യൂറോപ്പിൻ്റെ രാജാക്കന്മാരായി വീണ്ടും പിഎസ്ജി; ത്രില്ലര് പോരില് ആഴ്സണലിനെ തകർത്ത് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം
Published : May 31, 2026 at 6:53 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫുട്ബോൾ ലോകം ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ചു നിന്ന നാടകീയ നിമിഷങ്ങൾക്കൊടുവിൽ യൂറോപ്യൻ ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോളിലെ രാജാക്കന്മാരായി പാരീസ് സെൻ്റ് ജെര്മൻ (പിഎസ്ജി) വീണ്ടും കിരീടം ചൂടി. ഹംഗറിയിലെ പുസ്കാസ് അരീനയിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കരുത്തരായ ആഴ്സണലിനെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ (4-3) തകർത്താണ് പിഎസ്ജി തങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ട്രോഫി സ്വന്തമാക്കിയത്. നിശ്ചിത സമയത്തും അധിക സമയത്തും ഇരുടീമുകളും 1-1 എന്ന നിലയിൽ സമനില പാലിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് മത്സരം ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീങ്ങിയത്.
ഗണ്ണേഴ്സിൻ്റെ തുടക്കവും പിഎസ്ജിയുടെ തിരിച്ചടിയും
മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഗണ്ണേഴ്സ് ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി, ആഴ്സണലാണ് ആദ്യം സ്കോർ ചെയ്തത്. ആറാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച അവസരം കൃത്യമായി വിനിയോഗിച്ച് ജർമ്മൻ താരം കൈ ഹാവെർട്സ് ആഴ്സണലിന് തകർപ്പൻ ലീഡ് സമ്മാനിച്ചു. തങ്ങളുടെ കന്നി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങിയ മൈക്കൽ ആർട്ടേറ്റയുടെ സംഘം ആദ്യ പകുതിയിൽ പിഎസ്ജിയെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്.
എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ലൂയിസ് എൻറിക്വെയുടെ തന്ത്രങ്ങളുമായി കളം നിറഞ്ഞ പിഎസ്ജി ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. 64-ാം മിനിറ്റിൽ ബോക്സിനുള്ളിൽ വച്ച് ആഴ്സണൽ പ്രതിരോധം വരുത്തിയ പിഴവിന് പിഎസ്ജിക്ക് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചു. കിക്ക് എടുത്ത ഫ്രഞ്ച് വിംഗർ ഉസ്മാൻ ഡെംബലെ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചതോടെ സ്കോർ ബോർഡ് സമനിലയിലായി (1-1). തുടർന്ന് ഇരുടീമുകളും മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും നിശ്ചിത സമയത്തോ എക്സ്ട്രാ ടൈമിലോ ലീഡ് നേടാൻ ആർക്കും സാധിച്ചില്ല.
ഷൂട്ടൗട്ടിലെ നാടകീയതയും ഗബ്രിയേലിൻ്റെ പിഴവും
പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദമാണ് ഇരു ടീമുകളും നേരിട്ടത്. പിഎസ്ജിക്ക് വേണ്ടി ഗോൺസാലോ റാമോസ്, ഡിസിറെ ഡൂബെ, അഷ്റഫ് ഹക്കിമി, ലൂക്കാസ് ബെറാൾഡോ എന്നിവർ ലക്ഷ്യം കണ്ടപ്പോൾ ആഴ്സണലിനായി വിക്ടർ ഗ്യോകെറസ്, ഡെക്ലാൻ റൈസ്, ഗബ്രിയേൽ മാർട്ടിനെല്ലി എന്നിവർ സ്കോർ ചെയ്തു.
എന്നാൽ ആഴ്സണൽ താരം എബെരെച്ചി എസെയുടെ കിക്ക് ലക്ഷ്യം കാണാതെ പുറത്തുപോയി. ഒടുവിൽ ആഴ്സണലിൻ്റെ ആയുസ് നിർണയിച്ച അഞ്ചാമത്തെ നിർണായക കിക്ക് എടുത്ത ബ്രസീലിയൻ ഡിഫെൻഡർ ഗബ്രിയേൽ മഗൽഹെസ് എടുത്ത പന്ത് ക്രോസ് ബാറിന് മുകളിലൂടെ പറന്നതോടെ പിഎസ്ജി ക്യാമ്പിൽ ചരിത്ര വിജയത്തിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾ അണപൊട്ടി ഒഴുതി. ഈ വിജയത്തോടെ റയൽ മാഡ്രിഡിന് ശേഷം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം വിജയകരമായി നിലനിർത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ക്ലബ്ബെന്ന ചരിത്ര നേട്ടം പിഎസ്ജി സ്വന്തമാക്കി.
