലും ബൗളിംഗിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫിനിഷറെ ലഭിച്ചത് ടീമിന്‍റെ ബാലൻസ് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും," ടീം ഡയറക്ടർ കുമാർ സംഗക്കാര പറഞ്ഞു.

പിഎസ്എൽ വിട്ട് ഷനക ഐപിഎല്ലിലേക്ക്

കഴിഞ്ഞ ലേലത്തിൽ ആരും വാങ്ങാതിരുന്ന ഷനകയെ, പാകിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ ലാഹോർ ഖലന്ദേഴ്‌സ് 75 ലക്ഷം പാക് രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഐപിഎല്ലിലേക്ക് വിളിയെത്തിയതോടെ ഷനക പിഎസ്എൽ വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതോടെ സിംബാബ്‌വെ താരം ബ്ലെസ്സിംഗ് മുസറബാനിക്ക് ശേഷം ഈ വർഷം പിഎസ്എൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ഐപിഎല്ലിലെത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരമായി ഷനക മാറി. സമാനമായ രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം കോർബിൻ ബോഷ് പിഎസ്എൽ വിട്ട് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിൽ ചേർന്നതിനെത്തുടർന്ന് പിഎസ്എൽ അധികൃതർ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വർഷത്തെ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

പരിചയസമ്പന്നനായ ഓൾറൗണ്ടർ

ശ്രീലങ്കയ്ക്കായി 6 ടെസ്റ്റുകളും 71 ഏകദിനങ്ങളും 131 ടി20 മത്സരങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുള്ള ഷനകയ്ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ 3350-ലധികം റൺസും 86 വിക്കറ്റുകളുമുണ്ട്. മുൻപ് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനായി കളിച്ചിട്ടുള്ള ഷനക, 2023-ൽ കെയ്ൻ വില്യംസണ് പകരക്കാരനായാണ് ഐപിഎല്ലിൽ അരങ്ങേറിയത്. 2025-ലും ഗുജറാത്ത് ടീമിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മത്സരങ്ങൾ കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. മാർച്ച് 30-ന് ഗുവാഹത്തിയിലെ എസിഎ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സിനെതിരെയാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ഈ സീസണിലെ ആദ്യ പോരാട്ടം.

രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് സ്ക്വാഡ്:

യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ, റിയാൻ പരാഗ്, രവീന്ദ്ര ജഡേജ (ട്രേഡ്), ധ്രുവ് ജുറൽ, ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്‌മെയർ, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ, സന്ദീപ് ശർമ്മ, നാന്ദ്രെ ബർഗർ, ആദം മിൽനെ, ക്വേന മഫാക്ക, വൈഭവ് സൂര്യവംശി, ഡൊണോവൻ ഫെരേര (ട്രേഡ്), രവി സിംഗ്, ശുഭം ദുബെ, കുൽദീപ് സെൻ, യുദ്ധ്‌വീർ സിംഗ് ചരക്, ലുവാൻ ഡ്രെ പ്രിട്ടോറിയസ്, വിഘ്നേഷ് പുത്തൂർ, സുശാന്ത് മിശ്ര, യഷ് രാജ് പുഞ്ച, ബ്രിജേഷ് ശർമ്മ, അമൻ റാവു, ദാസുൻ ഷനക.

TAGGED:

RAJASTHAN ROYALS
DASUN SHANAKA IPL REPLACEMENT
SAM CURRAN INJURY UPDATE
RR VS CSK IPL 2026 OPENER
RAJASTHAN ROYALS IPL 2026

