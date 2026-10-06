വൈഭവിനു ഇനിയും സമയമുണ്ട്, സഞ്ജുവിനെ ഇന്ത്യ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം: പുജാര
ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ ഓപ്പണിങ് പോരാട്ടം; സഞ്ജു സാംസണെ മാറ്റാൻ പെട്ടെന്ന് തിടുക്കം കൂട്ടരുതെന്ന് പുജാര.
Published : October 6, 2026 at 5:02 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ ഓപ്പണിങ് സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് നിർണായക നിരീക്ഷണവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ചേതേശ്വർ പുജാര. യുവ പ്രതിഭ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയേക്കാൾ മുൻഗണന സഞ്ജു സാംസണ് നൽകണമെന്നും അഭിഷേക് ശർമ്മയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ജു തന്നെ ഇന്ത്യക്കായി ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നും പുജാര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ടി20 ലോകകപ്പിലെ മികച്ച താരം ആയിരുന്ന സഞ്ജു, അടുത്തിടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ തുടർച്ചയായ രണ്ട് അർധസെഞ്ചുറികൾ നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ജപ്പാനിൽ നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ താരത്തിന് തിളങ്ങാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെയുള്ള പരമ്പര ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് പുജാരയുടെ ഈ പ്രതികരണം.
"ഞാൻ സഞ്ജു സാംസണെ ഒപ്പം കൂട്ടാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ലോകകപ്പ് നേടിയ പരിചയസമ്പന്നനായ കളിക്കാരനാണ്. ടീമിൽ മികച്ച ഫോമിലുള്ള ഒരു കളിക്കാരനുള്ളപ്പോൾ, അസാധാരണ പ്രതിഭയുള്ള മറ്റൊരു താരം ബെഞ്ചിലിരിപ്പുണ്ട് എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ പെട്ടെന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തരുത്." ജിയോസ്റ്റാറിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പുജാര പറഞ്ഞു.
"സഞ്ജുവും ഒരുപോലെ പ്രതിഭയുള്ള കളിക്കാരനാണ്. അദ്ദേഹം നിലവിൽ തന്റെ കരിയറിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിലാണ്. സഞ്ജുവിന് ഇനിയും ചില വർഷങ്ങൾ കൂടി ക്രിക്കറ്റിൽ ബാക്കിയുണ്ട്, അതിനാൽ അത് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കണമെന്ന് പുജാര കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സൂര്യവംശിക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും
അതേസമയം യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നും, നിലവിൽ ടീമിനൊപ്പം തുടരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അനുഭവസമ്പത്താകുമെന്നും പുജാര വ്യക്തമാക്കി. "ടൂർണമെന്റുകൾക്കിടയിൽ കളിക്കാർക്ക് പരിക്കേൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് തീർച്ചയായും അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ സ്ഥാനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഡിനൊപ്പം തുടരുന്നത് അവന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കും. പ്രായവും പക്വതയും എത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് അവന് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ വരും. ഇന്ത്യ ഒരുപാട് ടി20 മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവസരങ്ങൾക്കായി അവൻ കുറച്ചുകൂടി കാത്തിരിക്കണം," പുജാര പറഞ്ഞു.
അടുത്തിടെ സമാപിച്ച ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സഞ്ജു, സൂര്യവംശി, അഭിഷേക് എന്നിവരെ ഒരുമിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഇഷാൻ കിഷനെ അഞ്ചാം നമ്പരിലേക്ക് മാറ്റുകയും ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയെ മാത്രം ഏക സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പേസറായി കളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ ഇന്ത്യ ടീം കോമ്പിനേഷൻ മാറ്റാൻ ഒരുങ്ങുന്നതോടെ സഞ്ജുവും സൂര്യവംശിയും തമ്മിൽ ഓപ്പണിങ് സ്ഥാനത്തിനായി വീണ്ടും കടുത്ത മത്സരമുണ്ടാകും.
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