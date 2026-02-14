ആരാധകര്ക്ക് നിരാശ..! ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടത്തിനു അപ്രതീക്ഷിത വെല്ലുവിളി; മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കുമോ ?
ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ ആവേശപ്പോരാട്ടം നാളെ കൊളംബോയില്
Published : February 14, 2026 at 3:25 PM IST
കൊളംബോ: ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ ആവേശപ്പോരാട്ടം നാളെ നടക്കും. കൊളംബോയിലെ പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകിട്ട് ഏഴു മുതലാണ് മത്സരം. എന്നാൽ ആരാധകരെ നിരാശരാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോള് പുറത്തുവരുന്നത്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ന്യൂനമർദം മത്സരത്തിനു ഭീഷണിയായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
ഫെബ്രുവരി 15 ന് കൊളംബോയിൽ മഴ പെയ്യുമെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മത്സരത്തിനിടെ തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഒരു താഴ്ന്ന മർദ്ദം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇത് കൊളംബോയിൽ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്നും വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കൊളംബോയിലെ ആർ. പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ ഗ്രൂപ്പ് എ മത്സരത്തിനിടെ മഴ പെയ്യുമെന്ന കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ആരാധകരിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തി.
THE GRAND WELCOME OF TEAM INDIA IN COLOMBO. 🇮🇳♥️ (ANI).— Tanuj (@ImTanujSingh) February 14, 2026
- The Defending Champions, India!
pic.twitter.com/G9poCqdHEf
കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ട്
അക്യുവെതര് പ്രകാരം, കൊളംബോയിൽ ദിവസം മുഴുവൻ മഴ പെയ്യാൻ 50 ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ മഴ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിന്റെ ജോലിഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഔട്ട്ഫീൽഡ് തയ്യാറെടുപ്പ് വൈകിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തേക്കും. ഇത് ഓവറുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
അതേസമയം, ശ്രീലങ്കൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് മഴക്കാലത്ത് പിച്ച് ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ ഗ്രൗണ്ടും ടാർപോളിൻ കൊണ്ട് മൂടാറുണ്ട്. ഇത് നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴ പോലും ഫീൽഡ് നനയുന്നത് തടയുന്നു, ഇതിനാല് മഴ നിലച്ചതിനുശേഷം മത്സരങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിയും.
ഇന്ത്യ vs പാകിസ്ഥാൻ മത്സരത്തിന് റിസർവ് ദിനം
2026 ലെ ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ vs പാകിസ്ഥാൻ മത്സരത്തിന് റിസർവ് ദിനമില്ല, കാരണം ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരമാണ്. ടൂർണമെന്റിന്റെ സെമി ഫൈനലിനും ഫൈനലിനും മാത്രമാണ് റിസർവ് ദിനങ്ങൾ. അതിനാൽ, മഴ കാരണം ഒരു മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ, ഇരുടീമുകളും ഓരോ പോയിന്റ് വീതം പങ്കിടും.
GROUP A STANDING.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 13, 2026
India on the top. 🇮🇳 pic.twitter.com/me0q72hXnt
കൊളംബോയിലെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ പ്രകടനം
കൊളംബോയിലെ ആർ. പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ഇതുവരെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. 2009 മുതൽ, ടീം ഇന്ത്യ ഇവിടെ 15 ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചതില് 11 എണ്ണത്തിൽ വിജയിക്കുകയും നാലെണ്ണത്തിൽ മാത്രം തോൽക്കുകയും ചെയ്തു. ആതിഥേയരായ ശ്രീലങ്കയെ കൂടാതെ, ഓസ്ട്രേലിയ മാത്രമാണ് പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാല് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ പാകിസ്ഥാൻ ആകെ ഏഴ് മത്സരങ്ങളാണ് കളിച്ചത്. നാലെണ്ണം ജയിക്കുകയും രണ്ടെണ്ണം തോൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഇവിടെ ഒരു തവണ മാത്രമേ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ആ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ വിജയിച്ചു.
