ഹാര്ദിക് മുംബൈ വിട്ടാല് ആ ടീമിലെത്താന് സാധ്യത, അവിടെ അവന് ക്യാപ്റ്റനാവും, പ്രവചനവുമായി ആര് അശ്വിന്
ഹാര്ദിക്ക് പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് മുംബൈ വിട്ടാല് ഏത് ടീമാവും പിന്നെ നല്ലതെന്ന് പറയുകയാണ് മുന് ഇന്ത്യന് താരം ആര് അശ്വിന്.
Published : October 29, 2026 at 10:16 AM IST
ഹാര്ദിക് പാണ്ഡ്യ മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് വിട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും ടീമിലേക്ക് മാറാനൊരുങ്ങുകയാണെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള് അടുത്തിടെയായി നിരവധി പുറത്തുവന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസണില് മുംബൈയെ പ്ലേ ഓഫില് എത്തിക്കാന് സാധിക്കാത്തതും വ്യക്തിപരമായി കാര്യമായ രീതിയില് പെര്ഫോം ചെയ്യാന് സാധിക്കാത്തതുമെല്ലാം ഹാര്ദിക്കിനെ ടീം വിടാന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്ട്ടുകള്. തുടര്ന്ന് ഹാര്ദിക്കിനെ ടീമിലെത്തിക്കാന് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു ആദ്യം പുറത്തുവന്ന വിവരം.
ട്രേഡ് വിന്ഡോയിലൂടെ തങ്ങളുടെ ഒരു താരത്തെ മുംബൈക്ക് നല്കി പകരം ഹാര്ദിക്കിനെ വാങ്ങാനാണ് ചെന്നൈയുടെ പദ്ധതികളെന്നാണ് അഭ്യൂഹങ്ങള് വന്നത്. കൊല്ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്, ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സ് എന്നീ ടീമുകളും ഹാര്ദിക്കിനെ ടീമിലെത്തിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സോഷ്യല് മീഡിയ പോസ്റ്റുകള് വന്നു. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സ് തങ്ങളുടെ നായകപദവി ഹാര്ദിക്കിന് നല്കി ടീമിലെത്തിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോര്ട്ടും പുറത്തുവന്നു.
അതേസമയം ഹാര്ദിക്കിന് മുംബൈ വിട്ടാല് ഏത് ടീമാവും പിന്നെ നല്ലതെന്ന് പറയുകയാണ് മുന് ഇന്ത്യന് താരം ആര് അശ്വിന്. കൊല്ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ആണ് ഹാര്ദിക്കിന് യോജിച്ച ടീമെന്ന് അശ്വിന് പറയുന്നു.
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"ഹാര്ദിക്ക് കെകെആറിലെത്താന് സാധ്യതകളുണ്ട്. ടീമിലെത്തിയാല് അവന് അവിടെ ക്യാപ്റ്റനായേക്കാം. ഹാര്ദിക്കിനെ ലഭിക്കാന് കെകെആറിന് വരുണ് ചക്രവര്ത്തിയെ ഓഫര് ചെയ്യാം. എന്നാല് അഭിഷേക് നായര് അവിടെയുളള കാലം വരെ വരുണ് കെകെആര് വിട്ടുപോവുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. പിന്നെയുളള ഓപ്ഷനുകളാണ് ഹര്ഷിത് റാണയും റിങ്കു സിങും. രാജസ്ഥാന് റോയല്സ് ആണെങ്കില് യശസ്വി ജയ്സ്വാളും സാം കറനുമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കില് ബ്രിജേഷ് ശര്മ്മയോ തുഷാര് ദേശ്പാണ്ഡെയോ ആയിരിക്കും. അതുമല്ലെങ്കില് ജയ്സ്വാളിനൊപ്പം യാഷ്രാജ് പുഞ്ചയോ ബിഷ്ണോയിയോ ആകാനും സാധ്യതയുണ്ട്", അശ്വിന് പറഞ്ഞു.
ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സിന് റാഷിദ് ഖാനെ നല്കികൊണ്ട് ഹാര്ദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്കായി ശ്രമിക്കാമെന്നും അശ്വിന് പറയുന്നു. "ഹാര്ദിക്കിനായി ആറ് ടീമുകള് വരെ രംഗത്തുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത്. എന്നാല് അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എല്എസ്ജി ഇതില് ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് കരുതുന്നു. സിഎസ്കെ, കെകെആര്, രാജസ്ഥാന് റോയല്സ്, ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സ്, പഞ്ചാബ് കിങ്സ് എന്നിവരാണ് മത്സരരംഗത്തുളളത്. ഹാർദിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇനി ചേരുന്ന ടീമിൽ ക്യാപ്റ്റൻസി നിർബന്ധമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിൽ നിന്ന് മാറാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ, തനിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ടീമിലേക്ക് പോകാനായിരിക്കും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുക", അശ്വിൻ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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