രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന് ബിസിസിഐ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ്, ശുഭ്മന് ഗിൽ 'ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ'
ബിസിസിഐ അവാർഡ് ചടങ്ങ് മാർച്ച് 15-ന്.
Published : March 12, 2026 at 5:36 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് മുൻ മുഖ്യപരിശീലകൻ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന് ബിസിസിഐയുടെ സികെ നായിഡു ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ്. മാർച്ച് 15-ന് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ബിസിസിഐയുടെ വാർഷിക പുരസ്കാര ചടങ്ങായ ‘നമനിൽ’ വെച്ച് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും. നിലവിലെ ടെസ്റ്റ്-ഏകദിന ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മന് ഗില്ലിനെ മികച്ച പുരുഷ അന്താരാഷ്ട്ര താരത്തിനുള്ള ‘പൊളി ഉമ്രിഗർ’ അവാർഡിനും തിരഞ്ഞെടുത്തു.
ലോകകപ്പ് ജേതാക്കൾക്ക് ആദരം
സമീപകാലത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ച വിവിധ ഇന്ത്യൻ ടീമുകളെ ബി.സി.സി.ഐ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും. 2024ൽ ഇന്ത്യയെ ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെ സേവനങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി സ്മരിക്കപ്പെടും. 2024-ലെ ടി20 ലോകകപ്പ് ജേതാക്കൾ, 2025-ലെ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ജേതാക്കൾ, വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ജേതാക്കൾ, ഇരുവിഭാഗങ്ങളിലെയും അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പ് ജേതാക്കൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിലെ പ്രധാന ആകർഷണമായിരിക്കും.
ഗില്ലിന്റെ റെക്കോർഡ് പ്രകടനം
ടി20 ലോകകപ്പ് ടീമിൽ അംഗമല്ലായിരുന്നെങ്കിലും 2025-ലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ശുഭ്മന് ഗില്ലിനെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനാക്കിയത്. 2025-ൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ മാത്രം 983 റൺസ് ഗിൽ അടിച്ചുകൂട്ടി. ഇതിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയിലെ 754 റൺസും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഏകദിനത്തിൽ 490 റൺസ് നേടിയ ഗിൽ, ഇന്ത്യയുടെ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി വിജയത്തിലും നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചു.
ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ പുരസ്കാരങ്ങൾ
ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് മുംബൈ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷവും മികച്ച അസോസിയേഷനുള്ള പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി. വിദർഭയുടെ ഓൾറൗണ്ടർ യഷ് ദുബെയും ബാറ്റർ യഷ് റാത്തോഡും രഞ്ജി ട്രോഫിയിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് മാധവറാവു സിന്ധ്യ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങും. മികച്ച ഓൾറൗണ്ടർക്കുള്ള ലാലാ അമർനാഥ് അവാർഡും യഷ് ദുബെക്ക് ലഭിക്കും. ഉൽഹാസ് ഗാന്ധെയാണ് മികച്ച അമ്പയർ.
ജൂനിയർ ക്രിക്കറ്റിലെ നേട്ടങ്ങൾ
വിജയ് മർച്ചന്റ് ട്രോഫിയിലെ പ്രകടനത്തിന് ശന്തനു സിംഗ്, യഷ് വർധൻ സിംഗ് ചൗഹാൻ എന്നിവർ ജഗ്മോഹൻ ഡാൽമിയ ട്രോഫിക്ക് അർഹരായി. അണ്ടർ-19 കൂച്ച് ബീഹാർ ട്രോഫിയിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് നിത്യ ജെ പാണ്ഡ്യ, ഹേമചുദേഷൻ ജെ എന്നിവർക്ക് എം.എ ചിദംബരം ട്രോഫി സമ്മാനിക്കും. അതേസമയം, ആഭ്യന്തര ടൂർണമെന്റുകള് നടക്കുന്നതിനാൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായ ചില വനിതാ താരങ്ങൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തേക്കില്ല.
