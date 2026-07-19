ജപ്പാൻ ഓപ്പൺ കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യന് താരമായി പി വി സിന്ധു; യമഗുച്ചിക്കെതിരെ തകർപ്പൻ ജയം
മൂന്ന് തവണ ലോക ചാമ്പ്യനായ യമഗുച്ചിക്കെതിരെ 21-17, 21-17 എന്ന സ്കോറിനാണ് സിന്ധു വിജയിച്ചത്. രണ്ട് തവണ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവായ പി.വി. സിന്ധുവിൻ്റെ കായിക ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ 'സൂപ്പർ 750' കിരീടമാണിത്.
By PTI
Published : July 19, 2026 at 2:17 PM IST
ടോക്കിയോ: ജപ്പാൻ ഓപ്പൺ ഫൈനലിൽ തകർപ്പന് ബാഡ്മിൻ്റൺ പ്രകടനത്തിലൂടെ 'സൂപ്പർ 750' കിരീടം സ്വന്തമാക്കി പി വി സിന്ധു. ജപ്പാൻ ഓപ്പൺ കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം കൂടിയാണ് പി വി സിന്ധു. ആതിഥേയ താരമായ അകാനെ യമഗുച്ചിയെയാണ് നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് സിന്ധു പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. മൂന്ന് തവണ ലോക ചാമ്പ്യനായ യമഗുച്ചിക്കെതിരെ 21-17, 21-17 എന്ന സ്കോറിനാണ് സിന്ധു വിജയിച്ചത്. രണ്ട് തവണ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവായ പി വി സിന്ധുവിൻ്റെ കായിക ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ 'സൂപ്പർ 750' കിരീടമാണിത്. 2024-ലെ സയ്യിദ് മോദി ഇൻ്റർനാഷണലിലാണ് സിന്ധു അവസാനമായി കിരീടം നേടിയത്. 2019-ലെ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കിരീടനേട്ടമാണിത്. 2022-ൽ അവർ സിംഗപ്പൂർ സൂപ്പർ 500 കിരീടവും നേടിയിരുന്നു.
വിജയത്തിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അവസാനമായി ഒരു കിരീടം നേടിയത് 19 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നുവെന്നും മത്സരശേഷം സിന്ധു പറഞ്ഞു. ഈ വിജയം തനിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഫൈനലിൽ കളിക്കുകയോ ഫൈനലിലെത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യമാണെന്നും എന്നാൽ വിജയിച്ച് പോഡിയത്തിൽ കയറി സ്വർണം നേടുക എന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമാണെന്നും ഈ വിജയം തനിക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുവെന്നും പി വി സിന്ധു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പിന്തുണ നൽകിയ പരിശീലകൻ, മാതാപിതാക്കൾ, സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ്, ഭർത്താവ് എന്നിവരോടും സിന്ധു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
യമഗുച്ചി തൻ്റെ ആറാമത്തെ ജപ്പാൻ ഓപ്പൺ ഫൈനലിലാണ് കളിച്ചത്. അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനിടെ ഒരു മത്സരത്തിലും യമഗുച്ചിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ സിന്ധുവിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ വർഷം ആദ്യം നടന്ന മലേഷ്യ ഓപ്പണിൽ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഗെയിമിന് ശേഷം യമഗുച്ചി പിന്മാറിയതോടെയാണ് അവസാനിച്ചത്. 2022-ലെ തായ്ലൻഡ് ഓപ്പണിലാണ് യമഗുച്ചിക്കെതിരെ സിന്ധു അവസാനമായി ഒരു മുഴുവൻ മത്സരം വിജയിച്ചത്.
എന്നാൽ ഞായറാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ തുടക്കം മുതൽക്കേ പി വി സിന്ധു ആധിപത്യം പുലർത്തി. കേവലം ശക്തി മാത്രമല്ല പകരം കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയുള്ള പ്രകടനമായിരുന്നു സിന്ധുവിൻ്റേത്. യമഗുച്ചി തിരിച്ചുവരവിന് ശ്രമിച്ചപ്പോഴെല്ലാം അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും അവർക്ക് സാധിച്ചു. ശക്തമായ സ്മാഷുകൾക്കൊപ്പം സിന്ധുവിൻ്റെ കൃത്യതയാർന്ന നെറ്റ് പ്ലേയും നിർണായകമായി. ഷട്ടിൽ നെറ്റിനോട് ചേർന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ട് അവർ യമഗുച്ചിയെ ഷട്ടിൽ ഉയർത്താൻ നിർബന്ധിതയാക്കി. ഇതിലൂടെ തൻ്റെ ട്രേഡ്മാർക്ക് ആയ ക്രോസ്-കോർട്ട്, ബോഡി സ്മാഷുകൾ പായിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ സിന്ധുവിന് ലഭിച്ചു.
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തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സിന്ധു 3-0 ന് മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും, ചില പിഴവുകളും യമഗുച്ചിയുടെ മികച്ച ഷോട്ടുകളും യമഗുച്ചിയെ 3-3 എന്ന നിലയിൽ ഒപ്പമെത്താൻ സഹായിച്ചു. മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇരുതാരങ്ങളും പിഴവുകൾ വരുത്തിയെങ്കിലും, യമഗുച്ചിയുടെ സർവീസ് പിഴവുകൾ സ്കോർ 5-6 എന്ന നിലയിലാക്കി. തുടർന്ന് മികച്ച നെറ്റ് പ്ലേയിലൂടെ സിന്ധു കളിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു.
ക്ഷമയോടെ റാലികൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ക്രോസ്-കോർട്ട് വിന്നറിലൂടെ അവ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് സിന്ധു 8-6 ന് മുന്നിലെത്തി. മറ്റൊരു ശക്തമായ സ്മാഷിലൂടെ ലീഡ് 9-6 ആക്കി ഉയർത്തിയെങ്കിലും തുടർച്ചയായി വരുത്തിയ രണ്ട് പിഴവുകൾ യമഗുച്ചിക്ക് മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ അവസരമൊരുക്കി. യമഗുച്ചിയുടെ ബോഡി സ്മാഷ് സ്കോർ 9-9 ആക്കി. പിന്നാലെ ഷട്ടിലിൻ്റെ നീക്കത്തിൽ സിന്ധുവിന് പിഴവ് പറ്റിയതോടെ ഇടവേളയിൽ അവർ രണ്ട് പോയിൻ്റിന് പിന്നിലായി.
ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കളിയിൽ വീണ്ടും മാറ്റമുണ്ടായി. 36 ഷോട്ടുകൾ നീണ്ട കടുപ്പമേറിയ റാലിയിൽ വിജയിച്ച സിന്ധു 11-11 എന്ന നിലയിൽ ഒപ്പമെത്തി. ശക്തമായ ക്രോസ്-കോർട്ട് സ്മാഷിലൂടെ അവർ 13-12 ന് മുന്നിലെത്തി. തുടർന്ന് യമഗുച്ചി ഒരു ഷോട്ട് പുറത്തേക്ക് അടിക്കുകയും നെറ്റ് ഗെയിമിൽ സിന്ധു വിജയിക്കുകയും, പിന്നാലെ ഡീപ് പുഷ് നടത്തുകയും ചെയ്തതോടെ പി വി സിന്ധു 16-12 ന് ലീഡ് നേടി.
സിന്ധുവിൻ്റെ ഫോർഹാൻഡിലേക്ക് ബുദ്ധിപൂർവമായ ഒരു പുഷ് നടത്തിയും ബാക്ക് ലൈനിൽ തൊടുന്ന റിട്ടേൺ പായിച്ചും യമഗുച്ചി തിരിച്ചടിച്ചു. എന്നാൽ സിന്ധു തന്ത്രപരമായ ഷോട്ടിലൂടെ എതിരാളിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് മുന്നേറ്റം തുടർന്നു. സ്കോർ 17-15 ആയിരിക്കെ, 38 ഷോട്ടുകൾ നീണ്ട ആവേശകരമായ റാലി നടന്നു. യമഗുച്ചി തൻ്റെ മികച്ച പ്രതിരോധത്തിലൂടെ മത്സരത്തിൽ നിലനിന്നു.
എങ്കിലും കളിയുടെ നിർണായക നിമിഷത്തിൽ സിന്ധു തൻ്റെ മികച്ച കളി പുറത്തെടുത്തു. ശക്തമായ ക്രോസ്-കോർട്ട് സ്മാഷ് അവർക്ക് 19-17 ലീഡ് നൽകി. തുടർന്ന് യമഗുച്ചി ഷട്ടിൽ നെറ്റിൽ തട്ടിയതോടെ സിന്ധുവിന് മൂന്ന് പോയിൻ്റുകൾ ലഭിച്ചു. യമഗുച്ചിയുടെ ബാക്ക്ഹാൻഡ് കോർണറിലേക്ക് കൃത്യമായ പുഷ് നടത്തി അവർ ആദ്യത്തെ ഗെയിം സ്വന്തമാക്കി. രണ്ടാംമത്തെ ഗെയിമിൽ സിന്ധു ആധിപത്യം തുടർന്നു. ഫോർകോർട്ടിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് യമഗുച്ചിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി.
44 ഷോട്ടുകൾ നീണ്ട കഠിനമായ റാലിക്ക് ശേഷം ക്ഷീണിതയായ യമഗുച്ചി പുറത്തേക്ക് ഷോട്ട് അടിച്ചതോടെ സിന്ധു തുടർച്ചയായി ആറ് പോയിൻ്റുകൾ നേടി 8-3 എന്ന നിലയിൽ മുന്നിലെത്തി. നെറ്റിൽ തട്ടിയുള്ള രണ്ട് പിഴവുകളും പുറത്തേക്ക് പോയ മറ്റൊരു ഷോട്ടും കാരണം സിന്ധു_യമഗുച്ചി സ്കോർ വ്യത്യാസം 8-7 ആയി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും പി വി സിന്ധു പെട്ടെന്നുതന്നെ കളിയിൽ നിയന്ത്രണം വീണ്ടെടുത്ത് ഇടവേളയിൽ 11-7 എന്ന ലീഡ് സ്വന്തമാക്കി.
യമഗുച്ചി വീണ്ടും ഷോട്ടുകൾ പുറത്തേക്ക് അടിക്കുന്നത് തുടർന്നതോടെ സിന്ധു ലീഡ് 14-7 ആയി ഉയർത്തി. മികച്ചൊരു നെറ്റ് ഷോട്ടും ഡീപ് ഫ്ലാറ്റ് പുഷും സിന്ധുവിൻ്റെ ചില പിഴവുകളും മുതലെടുത്ത് അകാനെ യമഗുച്ചി സ്കോർ 14-12 ആക്കി കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നിർണായക നിമിഷത്തിൽ നെറ്റിൽ തട്ടിയുള്ള പിഴവ് യമഗുച്ചിയുടെ തിരിച്ചുവരവിന് തടയിട്ടു.
രണ്ട് ശക്തമായ സ്മാഷുകളിലൂടെ സിന്ധു 17-14 എന്ന നിലയിലെത്തി. യമഗുച്ചിക്ക് വീണ്ടും പിഴവ് സംഭവിച്ചതോടെ കിരീടനേട്ടത്തിന് സിന്ധുവിന് മൂന്ന് പോയിൻ്റുകൾ മാത്രം മതി എന്ന അവസ്ഥയായി. സിന്ധുവിൻ്റെ ഷോട്ടുകൾ രണ്ടുതവണ നെറ്റിൽ തട്ടിയത് അല്പം പരിഭ്രമത്തിന് കാരണമായതോടെ യമഗുച്ചിക്ക് സ്കോർ 19-17 വരെ അടുപ്പിക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. എന്നാൽ തൊട്ടുപിന്നാലെ യമഗുച്ചി മറ്റൊരു ഷോട്ട് കൂടി പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു. നെറ്റിൽ പിഴവ് വരുത്തിയ യമഗുച്ചിക്കെതിരെ സിന്ധു മൂന്ന് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോയിൻ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി. ഒടുവിൽ യമഗുച്ചിയുടെ ഷോട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും വീഡിയോ റിവ്യൂവിൽ അത് ശരിയാണെന്ന് തെളിയുകയും ചെയ്തതോടെ സിന്ധു കിരീടം ഉറപ്പിച്ചു.
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