'പാട്ടിദാർ സ്പിന് 'മോൺസ്റ്റർ' ആണെന്ന് അറിയില്ലേ? ഹാർദിക്കിനെ ഗ്രില് ചെയ്ത് അശ്വിൻ
മുംബൈയുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം ഹാർദിക്കെന്ന് അശ്വിൻ. പാട്ടിദാറിന്റെ കരുത്ത് തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.
Published : April 13, 2026 at 9:28 AM IST
മുംബൈ: റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് നേരിട്ട കനത്ത പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ, നായകൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയെ കടന്നാക്രമിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ആര് അശ്വിൻ. പാണ്ഡ്യയുടെ ബൗളിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം ശരാശരിയാണെന്നും രജത് പാട്ടിദാറിനെപ്പോലൊരു താരത്തിനെതിരെ സ്പിന്നർമാരെ പന്തേല്പ്പിച്ചത് വലിയ അബദ്ധമാണെന്നും അശ്വിൻ തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ തുറന്നടിച്ചു.
ഐപിഎല്ലിലെ ഏറ്റവും വലിയ വൈരികളായ മുംബൈയും ബെംഗളൂരുവും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം എപ്പോഴും ആവേശകരമാകാറുണ്ട്. കിരീടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ മുംബൈ മുന്നിലാണെങ്കിലും കളിക്കളത്തിലെ വീറും വാശിയും ഒട്ടും കുറയാറില്ല. എന്നാൽ ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മുംബൈയെ ബെംഗളൂരു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തകർത്തെറിയുകയായിരുന്നു. ഈ തകർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ പിഴവുകളാണെന്ന് അശ്വിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
Ashwin anna cooked the captaincy of Hardik Pandya in a very unique way without even taking his name 😭😭😭
പാട്ടിദാറിന്റെ കരുത്ത് തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു
ബെംഗളൂരു ബാറ്റർ രജത് പാട്ടിദാറിനെ നേരിടാൻ ഹാർദിക് തിരഞ്ഞെടുത്ത ബൗളിംഗ് ഓപ്ഷനുകളെയാണ് അശ്വിൻ പ്രധാനമായും വിമർശിച്ചത്. 2024-ലെ ഹൈദരാബാദ് vs ബെംഗളൂരു മത്സരത്തിലെ കണക്കുകൾ നിരത്തിയായിരുന്നു അശ്വിന്റെ വിശകലനം. അന്ന് മായങ്ക് മാർക്കണ്ഡെയുടെ ഒരോവറിൽ നാല് സിക്സറുകളാണ് പാട്ടിദാർ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഈ വസ്തുത നിലനിൽക്കെത്തന്നെ പാട്ടിദാർ ക്രീസിലെത്തിയ ഉടൻ വീണ്ടും മാർക്കണ്ഡെയെ പന്തേല്പ്പിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് അശ്വിൻ ചോദിച്ചു.
"സ്പിന്നർമാരെ നേരിടുന്നതിൽ പാട്ടിദാർ ഒരു വമ്പൻ ഹിറ്ററാണെന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ തെളിയിച്ചതാണ്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ബാറ്റിംഗിനെത്തിയ ഉടൻ മാർക്കണ്ഡെയെ തന്നെ ബൗള് ഏല്പ്പിച്ചു. ഇത് ഒട്ടും ബുദ്ധിപരമായ നീക്കമല്ല, മറിച്ച് തികച്ചും ശരാശരി തീരുമാനമാണ്," അശ്വിൻ പറഞ്ഞു.
പിഴച്ച കണക്കുകൂട്ടലുകൾ
മത്സരത്തിന്റെ 11-ാം ഓവറിൽ മാർക്കണ്ഡെയെ പാട്ടിദാർ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് സിക്സറുകൾക്ക് ശിക്ഷിച്ചു. ആകെ രണ്ട് ഓവർ മാത്രം എറിഞ്ഞ മാർക്കണ്ഡെ 40 റൺസാണ് വിട്ടുനൽകിയത്. അതായത് ഓവറിൽ 20 റൺസ് എന്ന നിരക്കിൽ. മുംബൈയുടെ മറ്റൊരു സ്പിന്നറായ മിച്ചൽ സാന്റ്നര് നാല് ഓവറിൽ 43 റൺസ് വഴങ്ങി. ആകെ ആറ് ഓവർ മാത്രം എറിഞ്ഞ സ്പിന്നർമാർ മുംബൈക്ക് 83 റൺസിന്റെ നഷ്ടമാണുണ്ടാക്കിയത്.
Markande to Patidar 🔥🔥— Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) April 12, 2026
When he was bowling for SRH, Patidar took him to the cleaners!
Once again the start has been belligerent.
Can’t give Rajat any length.#rcbvmi pic.twitter.com/dhD4hxXbVc
"ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ച് പാട്ടിദാർ മാർക്കണ്ഡെയെ തല്ലിച്ചതച്ചതാണ്, ഇവിടെയും ആദ്യ പന്ത് മുതൽ അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു. സ്പിന്നർമാർ മാത്രം 83 റൺസ് വഴങ്ങിയത് മത്സരത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കി. ഈ പാളിച്ചകൾ കാരണമാണ് സ്കോർ 210-ൽ നിൽക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് 240-ലേക്ക് എത്തിയത്," അശ്വിൻ കൂട്ടിചേർത്തു. അതേസമയം മുംബൈയുടെ ബൗളിംഗ് നിരയെ ബെംഗളൂരു ബാറ്റർമാർ അടിച്ചൊതുക്കിയപ്പോൾ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ആരാധകർക്കിടയിലും വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.
