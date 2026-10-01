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റൊണാൾഡോ പുറത്ത്, ഏഴാം നമ്പർ ജേഴ്‌സിയില്‍ മറ്റൊരു താരം; ഞെട്ടലിൽ ആരാധകര്‍

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ഏഴാം നമ്പർ ജേഴ്‌സി മറ്റൊരാൾക്ക്; പോർച്ചുഗൽ ക്യാമ്പിൽ നാടകീയ നീക്കങ്ങൾ.

Cristiano Ronaldo ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ജേഴ്‌സി റാഫേൽ ലിയാവോ ഏഴാം നമ്പർ
File Photo: Cristiano Ronaldo (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 5:24 PM IST

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ലിസ്ബൺ: പോർച്ചുഗൽ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീമിൽ നാടകീയമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ. ഇന്ന് ഡെന്മാർക്കിനെതിരെ നടക്കുന്ന യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ഐതിഹാസികമായ ഏഴാം നമ്പർ ജേഴ്‌സി അണിഞ്ഞ് ഗലാറ്റസറേ വിങ്ങർ റാഫേൽ ലിയാവോ കളത്തിലിറങ്ങും. പുതിയ പരിശീലകൻ ജോർജ്ജ് ജീസസുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ റൊണാൾഡോ പോർച്ചുഗൽ ക്യാമ്പ് വിട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് യുവേഫ പുറത്തുവിട്ട സ്ക്വാഡ് ലിസ്റ്റിൽ ലിയാവോയ്ക്ക് ഏഴാം നമ്പർ ജേഴ്‌സി അനുവദിച്ചതായി വ്യക്തമാക്കിയത്.

എന്തുകൊണ്ട് റൊണാൾഡോയുടെ ജേഴ്‌സി മറ്റൊരാൾക്ക്?

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതോ ജേഴ്‌സി സ്ഥിരമായി എടുത്തുമാറ്റിയതോ കൊണ്ടല്ല ഇത്. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ നിയമാവലി അനുസരിച്ച്, ഔദ്യോഗിക മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ടീമുകൾ കളിക്കാർക്ക് 1 മുതൽ 23 വരെയുള്ള നമ്പറുകൾ തുടർച്ചയായി നൽകണം. ഇതിൽ നമ്പറുകൾ ബാക്കി വെയ്ക്കാനോ ഒഴിവാക്കാനോ പാടില്ല. റൊണാൾഡോ സ്ക്വാഡിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ, നിയമപ്രകാരം ആ ഏഴാം നമ്പർ ജേഴ്‌സി മറ്റേതെങ്കിലും താരം ധരിച്ചേ മതിയാകൂ. മുൻപും റൊണാൾഡോ പരിക്കേറ്റ് മാറിനിന്നപ്പോൾ നാനി, ഗോൺസാലോ ഗ്വെഡെസ്, ബ്രൂമ തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി ഈ ജേഴ്‌സി അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

സത്യാവസ്ഥ ഉടൻ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് റൊണാൾഡോ

പോർച്ചുഗൽ ക്യാമ്പ് വിട്ടതിന് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ആരാധകർക്കായി വൈകാരികമായ ഒരു കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചു. ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്‍റ് പെഡ്രോ പ്രോൻസയുമായി സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് താൻ ക്യാമ്പ് വിട്ടതെന്ന് താരം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

"ദേശീയ ടീം പരിശീലകന്‍റെ പത്രസമ്മേളനത്തിന് ശേഷവും, പോർച്ചുഗീസ് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്‍റുമായി സംസാരിച്ചതിനും ശേഷമാണ് ഞാൻ പരിശീലന ക്യാമ്പ് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഞാൻ എപ്പോഴും ജീവനുതുല്യം സ്നേഹിച്ച ദേശീയ ടീം വിടാനുണ്ടായ കാരണത്തിന്‍റെ യഥാർത്ഥ സത്യാവസ്ഥ ഉചിതമായ സമയത്ത് പോർച്ചുഗൽ ജനതയോട് തുറന്നുപറയും. ഇപ്പോൾ പോർച്ചുഗൽ ടീമിനും എന്‍റെ സഹതാരങ്ങൾക്കും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ എല്ലാ വിജയ ആശംസകളും നേരുന്നുവെന്ന് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ വ്യക്തമാക്കി.

ഡെന്മാർക്കിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിന് പുറമെ, ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ബ്രേക്കിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നോർവേയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിലും റൊണാൾഡോ കളിക്കില്ല. പരിശീലകനും റൊണാൾഡോയും തമ്മിലുള്ള ഈ പോര് പോർച്ചുഗൽ ഫുട്ബോളിനെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ എങ്ങോട്ട് നയിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ആരാധകര്‍.

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ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ജേഴ്‌സി
റാഫേൽ ലിയാവോ ഏഴാം നമ്പർ
പോർച്ചുഗല്‍ ഏഴാം നമ്പർ ജേഴ്‌സി
ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ഏഴാം നമ്പർ ജേഴ്‌സി
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