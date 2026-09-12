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കേവലമൊരു ട്രെൻഡല്ല, ചോരയും നീരും നൽകിയ ചരിത്രം; 80 കളിലെ ട്രാക്ക് ഓർമ്മകളുമായി പിടി ഉഷ

ഇത് വെറുമൊരു റെട്രോ ലുക്കല്ല, ചരിത്രമാണ്! ട്രാക്കിലെ സുവർണ്ണ കാലം ഓർത്തെടുത്ത് പി.ടി ഉഷ.

PT USHA VIRAL 80S TREND പി ടി ഉഷ പി ടി ഉഷ പഴയ ചിത്രങ്ങൾ പി ടി ഉഷ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം
PT Ushas Viral 1980s Throwback Post Breaks the Internet (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2026 at 12:13 PM IST

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ഹെെദരാബാദ്: കാലം എത്രയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയാലും ചില ഓർമ്മകൾക്ക് എന്നും കൗമാരത്തിന്‍റെ തിളക്കമായിരിക്കും. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ തരംഗമാകുന്ന '1980-കളിലെ ട്രെൻഡിനൊപ്പം' ചേർന്നുകൊണ്ട് തന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ട്രാക്ക് നാളുകളിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസ താരം പി.ടി ഉഷ.

'എൺപതുകൾ വീണ്ടും ട്രെൻഡിങ് ആകുന്നുവെന്ന് കേട്ടു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ എന്‍റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് കരുതി," എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്‍റ് കൂടിയായ താരം തന്‍റെ പഴയകാല ഓർമ്മച്ചിത്രങ്ങൾ ആരാധകർക്കായി പങ്കുവെച്ചത്. ഇന്നത്തെ തലമുറ എൺപതുകളിലെ ഫാഷനെയും സംഗീതത്തെയും ഒരു കൗതുകത്തോടെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ, പി.ടി ഉഷയ്ക്ക് ആ പതിറ്റാണ്ട് തന്‍റെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ കായികചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ച വിപ്ലവത്തിന്‍റെ നാളുകളായിരുന്നു.

റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത 'പയ്യോളി എക്‌സ്‌പ്രസ്'

ഇന്ത്യൻ അത്‌ലറ്റിക്‌സിന്‍റെ മുഖമായി മാറിയ 'പയ്യോളി എക്‌സ്‌പ്രസ്' റെക്കോർഡുകൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്‍റെ നേർക്കാഴ്‌ചയാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നത്. 1980ലെ മോസ്കോ, 1984ലെ ലോസ് ആഞ്ചലസ്, 1988ലെ സോൾ ഒളിമ്പിക്‌സുകളിൽ പങ്കെടുത്ത ഉഷ, ഒളിമ്പിക്‌സ് അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയെന്ന ചരിത്രനേട്ടവും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. 1984 ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്‌സിലെ 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ വെറും സെക്കൻഡിന്‍റെ നൂറിലൊരംശത്തിനാണ് ഉഷയ്ക്ക് മെഡൽ നഷ്‌ടമായത്.

ഒളിമ്പിക്‌സിനപ്പുറം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും ഉഷ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായി തിളങ്ങി. 1982-ലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ അത്‌ലറ്റിക്‌സ് മെഡൽ നേടിയ താരം, 1986-ലെ സോൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ നാല് സ്വർണ്ണമെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടി രാജ്യത്തിന്‍റെ യശസ്സ് ഉയർത്തി.

ട്രാക്കിൽ നിന്ന് കായിക ഭരണരംഗത്തേക്ക്

കായികരംഗത്ത് നിന്നും വിരമിച്ച ശേഷവും ഇന്ത്യൻ കായികമേഖലയെ വളർത്തുന്നതിൽ ഉഷ സജീവ പങ്കുവഹിച്ചു. കോഴിക്കോട്ടുള്ള 'ഉഷ സ്‌കൂൾ ഓഫ് അത്‌ലറ്റിക്‌സ്' വഴി നിരവധി യുവപ്രതിഭകളെയാണ് അവർ വാർത്തെടുക്കുന്നത്. 2022-ൽ രാജ്യസഭാംഗമായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ഉഷ, അതേവർഷം ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷന്‍റെ പ്രസിഡന്‍റായി എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഈ പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ വനിത കൂടിയാണ് അവർ. ഈ വർഷം അവസാനം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഐ.ഒ.എ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള നിർണായകമായ ഭരണപരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതും നിലവിൽ പി.ടി. ഉഷയാണ്.

യുവതലമുറ പയ ഫാഷനിലൂടെയും സംഗീതത്തിലൂടെയും എൺപതുകളെ ഒരു കൗതുകത്തോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ, പി.ടി. ഉഷയ്ക്ക് ആ കാലഘട്ടം കേവലമൊരു റെട്രോ ട്രെൻഡ് മാത്രമല്ല, അത് ഇന്ത്യൻ കായിക ചരിത്രത്തിൽ അവർ സ്വന്തം കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് എഴുതിച്ചേർത്ത വിപ്ലവത്തിന്‍റെ നാളുകളാണ്.

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TAGGED:

PT USHA VIRAL 80S TREND
പി ടി ഉഷ
പി ടി ഉഷ പഴയ ചിത്രങ്ങൾ
പി ടി ഉഷ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം
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