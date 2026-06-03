ചാണക്യ തന്ത്രങ്ങളിൽ ആർ പ്രഗ്നാനന്ദ: സ്വന്തം നാട്ടിൽ കാൾസന് അടിതെറ്റി; നോർവേ ചെസ്സിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിമാനം
20 വയസുകാരനായ ഇന്ത്യൻ താരം ഈ വർഷം ക്ലാസിക്കൽ ഫോർമാറ്റിൽ കാൾസനെ രണ്ട് തവണ തോൽപ്പിക്കുന്ന ഏക കളിക്കാരനായും മാറി. പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ അമേരിക്കൻ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ വെസ്ലി സോ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്
By PTI
Published : June 3, 2026 at 10:34 AM IST
ഓസ്ലോ: ലോക ചെസ്സിലെ അനിഷേധ്യ രാജാവായ മാഗ്നസ് കാൾസനെ സ്വന്തം മണ്ണിൽ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യയുടെ യുവതാരം ആർ പ്രഗ്നാനന്ദയുടെ ഇതിഹാസ കുതിപ്പ്. നോർവേ ചെസ് ടൂർണമെൻ്റിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരത്തെ രണ്ടാം തവണയാണ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ അടിയറവ് പറയിക്കുന്നത്. ഒരു വർഷം ക്ലാസിക്കൽ ഫോർമാറ്റിൽ കാൾസനെ രണ്ടുതവണ തോൽപ്പിക്കുന്ന ഏകതാരമായി ഇതോടെ ഇരുപതുകാരനായ ഈ യുവാവ് മാറി.
ചെസ്സ് ലോകത്തെ ഒന്നാകെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകടനമാണ് പ്രഗ്നാനന്ദ പുറത്തെടുക്കുന്നത്. സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ടൂർണമെൻ്റിൽ കാൾസന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഈ പ്രകടനത്തിലൂടെ നേരിടേണ്ടിവന്നത്. കരിയറിൽ എട്ടാം നോർവേ ചെസ് കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങിയ കാൾസന് ഈ തോൽവി വലിയ ക്ഷീണമായി.
സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ ഇതിനകം നാല് ക്ലാസിക്കൽ മത്സരങ്ങളിലാണ് കാൾസൻ പരാജയം രുചിച്ചത്. കാൾസൻ്റെ ലോക ചെസ്സിലെ അപ്രമാദിത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ഈ മിന്നുംവിജയം. ഇതിഹാസ താരങ്ങളെ പോലും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് നോർവേയിൽ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനതാരം തുടരുന്നത്.
പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ നിർണായക മുന്നേറ്റം
കാൾസനെതിരായ നിർണായക വിജയത്തോടെ പ്രഗ്നാനന്ദ പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. 12 പോയിൻ്റാണ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ടൂർണമെൻ്റിൽ ഇനി രണ്ട് റൗണ്ടുകൾ കൂടി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. അവസാന മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് പരമാവധി പോയിൻ്റ് നേടി കിരീട പോരാട്ടത്തിൽ മുൻപിലെത്താനാണ് പ്രഗ്നാനന്ദയുടെ പദ്ധതിയുള്ളത്.
നിലവിലെ ചാമ്പ്യനായ കാൾസന് കിരീടം നിലനിർത്തുക എന്നത് ഇപ്പോൾ അതികഠിനമായ വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി എതിരാളികൾ ഇല്ലാതെ കുതിക്കുന്ന കാൾസന് പ്രഗ്നാനന്ദ വലിയ ഭീഷണിയായി വളർന്നുകഴിഞ്ഞു. കടുത്ത സമ്മർദമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ പതറാതെ കളിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രശംസിക്കുകയാണ്.
ചെസ്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സുവർണകാലം
ഇന്ത്യൻ ചെസ്സിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടമാണിത് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ നേട്ടങ്ങൾ. വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ പതാകയേന്താൻ കരുത്തരായ പുതിയ തലമുറ രംഗത്തെത്തിയെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ക്ലാസിക്കൽ ചെസ്സിൽ കാൾസനെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നത് മുൻനിര താരങ്ങൾക്ക് പോലും വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാൽ കൃത്യവും ആസൂത്രിതവുമായ നീക്കങ്ങളിലൂടെ കാൾസൻ്റെ പ്രതിരോധം പാടെ തകർക്കാൻ പ്രഗ്നാനന്ദയ്ക്ക് സാധിച്ചു. ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരത്തെ വീഴ്ത്തിയതോടെ ആത്മവിശ്വാസം വലിയ തോതിൽ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ഓരോ ടൂർണമെൻ്റിലൂടെയും അപാരമായ കളിക്കരുത്താണ് പ്രഗ്നാനന്ദ തുടർച്ചയായി കാണിക്കുന്നത്. ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വേദികളിൽ ഉൾപ്പെടെ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ താരത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് നോർവേയിലും കാൾസനെ അട്ടിമറിച്ചത്.
ലോക ചെസ്സിലെ വമ്പന്മാർ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുന്ന ടൂർണമെൻ്റാണ് നോർവേ ചെസ്സ്. അവിടെ കാൾസനെ മറികടന്ന് മുന്നേറുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ താരത്തിൻ്റെ റാങ്കിങ് അതിവേഗം ഉയർത്താനും സഹായിക്കും. ആധുനിക ചെസ്സ് ലോകത്ത് ഇന്ത്യയുടെ അടയാളപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് കാൾസനെതിരായ ഈ ഐതിഹാസിക ജയം. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി സുപ്രധാന ടൂർണമെൻ്റുകളിലെല്ലാം മികച്ച വിജയങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ നേടുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും എതിരാളിയുടെ അടുത്ത നീക്കം മുൻകൂട്ടി കാണാനുമുള്ള പ്രഗ്നാനന്ദയുടെ പ്രതിഭ വിസ്മയകരമാണ്.
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