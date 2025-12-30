ടി20യില് വമ്പന് നേട്ടം: 10,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ-ഓപ്പണറായി ക്വിന്റണ് ഡി കോക്ക്
ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ-ഓപ്പണർ എന്ന നിലയിൽ 10,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ ബാറ്ററായി താരം മാറി.
Published : December 30, 2025 at 5:51 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റര് ക്വിന്റണ് ഡി കോക്ക്. ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ-ഓപ്പണർ എന്ന നിലയിൽ 10,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ ബാറ്ററായി താരം മാറി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടി20 ലീഗിന്റെ (SA20) നാലാം സീസണിൽ 77 റൺസ് നേടിയാണ് താരം നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടത്.
സൺറൈസേഴ്സ് ഈസ്റ്റേൺ കേപ്പിനായി കളിച്ച ഡി കോക്ക് പ്രിട്ടോറിയ ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരെ 47 പന്തിൽ നിന്ന് 77 റൺസാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. എസ്.ഇ.സിയുടെ ഓപ്പണിങ് ബാറ്ററായാണ് താരം മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങിയത്. ഇതോടെ, ടി20യിൽ 10,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി താരം മാറി. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ-ഓപ്പണർ എന്ന നിലയിൽ 6,284 റൺസ് നേടിയ പാകിസ്ഥാൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ മുഹമ്മദ് റിസ്വാനാണ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാമത് നില്ക്കുന്നത്.
സൺറൈസേഴ്സ് 48 റൺസിന് ജയിച്ചു
ടോസ് നേടി സൺറൈസേഴ്സ് ബാറ്റിങ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഡി കോക്കിന്റെ കരുത്തില് എസ്.ഇ.സി ആറ് വിക്കറ്റിന് 188 റണ്സെടുത്തിരുന്നു. മത്സരത്തില് മാത്യു ബ്രീറ്റ്സ്കെ 33 പന്തില് 52 റണ്സും ജോര്ദാന് ഹെര്മാന് 20 പന്തില് 37 റണ്സും സംഭാവന ചെയ്തു. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ പ്രിട്ടോറിയ ക്യാപിറ്റൽസ് 18 ഓവറിൽ 140 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായി.
അതേസമയം ഡി കോക്ക് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് 54 ടെസ്റ്റുകളിലും 161 ഏകദിനങ്ങളിലും 100 ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിലും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെഡ്-ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ 3,300 റൺസാണ് താരം നേടിയത്. അതിൽ ഏകദിനങ്ങളിൽ 7,123 ഉം ടി20യിൽ 2,771 ഉം റൺസ് ഉൾപ്പെടുന്നു. മൂന്ന് ഫോർമാറ്റുകളിലും അദ്ദേഹത്തിന് സെഞ്ച്വറികൾ ഉണ്ട്. ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ആറ് സെഞ്ച്വറിയും ഏകദിനങ്ങളിൽ 23 ഉം ടി20യിൽ ഒരു സെഞ്ച്വറിയും ഡി കോക്ക് നേടിയിട്ടുണ്ട്.
പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഒന്നാമത്
ടൂർണമെന്റില് ഇതുവരെ കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും സൺറൈസേഴ്സ് വൻ മാര്ജിനിലാണ് വിജയിച്ചത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പാൾ റോയൽസിനെ 137 റൺസിനും പിന്നാലെ പ്രിട്ടോറിയ ക്യാപിറ്റൽസിനെ 48 റൺസിനും അവർ പരാജയപ്പെടുത്തി. രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 10 പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതാണ്. ടൂർണമെന്റിലെ അവരുടെ നെറ്റ് റൺ റേറ്റും +4.625 ആണ്.