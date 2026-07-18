ചരിത്രത്തിലാദ്യം! ചൈനീസ് വെല്ലുവിളി തകർത്തു, പിവി സിന്ധു ജപ്പാൻ ഓപ്പൺ ഫൈനലിൽ!
ആദ്യമായി ജപ്പാൻ ഓപ്പൺ ഫൈനൽ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കി പിവി സിന്ധു.
Published : July 18, 2026 at 1:02 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: രണ്ട് വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിന്റണ് താരം പിവി സിന്ധു ബി.ഡബ്ല്യു.എഫ് ടൂർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ജപ്പാൻ ഓപ്പൺ 2026 സെമിഫൈനലിൽ ചൈനയുടെ കരുത്തുറ്റ താരം ചെൻ യുഫെയിയെ ആണ് സിന്ധു പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. താരത്തിന്റെ കരിയറിൽ ആദ്യമായാണ് ജപ്പാൻ ഓപ്പണിന്റെ ഫൈനലിൽ എത്തുന്നത്. ചെൻ യുഫെയിക്കെതിരെയുള്ള തുടർച്ചയായ അഞ്ച് തോൽവികൾക്ക് ശേഷമുള്ള സിന്ധുവിന്റെ ഈ വിജയം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഏഴ് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് (2019-ന് ശേഷം) താരം ചൈനീസ് താരത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്നത്.
ആവേശം നിറഞ്ഞ മത്സരം
ആദ്യ ഗെയിം മുതൽ തന്നെ ഇരുതാരങ്ങളും തമ്മിൽ കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് നടന്നത്. തുടക്കത്തിൽ ചെൻ യുഫെയ് മുന്നേറിയെങ്കിലും, സിന്ധു തുടർച്ചയായി നാല് പോയിന്റുകള് നേടി 10-5 എന്ന നിലയിൽ ലീഡ് എടുത്തു. സിന്ധുവിന്റെ മികച്ച ക്രോസ് ഡ്രോപ്പ് ഷോട്ടുകളാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ തുണയായത്. പിന്നീട് മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ ചൈനീസ് താരം തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി. മത്സരത്തിനിടയിൽ ഇരുവരും തമ്മിൽ 51 ഷോട്ടുകൾ നീണ്ടുനിന്ന കടുത്ത റാലി കാണികളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇരുതാരങ്ങളും 19-19 എന്ന നിലയിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു എങ്കിലും, നിർണായക നിമിഷത്തിൽ മികവ് പുലർത്തിയ സിന്ധു 21-19 ന് ആദ്യ ഗെയിം സ്വന്തമാക്കി.
🚨 INTO THE FINALS— BAI Media (@BAI_Media) July 18, 2026
PV Sindhu defeats Chen Yufei at Japan Open to reach one step away from the title 💪🏽
🎥: BWFpic.twitter.com/OFEga4aZVO
രണ്ടാം ഗെയിമിലും സിന്ധു തന്റെ ആധിപത്യം തുടർന്നു. മത്സരത്തിൽ 11-7 എന്ന നിലയിൽ സിന്ധു മുന്നിട്ടു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ചെൻ യുഫെയ്ക്ക് ഹാംസ്ട്രിങ് (Hamstring) പരിക്ക് വില്ലനായത്. തുടർന്ന് സ്കോർ 15-10 ൽ നിൽക്കെ പരിക്ക് മൂലം ചൈനീസ് താരം മത്സരത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ നിർബന്ധിതയാവുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ സിന്ധു ഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ചു. മത്സരത്തിലുടനീളം ആക്രമണ ശൈലി സ്വീകരിച്ച സിന്ധുവിന്റെ തകർപ്പൻ ഫോമും ഈ വിജയത്തിന് വേഗത കൂട്ടി.
2024-ൽ സയ്യിദ് മോദി ഇന്റര്നാഷ്ണല് നേടിയതിന് ശേഷം സിന്ധു ആദ്യമായാണ് ഒരു ടൂർ ഫൈനലിൽ എത്തുന്നത്. 2026-ൽ മലേഷ്യ ഓപ്പൺ സെമിഫൈനലിലും, ഇൻഡോനേഷ്യ ഓപ്പൺ, ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ എന്നിവയുടെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലും സിന്ധു എത്തിയിരുന്നു. നാളെ നടക്കുന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ജപ്പാന്റെ അകാനെ യാമാഗുച്ചിയും ഇന്തോനേഷ്യയുടെ പുത്രി കുസുമ വർദാനിയും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിലെ വിജയിയെയാകും സിന്ധു നേരിടുക.
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