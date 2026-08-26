ETV Bharat / sports

ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ എഴുതിത്തള്ളാൻ വരട്ടെ; ഡബ്ല്യു.ടി.സി ഫൈനലില്‍ ശുഭപ്രതീക്ഷയുമായി ദ്രാവിഡ്

ഏഴ് ടെസ്റ്റുകൾ ബാക്കി; ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇനിയും പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് ദ്രാവിഡ്.

INDIA VS NEW ZEALAND TES INDIA WORLD TEST CHAMPIONSHIP FINAL RAHUL DRAVID ON INDIAN TEST TEAM WTC STANDINGS
File Photo: Rahul Dravid (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2026 at 12:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായി പിടിമുറുക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ടീമിന് ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാനാകുമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനും പരിശീലകനുമായ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്. വരും മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഏഴ് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ കൂടി കളിക്കാനിരിക്കെയാണ് ദ്രാവിഡിന്‍റെ ഈ നിർണ്ണായക വിലയിരുത്തൽ.

ഗാലെയിൽ നടന്ന ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ശ്രീലങ്കയെ 165 റൺസിന് തകർത്തതോടെ ശുഭ്‌മൻ ഗില്ലിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം തങ്ങളുടെ പോയിന്‍റ് ശതമാനം 48.14-ൽ നിന്ന് 53.33 ആയി ഉയർത്തിയിരുന്നു. നിലവിൽ ഡബ്ല്യു.ടി.സി പട്ടികയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. ഈ സൈക്കിളിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇനി ഏഴ് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇന്ത്യക്ക് അവശേഷിക്കുന്നത്.

'ഇന്ത്യൻ ടീമിന്‍റെ നിലവാരത്തെ തള്ളിക്കളയാനാവില്ല'

'ഇന്ത്യ ഡബ്ല്യു.ടി.സി ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നതെന്ന് ദ്രാവിഡ് പറഞ്ഞു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഫൈനലിൽ എത്താനായാൽ അത് വലിയൊരു മുന്നേറ്റമായിരിക്കും. പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ അല്‍പം പിന്നിലാണെന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ ടീമിന്‍റെ നിലവാരവും പ്രതിഭയും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അവരെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും എഴുതിത്തള്ളാൻ സാധിക്കില്ല. ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ അവർ മികച്ച രീതിയിലാണ് പരമ്പര തുടങ്ങിയത്, അത് നല്ലൊരു ആദ്യ ചുവടുവെപ്പാണ്." ദ്രാവിഡ് വ്യക്തമാക്കി

ന്യൂസിലൻഡ് പര്യടനം കടുത്ത വെല്ലുവിളി

ഈ വർഷം നവംബറിൽ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യ ന്യൂസിലൻഡ് പര്യടനം നടത്തുന്നുണ്ട്. അവസാനമായി കിവീസ് മണ്ണിൽ കളിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യ 2-0 ന് പരമ്പര തോറ്റിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ന്യൂസിലൻഡിലെ കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ യുവ ടീമിന് വലിയ പരീക്ഷണമായിരിക്കുമെന്ന് ദ്രാവിഡ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

"ന്യൂസിലൻഡിൽ അവരുടെ നാട്ടിൽ കളിക്കുക എന്നത് എപ്പോഴും കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇന്ത്യൻ നിരയിലെ പല യുവതാരങ്ങളും അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയിലും പിച്ചുകളിലും മുൻപ് കളിച്ചിട്ടില്ല. അടുത്ത ഏതാനും മാസങ്ങളിൽ കളിക്കാർക്ക് പരിക്കേൽക്കാതെ ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുൻപ് അവിടെ കളിച്ച് പരിചയമുള്ള വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ്മ, അജിങ്ക്യ രഹാനെ, ചേതേശ്വർ പൂജാര എന്നിവരുടെ പരിചയസമ്പത്ത് നിലവിലെ ടീമിൽ ഇല്ല, അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതൊരു വാശിയേറിയ പരമ്പരയായിരിക്കും."

ബോർഡർ-ഗാവസ്‌കർ ട്രോഫി ആവേശകരമാകും

വരുന്ന ജനുവരിയിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ബോർഡർ-ഗാവസ്‌കർ ട്രോഫിയെക്കുറിച്ചും ദ്രാവിഡ് സംസാരിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പരമ്പര വിജയം സ്വന്തമാക്കാൻ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ടീം പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ജയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം മികച്ച കളിക്കാരാണ് നിലവിലെ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ടീമിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ജയിക്കാൻ അവർ അതീവ താല്‍പര്യം കാണിക്കുമെന്നും അതൊരു ആവേശപ്പോരാട്ടമായി മാറുമെന്നും ദ്രാവിഡ് പറഞ്ഞു നിർത്തി.

Also Read: രണ്ടാം ടെസ്റ്റ്: ദിനൂഷയ്ക്ക് സെഞ്ചുറി, ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഫോളോ-ഓൺ; ഇന്ത്യയ്ക്ക് വൻ ലീഡ്

TAGGED:

INDIA VS NEW ZEALAND TES
INDIA WORLD TEST CHAMPIONSHIP FINAL
RAHUL DRAVID ON INDIAN TEST TEAM
WTC STANDINGS
RAHUL DRAVID WTC FINAL PREDICTION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.