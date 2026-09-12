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'സഞ്ജു ഓപ്പണറാകണം, വൈഭവിന്‍റെ സമയം വരും'; പിന്തുണയുമായി അജിങ്ക്യ രഹാനെ

ലോകകപ്പിലെ ടോപ്പ് ത്രീ സഖ്യം തന്നെ മതി; സഞ്ജുവും ഇഷാനും ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്ന് രഹാനെ.

സഞ്ജു സാംസൺ SANJU SAMSON OPENER VS AFGHANISTAN ഇന്ത്യ VS അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ ടി20 അജിങ്ക്യ രഹാനെ
File Photo: Sanju Samson (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2026 at 2:18 PM IST

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ഹെെദരാബാദ്: അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ടി20 ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഇന്ത്യയുടെ ടോപ്പ് ഓർഡറിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം അജിങ്ക്യ രഹാനെ. ടീമിലെ യുവ ബാറ്റിങ് വിസ്‌മയം വൈഭവ് സൂര്യവൻശിക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നും, അതിനാൽ ഇപ്പോൾ സഞ്ജുവിനാണ് മുൻഗണന നൽകേണ്ടതെന്നും രഹാനെ വ്യക്തമാക്കി.

ഡൽഹിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ യുവതാരം അഭിഷേക് ശർമ്മയ്‌ക്കൊപ്പം ആര് ഓപ്പണറാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ ടീം മാനേജ്മെന്‍റില്‍ കടുത്ത ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് രഹാനെയുടെ പ്രതികരണം.

സഞ്ജുവിന് ഒരവസരം കൂടി നൽകണം

'ഇന്ത്യയുടെ കളി വിലയിരുത്തുമ്പോൾ, ടി20 ലോകകപ്പിൽ കളിച്ച അതേ ടോപ്പ് ത്രീ (മുൻനിര ബാറ്റർമാർ) തന്നെ അണിനിരക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സഞ്ജു സാംസൺ ലോകകപ്പിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. അതിനുശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് ഇന്നിങ്സുകളിൽ ഫോം കണ്ടെത്താനാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ സഞ്ജുവിന് ഇന്ത്യ ഒരു അവസരം കൂടി നൽകണം," രഹാനെ തന്‍റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പറഞ്ഞു.

അഭിഷേക് ശർമ്മയും ഇഷാൻ കിഷനും സഞ്ജുവിനൊപ്പം മുൻനിരയിൽ കളിക്കണമെന്നാണ് രഹാനെയുടെ നിലപാട്. ടി20 ലോകകപ്പിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്‍റ്' പുരസ്‌കാപം സ്വന്തമാക്കിയ സഞ്ജുവിന്, അതിനുശേഷമുള്ള യുകെ പര്യടനത്തിൽ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

വൈഭവിനെ ധൃതിപ്പെട്ട് കളിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല

ഭയമില്ലാത്ത ബാറ്റിങ് ശൈലിയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ 15-കാരൻ വൈഭവിനെ കരിയറിന്‍റെ ഈ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വലിയ സമ്മർദ്ദങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിടരുതെന്ന് രഹാനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

'വൈഭവ് ഇപ്പോൾ തന്‍റെ സ്വാഭാവിക ശൈലിയിൽ തന്നെ കളിക്കട്ടെ. ഏത് കളി പുറത്തെടുത്താണോ അവൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെത്തിയത്, ആ ശൈലി തന്നെ തുടരട്ടെ. അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ അവൻ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ച് കാടുകയറേണ്ടതില്ല. അവനെ സ്വതന്ത്രമായി വിടുക. ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കളിച്ച് പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ കളി ശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നോളും. സമയമാകുമ്പോൾ അവനുള്ള അവസരം തേടിയെത്തും," രഹാനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ പരമ്പരയിൽ പരിചയസമ്പന്നനായ സഞ്ജുവിനെ കളിപ്പിക്കണോ അതോ യുവതാരം വൈഭവിന് അരങ്ങേറ്റത്തിന് അവസരം നൽകണോ എന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം മാനേജ്മെന്‍റ്. എന്നാൽ രഹാനെയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാണ്. സഞ്ജുവിന് ഒരവസരം കൂടി നൽകുക, വൈഭവിന് ഇനിയും സമയമുണ്ട്.

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TAGGED:

സഞ്ജു സാംസൺ
SANJU SAMSON OPENER VS AFGHANISTAN
ഇന്ത്യ VS അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ ടി20
അജിങ്ക്യ രഹാനെ
SANJU SAMSON

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