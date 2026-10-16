കുല്ദീപിനെ ടി20 ടീമില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് സാമാന്യബോധമില്ലാത്ത തീരുമാനം; തുറന്നടിച്ച് ആര് അശ്വിന്
കുല്ദീപ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില് 15-20 റണ്സിന്റെ വ്യത്യാസമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാന് സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നും അശ്വിന് പറഞ്ഞു
Published : October 16, 2026 at 11:03 AM IST
വിന്ഡീസിനെതിരായ അവസാന രണ്ട് ടി20 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് സ്പിന്നര് കുല്ദീപ് യാദവിനെ ഒഴിവാക്കിയതില് ടീം മാനേജ്മെന്റിനെതിരെ തുറന്നടിച്ച് മുന് ഇന്ത്യന് താരം ആര് അശ്വിന്. ലക്നൗവിലും റാഞ്ചിയിലും നടന്ന ആദ്യ രണ്ട് ടി20 മത്സരങ്ങളില് കുല്ദീപ് ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യ മാച്ചില് 33ന് രണ്ട് വിക്കറ്റ് എന്ന മോശമല്ലാത്ത പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച താരത്തിന് എന്നാല് രണ്ടാം മത്സരത്തില് കൂടുതല് റണ്സ് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു. നാല് ഓവറില് കുല്ദീപ് വഴങ്ങിയ 53 റണ്സ് ഇന്ത്യയുടെ തോല്വിയില് ഒരു കാരണമായി. പിന്നീടുളള മത്സരങ്ങളില് താരത്തെ ഒഴിവാക്കി ഇന്ത്യ ഓള്റൗണ്ടര്മാര്ക്ക് കൂടുതല് പ്രാധാന്യം നല്കുകയായിരുന്നു.
അക്സര് പട്ടേലിനൊപ്പം നമന് ധിര്, നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡി എന്നിവര് ഇന്ത്യക്കായി കളിച്ചു. എന്നാല് കുല്ദീപ് യാദവിനെ പുറത്തിരുത്തിയത് സാമാന്യബോധത്തിന് നിരക്കാത്ത തീരുമാനമാണെന്നാണ് ആര് അശ്വിന് തുറന്നടിച്ചത്. കുല്ദീപ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില് 15-20 റണ്സിന്റെ വ്യത്യാസമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാന് സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നും അശ്വിന് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"കുല്ദീപ് യാദവിനെ ടീമില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് എന്നെ ഏറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. ബൗൺസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മൈതാനത്ത് സ്പിന്നര്മാര്ക്ക് എപ്പോഴും തിളങ്ങാന് സാധിക്കണമെന്നില്ല. എങ്കിലും കുല്ദീപിന്റെ ഗൂഗ്ലിയും ലെഗ് സ്പിന്നും നേരിടാന് വിന്ഡീസ് ബാറ്റര്മാര് പാടുപെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തില് അവനെ ടീമില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് സാമാന്യബോധമില്ലാത്ത തീരുമാനമാണ്. അവന് കളിച്ചിരുന്നെങ്കില് 15-20 റണ്സിന്റെ വ്യത്യാസമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാന് സാധിക്കുമായിരുന്നു", അശ്വിന് തന്റെ യൂടൂബ് ചാനലില് പറഞ്ഞു.
റാഞ്ചിയില് റണ്സ് വഴങ്ങിയെങ്കിലും തോല്വിയുടെ ഭാരം കുല്ദീപിന്റെ തലയില് മാത്രം കെട്ടിവെക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അശ്വിന് പറഞ്ഞു. ചെറിയ ബൗണ്ടറികളുളള ഇന്ഡോറില് താരത്തെ ഒഴിവാക്കിയതിനോട് യോജിക്കാമെങ്കിലും ഹൈദരാബാദിലും ആ തീരുമാനം ആവര്ത്തിച്ചതിനെതിരെയാണ് അശ്വിന് രംഗത്തെത്തിയത്.
അതേസമയം ഇന്ത്യ-വിന്ഡീസ് ടി20 പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരം ശനിയാഴ്ച ബെംഗളൂരുവിലെ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നടക്കുക. പരമ്പരയില് ഇരുടീമുകളും 2-2 എന്ന നിലയില് തുല്യത പാലിക്കുന്നതിനാല് അവസാന മത്സരം വലിയ ആവേശമായിരിക്കും ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളില് ഉണ്ടാക്കുക. നേരത്തെ ഏകദിന പരമ്പര 2-1 എന്ന നിലയില് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. മറ്റ് ടീമുകള്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യന് ടീം നടത്താറുളള ആധിപത്യം ഈ ടി20 സീരിസില് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ട് ടീമുകളിലെ കളിക്കാരും ശ്രദ്ധേയ പ്രകടനങ്ങളാണ് പരമ്പരയിലുടനീളം കാഴ്ചവച്ചത്. രണ്ട് സെഞ്ച്വറികളാണ് വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസ് ക്യാപ്റ്റന് ഷായ് ഹോപ്പ് ഈ സീരിസില് നേടിയത്.
Also Read: ഇന്ത്യന് ടീമില് അവന് പകരക്കാരനായി മറ്റൊരാളില്ല, കൂടുതല് അവസരം കൊടുത്താല് മറ്റുളളവരും കയറിവരും; സഞ്ജു