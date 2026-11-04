ബിഡബ്ല്യുഎഫ് വേൾഡ് ടൂർ ഫൈനൽസിൽ സിന്ധുവും; നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം മടങ്ങിവരവ്
നാല് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പിവി സിന്ധു ബിഡബ്ല്യുഎഫ് വേൾഡ് ടൂർ ഫൈനൽസിന് യോഗ്യത നേടി.
Published : November 4, 2026 at 5:22 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിന്റണ് താരം പി.വി സിന്ധു ബി.ഡബ്ല്യു.എഫ് വേൾഡ് ടൂർ ഫൈനൽസിന് യോഗ്യത നേടി. നാല് വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് സിന്ധു ഈ നേട്ടത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. 2021ലാണ് സിന്ധു ഇതിന് മുൻപ് ഈ ടൂർണമെന്റില് കളിച്ചത്. 2022-ൽ യോഗ്യത നേടിയിരുന്നെങ്കിലും പരിക്കിനെ തുടർന്ന് പിന്മാറേണ്ടി വന്നിരുന്നു.
ഡിസംബർ 9 മുതൽ 13 വരെ ചൈനയിലെ ഹാംഗ്ഷൂവിലാണ് 2026 ലെ വേൾഡ് ടൂർ ഫൈനൽസ് നടക്കുന്നത്. ടൂർണമെന്റില് സിന്ധുവിന്റെ ആറാമത്തെ പങ്കാളിത്തമാണിത്. 2018-ൽ ഈ കിരീടം നേടി ചരിത്രം കുറിച്ച സിന്ധു, സീസൺ ഫൈനൽസിൽ വനിതാ സിംഗിൾസ് സ്വർണം നേടുന്ന ഏക ഇന്ത്യൻ താരം കൂടിയാണ്. നിലവിലെ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം ആൻ സെ യങ്, അകാനെ യാമാഗുച്ചി, വാങ് ഷിയി, ചെൻ യുഫെയ് എന്നിവരും സിന്ധുവിനൊപ്പം എട്ടംഗ വനിതാ സിംഗിൾസ് പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾക്കായി ആറ് താരങ്ങൾ കൂടി മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. നവംബർ 24-നാണ് യോഗ്യത നേടാനുള്ള അവസാന തീയതി.
🚨IT’S OFFICIAL FOLKS!!!! 🔥🔥🔥 India’s PV Sindhu has Officially Qualified for the BWF World Tour Finals 2026 https://t.co/ztCf8ZuOov— The Khel India (@TheKhelIndia) November 4, 2026
പരിക്കുകളും കരിയറിലെ തിരിച്ചടികളും നിറഞ്ഞ ഒരു സീസണിൽ നിന്നുള്ള സിന്ധുവിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ തിരിച്ചുവരവാണ് ഈ യോഗ്യതയിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം സിംഗപ്പൂർ ഓപ്പണിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലും ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിന്റെ സെമി ഫൈനലിലും പ്രവേശിച്ച് സിന്ധു തന്റെ പഴയ ഫോം വീണ്ടെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.
തുടർന്ന് ജൂലൈയിൽ നടന്ന ജപ്പാൻ ഓപ്പണിലാണ് സിന്ധു ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തിയത്. ഫൈനലിൽ മൂന്ന് തവണ ലോക ചാമ്പ്യനായ ജപ്പാന്റെ അകാനെ യാമാഗുച്ചിയെ (21-17, 21-17) പരാജയപ്പെടുത്തി സിന്ധു സൂപ്പർ 750 കിരീടം ചൂടി. 2024 ഡിസംബറിന് ശേഷമുള്ള സിന്ധുവിന്റെ ആദ്യ വ്യക്തിഗത കിരീടമായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ചൈന ഓപ്പണിലും ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ പുറത്തായ സിന്ധുവിന് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലും തോൽവി നേരിടേണ്ടി വന്നു.
എന്നാൽ, ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിൽ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ച് സിന്ധു വീണ്ടും ട്രാക്കിലെത്തി. ഫൈനലിൽ കൊറിയൻ താരം ആൻ സെ യങ്ങിനോട് ശക്തമായി പോരാടിയാണ് സിന്ധു റണ്ണറപ്പായത്.
തൊട്ടുപിന്നാലെ ജർമ്മനിയിൽ നടന്ന ഹൈലോ ഓപ്പണിൽ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഫോമിലാണ് താരം കളിച്ചത്. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിലും ഒരൊറ്റ ഗെയിം പോലും വിട്ടുകൊടുക്കാതെയായിരുന്നു സിന്ധുവിന്റെ കിരീടധാരണം. ഫൈനലിൽ ഡെന്മാർക്കിന്റെ ലൈൻ ഹോജ്മാർക്ക് കെജേർസ്ഫെൽഡിനെ (21-12, 21-14) തോൽപ്പിച്ച് സിന്ധു സീസണിലെ തന്റെ രണ്ടാം കിരീടം സ്വന്തമാക്കി. സൂപ്പർ 500 കിരീട നേട്ടത്തിലൂടെ ലഭിച്ച 9,200 റാങ്കിംഗ് പോയിന്റുകള് സിന്ധുവിനെ ലോക റാങ്കിംഗിൽ ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തുകയും വേൾഡ് ടൂർ ഫൈനൽസിലേക്കുള്ള വഴി തുറക്കുകയും ചെയ്തു.
Also Read: ചരിത്രം കുറിച്ച് യമാൽ; എംബാപ്പെയെ മറികടന്ന് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ റെക്കോർഡ് ഗോൾ വേട്ടക്കാരൻ