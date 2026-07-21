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'സന്ദേശം അയച്ച് മിനിറ്റുകൾക്കകം മറുപടി വന്നു'; സിന്ധുവിന്‍റെ കരിയർ മാറ്റിയ കോലി മാജിക്!

വിരാട് കോലി പകർന്നുനൽകിയ ഊർജ്ജം; കരിയറിലെ വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്ന് പി.വി സിന്ധു

PV Sindhu
PV Sindhu Credits Virat Kohli for Mental Shift Ahead of Japan Open Triumph (IANS, GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 21, 2026 at 4:03 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: കരിയറിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ശക്തമായി തിരിച്ചുവരാൻ വിരാട് കോലിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ച സഹായിച്ചതായി ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ താരം പി.വി സിന്ധു വെളിപ്പെടുത്തി. കാൽവിരലിനേറ്റ പരിക്ക് കാരണം മൂന്ന് മാസത്തോളം കോർട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടി വന്ന സിന്ധു, അടുത്തിടെ ജപ്പാൻ ഓപ്പൺ 2026 കിരീടം നേടിക്കൊണ്ടാണ് തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയത്.

പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലെ വിരാട് ഭായിയുടെ പിന്തുണ

പരിക്കിന്‍റെ പിടിയിലായിരുന്നപ്പോൾ കായികരംഗത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ അവസ്ഥയിൽ തന്നെപ്പോലെ സമാനമായ സാഹചര്യം നേരിട്ട ഒരാളുടെ ഉപദേശം തനിക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നുവെന്ന് സിന്ധു പറഞ്ഞു.

"ഞാൻ എപ്പോഴും നന്ദിയുള്ളവളായിരിക്കുന്നത് വിരാട് ഭായിയോടാണ്. എന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മോശം സമയത്താണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെടുന്നത്. തുടർച്ചയായ പരിക്കുകളും മോശം ഫോമും എന്നെ അലട്ടിയിരുന്നു. എന്‍റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളോട് സംസാരിക്കണമായിരുന്നു. സന്ദേശം അയച്ച് മിനിറ്റുകൾക്കകം അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി, തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾ നേരിൽ കണ്ടു", സിന്ധു വ്യക്തമാക്കി.

File photo: PV Sindhu
File photo: PV Sindhu (IANS)

തന്‍റെ വീണ്ടെടുക്കൽ കാലയളവിൽ വലിയ പിന്തുണ നൽകിയ ഭർത്താവ് വെങ്കട്ട ദത്ത സായിയും സിന്ധുവിനൊപ്പം കോലിയെ കാണാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ട ആ കൂടിക്കാഴ്‌ചയെക്കുറിച്ച് സിന്ധു ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമായി തന്നെ ഇരിക്കും. എന്നാൽ എനിക്കൊരു സഹായം ആവശ്യമായി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൂടെയുണ്ടായതിന് ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും, പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകളും എനിക്കും ദത്തയ്ക്കും വലിയ പ്രചോദനമായി. ചില സംഭാഷണങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്ന രീതി തന്നെ മാറ്റും, അത്തരമൊന്നായിരുന്നു അത്."

റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തോടെ ജപ്പാൻ ഓപ്പൺ കിരീടം

ഫൈനലിൽ ജപ്പാന്‍റെ അകാനെ യമാഗുച്ചിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സിന്ധു ജപ്പാൻ ഓപ്പൺ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരിയായത്. 31-ാം വയസ്സിൽ ഈ കിരീടം നേടിയതോടെ ഒരു സൂപ്പർ 750 ടൂർണമെന്‍റ് സ്വന്തമാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വനിതാ താരമെന്ന റെക്കോർഡും സിന്ധു സ്വന്തമാക്കി.

"ഇന്ന് പുലർച്ചെ 5:30 ന് ഞാൻ പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത് ട്രോഫികൾക്കോ വിജയങ്ങൾക്കോ വേണ്ടിയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. അത് അതിനേക്കാൾ ആഴത്തിലുള്ള ഒന്നാണ്. ഇത്തവണ കയ്യിലുള്ളത് എന്തും നൽകി ഞാനത് സംരക്ഷിക്കും," സിന്ധു പറഞ്ഞു.

File photo: PV Sindhu
File photo: PV Sindhu (IANS)

റാങ്കിങ്ങിൽ വീണ്ടും ആദ്യ പത്തിലേക്ക്

2026-ൽ മികച്ച ഫോമിലുള്ള സിന്ധു വീണ്ടും റാങ്കിങ്ങിൽ ആദ്യ പത്തിൽ ഇടം നേടി. ജപ്പാൻ ഓപ്പൺ കിരീടത്തിന് പുറമെ തായ്‌ലൻഡ് ഓപ്പൺ, സിംഗപ്പൂർ ഓപ്പൺ, ഇൻഡോനേഷ്യ മാസ്റ്റേഴ്‌സ് എന്നിവയുടെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലും താരം എത്തിയിരുന്നു.

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TAGGED:

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PV SINDHU JAPAN OPEN 2026
പിവി സിന്ധു
PV SINDHU VIRAT KOHLI

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