അണ്ടർ 23 വനിതാ ട്വൻ്റി 20യില് കേരളത്തിനു രണ്ടാം തോല്വി; നാല് വിക്കറ്റിന് പഞ്ചാബ് വീഴ്ത്തി
കേരളത്തിന് വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റൻ നജ്ല മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.
Published : November 29, 2025 at 2:42 PM IST
വിജയവാഡ: അണ്ടർ 23 വനിതാ ട്വൻ്റി 20 ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കേരളത്തിന് തുടര്ച്ചയായ തോൽവി. ഇന്ന് നടന്ന മത്സരത്തില് കേരളത്തെ നാല് വിക്കറ്റിന് പഞ്ചാബ് വീഴ്ത്തി. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കേരളം 20 ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 100 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ പഞ്ചാബ് 19.2 ഓവറിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങി കേരളത്തിനായി അനന്യ കെ പ്രദീപും ക്യാപ്റ്റൻ നജ്ല സിഎംസിയും മാത്രമാണ് ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തത്. മറ്റ് ബാറ്റർമാർ നിരാശപ്പെടുത്തിയതോടെ കേരളത്തിന് മികച്ച സ്കോർ നേടാനായില്ല.
ഓപ്പണർമാരായ വൈഷ്ണ എം പി ഒൻപതും ശ്രദ്ധ സുമേഷ് 11ഉം റൺസ് നേടി മടങ്ങി. തുടർന്ന് മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ അനന്യയും നജ്ലയും ചേർന്നുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണ് കേരളത്തെ ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലെത്തിച്ചത്. ഇരുവരും ചേർന്ന് 53 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നജ്ല 28 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായപ്പോൾ അനന്യ 24 റൺസെടുത്ത് റിട്ടയേഡ് ഹർട്ടായി മടങ്ങി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുടർന്നെത്തിയവരിൽ ശീതൾ വി ജെ 10 റൺസ് നേടി. പഞ്ചാബിന് വേണ്ടി മന്നത് കാശ്യപ് നാല് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ പഞ്ചാബിന് ഓപ്പണർമാർ നല്കിയ മികച്ച തുടക്കം മുതൽക്കൂട്ടായി. അവ്നീത് കൗർ 39ഉം ഹർസിമ്രൻജിത് 27ഉം റൺസ് നേടി. എന്നാൽ മധ്യ ഓവറുകളിൽ തുടരെ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി കേരളം തിരിച്ചടിച്ചതോടെ മത്സരം അവസാന ഓവറിലേക്ക് നീണ്ടു. പക്ഷെ ഇരുപതാം ഓവറിലെ രണ്ടാം പന്തിൽ തന്നെ പഞ്ചാബ് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. കേരളത്തിന് വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റൻ നജ്ല മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.
കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില് ഗുജറാത്ത് ഏഴ് വിക്കറ്റിനു കേരളത്തെ തോല്പ്പിച്ചിരുന്നു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കേരളത്തിന് 101 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. മറുപടിയില് ഗുജറാത്ത് 17.1 ഓവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. നേരത്തെ ടൂര്ണമെന്റിലെ രണ്ടുമത്സരങ്ങളിലും കേരളം ജയിച്ചിരുന്നു. ഝാർഖണ്ഡിനെതിരായ മത്സരത്തില് നാല് വിക്കറ്റിനാണ് ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.
സൗരാഷ്ട്രയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം സൂപ്പര് ഓവര് വരെ നീണ്ടുനിന്ന ത്രില്ലര് പോരാട്ടത്തില് കേരള വനിതകള് അവിസ്മരണീയ ജയം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഒന്നാം സൂപ്പർ ഓവറിൽ ഇരുടീമുകളും പത്ത് റൺസ് വീതം നേടി വീണ്ടും തുല്യത പാലിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മത്സരം രണ്ടാം സൂപ്പർ ഓവറിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു.