ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര: രചിനും കോൺവേയും ന്യൂസിലാൻഡ് ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി; ലതാം നയിക്കും
ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര: പരിക്കിന്റെ ആശങ്കകൾക്കിടയിലും രചിനും കോൺവേയും കിവീസ് പടയിൽ; ടോം ലതാം നയിക്കും.
Published : November 11, 2026 at 9:43 AM IST
വെല്ലിംഗ്ടൺ: ഇന്ത്യക്കെതിരായ രണ്ട് മത്സരങ്ങളുടെ ഹോം ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള 14 അംഗ ന്യൂസിലാൻഡ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരിക്കിന്റെ നിഴലിലാണെങ്കിലും സൂപ്പർ താരങ്ങളായ രചിൻ രവീന്ദ്ര, ഡെവൺ കോൺവേ, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ടോം ബ്ലണ്ടൽ എന്നിവരെ കിവീസ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഐസിസി ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ പ്രവേശനത്തിന് ഇരു ടീമുകൾക്കും ഒരുപോലെ നിർണായകമായ പരമ്പര നവംബർ 19-നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.
പരിചയസമ്പന്നനായ ഓപ്പണർ ടോം ലതാമാണ് ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഡെവൺ കോൺവേ (കൺകഷൻ), രചിൻ രവീന്ദ്ര (തോളിനേറ്റ പരിക്ക്), ടോം ബ്ലണ്ടൽ (ക്വാഡ്രിസെപ്സ് പരിക്ക്) എന്നിവർ കായികക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെങ്കിലും പരമ്പരയുടെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ഇവരെ 14 അംഗ സംഘത്തിൽ നിലനിർത്തിയത്. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് നവംബർ 19 മുതൽ വെല്ലിംഗ്ടണിലും രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് നവംബർ 27 മുതൽ ക്രിസ്റ്റ്ചർച്ചിലും നടക്കും.
Test cricket returns! 🇳🇿 Our Test squad for the Hero Vida Test Series, Powered by Ai+ Nova Smartphone, starting at the Cello Basin Reserve on November 19. https://t.co/begExEGl7m— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 10, 2026
ഇന്ത്യക്ക് ഫൈനൽ പ്രതീക്ഷകൾ സജീവം
2024-ൽ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യയെ 3-0 ന് തകർത്ത് ചരിത്രവിജയം നേടിയ ശേഷം ഇരുരാജ്യങ്ങളും ടെസ്റ്റിൽ നേർക്കുനേർ വരുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. നിലവിൽ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് പിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ന്യൂസിലാൻഡ്. ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പിന്നിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യക്ക് ഫൈനൽ പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കാൻ ഈ പരമ്പരയിലെ വിജയം അനിവാര്യമാണ്.
ഈ വർഷം ആദ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ കളിച്ച ടീമിന് സമാനമായ നിരയെയാണ് കിവീസ് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. പേസർ ജേക്കബ് ഡഫി ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ബെൻ സിയേഴ്സ്, സാക് ഫോൾക്സ്, വിൽ ഒറൂർക്ക് എന്നിവർ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ടീമിൽ ഇടം പിടിച്ചില്ല. 2021-ലെ കന്നി ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിരീടത്തിന് ശേഷം ടീമിനെ വീണ്ടും ഫൈനലിൽ എത്തിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ന്യൂസിലാൻഡ് പരിശീലകൻ റോബ് വാൾട്ടർ വ്യക്തമാക്കി.
New Zealand will give several players the chance to prove their fitness ahead of the first #WTC27 Test against India in Wellington 📝 More 📲 https://t.co/ZrcCgXDP2I https://t.co/PVP5drZhzO— ICC (@ICC) November 11, 2026
ന്യൂസിലാൻഡ് ടെസ്റ്റ് ടീം: ടോം ലതാം (ക്യാപ്റ്റൻ), ടോം ബ്ലണ്ടൽ, ഡെവൺ കോൺവേ, ജേക്കബ് ഡഫി, മാറ്റ് ഹെൻറി, കൈൽ ജാമിസൺ, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ഹെൻറി നിക്കോൾസ്, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, രചിൻ രവീന്ദ്ര, മിച്ചൽ സാന്റ്നര്, നാഥൻ സ്മിത്ത്, ബ്ലെയർ ടിക്നര്, വിൽ യംഗ്.
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