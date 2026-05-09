ETV Bharat / sports

മോശം തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് വിജയക്കുതിപ്പിലേക്ക്; കെകെആറിന്‍റെ മാറ്റത്തിന് പിന്നിലെ 'മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ'

കെകെആറിന്‍റെ വിജയമന്ത്രം വെളിപ്പെടുത്തി രഹാനെ, പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ വൻ മുന്നേറ്റം!

AJINKYA RAHANE
AJINKYA RAHANE (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 9, 2026 at 10:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരായ മിന്നും വിജയത്തിന് പിന്നാലെ തന്‍റെ താരങ്ങളെയും കോച്ചുമാരെയും പ്രശംസ കൊണ്ട് മൂടി കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് നായകൻ അജിങ്ക്യ രഹാനെ. ഫിൻ അലന്‍റെ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയും സ്‌പിന്നർമാരുടെ കൃത്യതയുമാണ് ടീമിന് തുടർച്ചയായ നാലാം വിജയം സമ്മാനിച്ചതെന്ന് രഹാനെ പറഞ്ഞു.

ഫിൻ അലന്‍റെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം

ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ ഫോം കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസപ്പെട്ട ഫിൻ അലന്‍റെ സെഞ്ചുറി നേട്ടത്തിൽ താൻ അതീവ സന്തുഷ്ടനാണെന്ന് രഹാനെ വ്യക്തമാക്കി. 'ഫിൻ അലന്‍റെ പ്രകടനത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ആദ്യ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്നു, പക്ഷേ കഠിനാധ്വാനം തുടർന്നു. ഇന്ന് അദ്ദേഹം കളിച്ച രീതി അതിമനോഹരമായിരുന്നു," രഹാനെ പറഞ്ഞു. 47 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 103 റൺസാണ് അലൻ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.

സ്‌പിന്നർമാരും ബൗളിംഗ് കോച്ചുമാരും

വിജയത്തിന്‍റെ അടിത്തറയിട്ടത് ബൗളർമാരാണെന്ന് രഹാനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. സുനിൽ നരെയ്ൻ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, അനുകൂൽ റോയ് എന്നീ സ്‌പിന്‍ ത്രയങ്ങൾ ഡൽഹിയെ 142 റൺസിൽ ഒതുക്കിയതിനെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. 'ഞങ്ങളുടെ സ്പിന്നർമാർ മികച്ച രീതിയിലാണ് പന്തെറിഞ്ഞത്. നരെയ്നെയും വരുണിനെയും പോലെ പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങളെ ടീമിൽ ലഭിച്ചത് ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ എന്‍റെ ഭാഗ്യമാണ്. അവർക്ക് വലിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല."

ടീമിന്‍റെ ബൗളിംഗ് കോച്ചുമാരായ ടിം സൗത്തിക്കും ഡ്വെയ്ൻ ബ്രാവോയ്ക്കും രഹാനെ പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞു. മോശം തുടക്കത്തിന് ശേഷം ബൗളിംഗ് യൂണിറ്റിനെ ഇത്രയും ശക്തമാക്കിയതിന് പിന്നിൽ അവരുടെ അധ്വാനമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു.

ഫീൽഡിംഗിലെ കാർക്കശ്യം

ബാറ്റിംഗിലും ബൗളിംഗിലും മാത്രമല്ല, ഫീൽഡിംഗിലും കെകെആർ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് രഹാനെ മനസ്സ് തുറന്നു. "ഞങ്ങളുടെ ഫീൽഡിംഗ് കോച്ച് (ദിശാന്ത് യാഗ്നിക്) വളരെ കർക്കശക്കാരനാണ്. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് കഠിനമായി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. അതിന്‍റെ ഫലമാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്ന മികച്ച ക്യാച്ചുകളും ഫീൽഡിംഗും."

നരെയ്ൻ എന്ന വഴികാട്ടി

സുനിൽ നരെയ്നെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ രഹാനെക്ക് നൂറു നാവായിരുന്നു. "നരെയ്ൻ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നെറ്റ്സിൽ അദ്ദേഹം അതീവ ശ്രദ്ധാലുവാണ്. തന്‍റെ അനുഭവസമ്പത്ത് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കാനും അദ്ദേഹം മടിക്കാറില്ല. ഗ്രൗണ്ടിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അനുഭവം എന്നെയും ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നു," രഹാനെ പറഞ്ഞു.

ഈ വിജയത്തോടെ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഓരോ മത്സരത്തെയും ഗൗരവത്തോടെ കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും രഹാനെ പറഞ്ഞു.

Also Read: നെയ്‌മർ തിരിച്ചുവരുമോ? ലോകകപ്പ് സ്ക്വാഡിൽ ബ്രസീൽ താരത്തിന്‍റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് മെസ്സി

TAGGED:

IPL 2026
CRICKET IPL
AJINKYA RAHANE KKR
FINN ALLEN CENTURY
KKR VS DC HIGHLIGHTS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.