ETV Bharat / sports

ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോരാട്ടത്തിന് വൈശാലി; ഫിഡെ കാൻഡിഡേറ്റ്‌സ് ടൂർണമെന്‍റില്‍ ചരിത്രവിജയം

കാൻഡിഡേറ്റ്‌സ് കിരീടം ചൂടി വൈശാലി, ഇനി ലോക കിരീടത്തിനായി പോരാട്ടം.

R Vaishali
R Vaishali (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 16, 2026 at 2:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ചെസ്സ് ലോകത്ത് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമുയർത്തി ആർ. വൈശാലിക്ക് ഉജ്ജ്വല വിജയം. സൈപ്രസിൽ നടന്ന ഫിഡെ വനിതാ കാൻഡിഡേറ്റ്‌സ് ടൂർണമെന്‍റില്‍ കിരീടം നേടിയതോടെ, ഈ വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻ ജു വെൻജുനെ നേരിടാൻ വൈശാലി യോഗ്യത നേടി.

അവസാന റൗണ്ടിൽ കാതറീന ലാഗ്നോയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് 24-കാരിയായ വൈശാലി കിരീടമുറപ്പിച്ചത്. വെള്ള കരുക്കളുമായി കളിച്ച താരം 14-ൽ 8.5 പോയിന്‍റ് നേടിയാണ് ഒന്നാമതെത്തിയത്. ടൂർണമെന്‍റിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേറ്റിംഗുള്ള താരങ്ങളിൽ ഒരാളായി മത്സരം ആരംഭിച്ച വൈശാലി, എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളെയും കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് കിരീടം ചൂടിയത്. 2024-ൽ ഡി. ഗുകേഷ് നടത്തിയ സമാനമായ മുന്നേറ്റത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു വൈശാലിയുടെ ഈ പ്രകടനം. കഴിഞ്ഞ തവണ 7.5 പോയിന്‍റോടെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന വൈശാലി ഇത്തവണ ഒരു പോയിന്‍റ് അധികം നേടി പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തി.

അവസാന പോരാട്ടത്തിൽ അതീവ ശാന്തതയോടെയും കൃത്യതയോടെയുമാണ് വൈശാലി കളിച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നേടിയെടുത്ത മേധാവിത്വം കളിയിലുടനീളം നിലനിർത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. മധ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു പോണിന്‍റെ മുൻതൂക്കം നേടിയ വൈശാലി, കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗിലൂടെ അത് വിജയമാക്കി മാറ്റി. ചെറിയ പിഴവുകൾ പോലും എതിരാളിക്ക് അവസരം നൽകിയേക്കാം എന്ന ഘട്ടത്തിലും വൈശാലി പതറാതെ കളിച്ചു.

ദിവ്യയുടെ സഹായം

വൈശാലിയുടെ വിജയത്തിൽ മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ താരം ദിവ്യ ദേശ്‌മുഖും നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ബിബിസാര അസൗബയേവയെ ദിവ്യ സമനിലയിൽ തളച്ചതോടെ വൈശാലിയുടെ കിരീട നേട്ടം സുരക്ഷിതമായി. അസൗബയേവയും വൈശാലിയും ഒരേ പോയിന്‍റാലായിരുന്നു അവസാന റൗണ്ട് തുടങ്ങിയത് എന്നതിനാൽ ഈ സമനില വൈശാലിക്ക് വലിയ തുണയായി.

തിരിച്ചുവരവിന്‍റെ കഥ

പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് വൈശാലി ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ ചെന്നൈ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്‌സില്‍ കേവലം 1.5 പോയിന്‍റ് മാത്രം നേടാനായപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് സ്വിസ്സിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട എന്ന് പോലും വൈശാലി ചിന്തിച്ചിരുന്നു. ടൂർണമെന്റിലെ അവസാന റൗണ്ടിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള രണ്ട് കളികളിൽ അര പോയിന്‍റ് മാത്രം നേടിയിട്ടും തളരാതെ പോരാടിയതാണ് വൈശാലിയെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചത്. ടാൻ സോങ്‌യിക്കെതിരെ നേരത്തെ നേടിയ വിജയങ്ങളും കിരീടത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ നിർണ്ണായകമായി.

TAGGED:

WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2026
JU WENJUN VS R VAISHALI
ആർ വൈശാലി
CANDIDATES TOURNAMENT RESULTS
FIDE WOMENS CANDIDATES 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.