അണ്ടര് 23 ഏകദിന ടൂര്ണമെന്റ്; രാജസ്ഥാനോട് പൊരുതി തോറ്റ് കേരളം
136 പന്തുകളിൽ 12 ഫോറുകളും അഞ്ച് സിക്സും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു രോഹൻ വിജയുടെ ഇന്നിങ്സ്.
Published : November 21, 2025 at 8:16 PM IST
ഗാന്ധിനഗര്: അണ്ടര് 23 ദേശീയ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻ്റിൽ രാജസ്ഥാനോട് പൊരുതി തോറ്റ് കേരളം. അവസാന ഓവർ വരെ നീണ്ട ആവേശ പോരാട്ടത്തിന് ഒടുവിലായിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ തോൽവി. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത രാജസ്ഥാൻ 50 ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 340 റൺസെടുത്തു.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കേരളം 49.5 ഓവറിൽ 333 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടാവുകയായിരുന്നു. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത രാജസ്ഥാന് ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായെങ്കിലും തുടർന്നെത്തിയവർ തകർത്തടിച്ച് മുന്നേറുകയായിരുന്നു. നാല് റൺസെടുത്ത ഓപ്പണർ സുമിത് ഗൊദാരയെ അഭിറാമാണ് ആദ്യ ഓവറിൽ പുറത്താക്കിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്നാൽ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹൻ വിജയും മിനാഫ് ഷെയ്ഖും ചേർന്ന് രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 134 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 61 റൺസെടുത്ത മിനാഫ് ഷെയ്ഖിന് ശേഷമെത്തിയ കരൺ ലമ്പയും മികച്ച രീതിയിൽ ബാറ്റ് വീശി. 106 പന്തുകളിൽ 144 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത രോഹൻ - കരൺ സഖ്യമാണ് രാജസ്ഥാൻ്റെ കൂറ്റൻ സ്കോറിന് അടിത്തറയിട്ടത്. കരൺ 62, രോഹൻ 147 എന്നിങ്ങനെ റൺസെടുത്തു.
136 പന്തുകളിൽ 12 ഫോറുകളും അഞ്ച് സിക്സും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു രോഹൻ വിജയുടെ ഇന്നിങ്സ്. തുടർന്നെത്തിയവരും ആഞ്ഞടിച്ചതോടെ രാജസ്ഥാൻ്റെ ഇന്നിങ്സ് 340 വരെ നീണ്ടു. കേരളത്തിന് വേണ്ടി അഭിറാം മൂന്നും പവൻ രാജ് രണ്ടും വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കേരളത്തിന് ഓപ്പണർമാരായ അക്ഷയും കൃഷ്ണ നാരായണും ചേർന്ന് ഉജ്ജ്വല തുടക്കമാണ് നല്കിയത്.
കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യത്തിനൊത്ത് അതിവേഗം സ്കോർ ചെയ്ത് മുന്നേറിയ ഇരുവരും ചേർന്ന് ആദ്യ വിക്കറ്റിൽ 160 റൺസാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. 78 റൺസെടുത്ത കൃഷ്ണ നാരായണന് പകരമെത്തിയ പവൻ ശ്രീധറും മികച്ച രീതിയിൽ ബാറ്റ് വീശി. എന്നാൽ ഏഴ് റൺസെടുക്കുന്നതിനിടെ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കേരളത്തിന് തിരിച്ചടിയായി. അക്ഷയ് 107 റൺസും പവൻ ശ്രീധർ 42 റണ്സും ക്യാപ്റ്റൻ രോഹൻ നായർ ഒരു റണ്ണും നേടി പുറത്തായി.
ഒരു വശത്ത് ഷോൺ റോജർ ഉറച്ച് നിന്ന് പൊരുതിയെങ്കിലും വിജയത്തിന് തൊട്ടരികെ കേരളത്തിൻ്റെ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചു. അവസാന ഓവറിലെ അഞ്ചാം പന്തിൽ ഷോൺ റണ് ഔട്ടാവുകയായിരുന്നു. 34 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 9 ബൌണ്ടറികളടക്കം 58 റൺസാണ് ഷോൺ നേടിയത്. രാജസ്ഥാന് വേണ്ടി നീലേഷ് നാല് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.
Also Read:ഐഎസ്എൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇടപെടണമെന്ന് ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ, കത്തെഴുതി