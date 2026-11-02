കിരീട വരൾച്ചയ്ക്ക് വിരാമം; ഹൈലോ ഓപ്പൺ സ്വന്തമാക്കി പിവി സിന്ധുവും ലക്ഷ്യ സെന്നിനും ചരിത്രനേട്ടം
ഹൈലോ ഓപ്പൺ: പി.വി സിന്ധുവിനും ലക്ഷ്യ സെന്നിനും തകർപ്പൻ കിരീടനേട്ടം; ജർമ്മനിയിൽ ഇന്ത്യൻ സിംഗിൾസ് ഡബിൾ.
Published : November 2, 2026 at 10:25 AM IST
സാർബ്രുക്കൻ (ജർമ്മനി): ഹൈലോ ഓപ്പൺ സൂപ്പർ 500 ടൂർണമെന്റില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇരട്ട കിരീടം. സാർബ്രുക്കനിൽ നടന്ന കലാശപ്പോരാട്ടങ്ങളിൽ സൂപ്പർ താരങ്ങളായ പി.വി സിന്ധുവും ലക്ഷ്യ സെന്നും തങ്ങളുടെ കിരീട വരൾച്ചയ്ക്ക് വിരാമമിട്ട് വനിതാ സിംഗിൾസ്, പുരുഷ സിംഗിൾസ് ചാമ്പ്യന്മാരായി. ഫൈനലിൽ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് എതിരാളികളെ തകർത്താണ് ഇരുവരും ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിമാന നിമിഷം സമ്മാനിച്ചത്.
ഡെന്മാർക്ക് താരത്തെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി സിന്ധു
മുൻ ലോക ചാമ്പ്യനും ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ ജേതാവുമായ പി.വി സിന്ധു ടൂർണമെന്റില് രണ്ടാം സീഡായാണ് മത്സരിച്ചത്. വനിതാ സിംഗിൾസ് ഫൈനലിൽ എട്ടാം സീഡും ലോക 25-ാം റാങ്കുകാരിയുമായ ഡെന്മാർക്കിന്റെ ലൈൻ ഹോജ്മാർക്ക് ജെയർസ്ഫെൽഡിനെയാണ് സിന്ധു പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. വെറും 39 മിനിറ്റ് മാത്രം നീണ്ടുനിന്ന മത്സരത്തിൽ 21-12, 21-14 എന്ന സ്കോറിനായിരുന്നു താരത്തിന്റെ ആധികാരിക വിജയം.
Champion style! 👑🏸 PV Sindhu powers through to claim the HYLO Open 2026 title in style. https://t.co/tc5cjsQK3w— BAI Media (@BAI_Media) November 1, 2026
ഈ വർഷം ജൂലൈയിൽ നടന്ന ജപ്പാൻ ഓപ്പൺ വിജയത്തിന് ശേഷം സിന്ധു നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ കിരീടമാണിത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിൽ റണ്ണറപ്പായ സിന്ധു ഈ കിരീടനേട്ടത്തോടെ ലോക ടൂർ ഫൈനൽസ് യോഗ്യതാ റേസിലും വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തി.
'എതിരാളി ആരാണെന്നത് നോക്കാതെ എന്റെ നൂറു ശതമാനവും നൽകുക എന്നതായിരുന്നു പ്രധാനം. തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ലീഡ് നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞത് വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു," മത്സരശേഷം സിന്ധു പ്രതികരിച്ചു. കരിയറിലെ മോശം സമയങ്ങളിൽ തന്നെ പിന്തുണച്ച സഹപരിശീലകർക്കും ടീമിനും താരം നന്ദി അറിയിച്ചു.
ഇന്തോനേഷ്യൻ കരുത്തിനെ മറികടന്ന് ലക്ഷ്യ സെൻ
സിന്ധുവിന്റെ കിരീടനേട്ടത്തിന് പിന്നാലെ പുരുഷ സിംഗിൾസ് ഫൈനലിൽ ലക്ഷ്യ സെന്നും ഇന്ത്യയ്ക്കായി സ്വർണ്ണനേട്ടം പൂർത്തിയാക്കി. കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്തോനേഷ്യയുടെ കരുത്തനായ ജൊനാഥൻ ക്രിസ്റ്റിയെയാണ് ലക്ഷ്യ സെൻ കീഴടക്കിയത്. സ്കോർ: 21-17, 21-10. ഒന്നാം ഗെയിമിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇന്തോനേഷ്യൻ താരം ശക്തമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയെങ്കിലും രണ്ടാം ഗെയിമിൽ പൂർണ്ണ ആധിപത്യം പുലർത്തി ലക്ഷ്യ സെൻ കളി സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
CHAMPION! 🏆 Lakshya Sen conquers the Hylo Open 2026 in style with a dominant 21-17, 21-10 victory! ❤️🇮🇳 https://t.co/z2fKSZI9GS— BAI Media (@BAI_Media) November 1, 2026
"കുറച്ചുകാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു ടൂർണമെന്റില് കിരീടം നേടുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിജയം ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്നു. ആദ്യ റൗണ്ടുകളിലെ ചില തോൽവികൾ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ആദ്യ റൗണ്ട് മുതൽ മികച്ച കളി പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ കരുത്തായി," ലക്ഷ്യ സെൻ പറഞ്ഞു.
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