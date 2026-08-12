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കിരീടം നിലനിർത്താൻ പിഎസ്‌ജി; അട്ടിമറി ലക്ഷ്യമിട്ട് ആസ്റ്റൺ വില്ല! സൂപ്പർ കപ്പ് ഫൈനൽ ഇന്ന്

യുവേഫ സൂപ്പർ കപ്പ് 2026: പി.എസ്.ജിയും ആസ്റ്റൺ വില്ലയും ഇന്ന് നേർക്കുനേർ.

UEFA Super Cup 2026 Final Tonight
UEFA Super Cup 2026 Final (getty)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2026 at 2:58 PM IST

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ഹെെദരാബാദ്: യുവേഫ സൂപ്പർ കപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ന് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ജേതാക്കളായ പാരീസ് സെന്‍റ് ജെർമെയ്ൻ യൂറോപ്പ ലീഗ് ചാമ്പ്യന്മാരായ ആസ്റ്റൺ വില്ലയെ നേരിടും. ഓസ്ട്രിയയിലെ സ്റ്റേഡിയൻ സാൽസ്‌ബർഗിൽ നടക്കുന്ന കലാശപോരാട്ടം പുലർച്ചെ 12:30-നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്കായി മത്സരത്തിന്‍റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണവും ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ചരിത്ര നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണുവെച്ച് ടീമുകൾ

ലൂയിസ് എൻറിക്വെയുടെ കീഴിലിറങ്ങുന്ന പി.എസ്.ജി നിലവിലെ സൂപ്പർ കപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരാണ്. എസി മിലാൻ (1989, 1990), റയൽ മാഡ്രിഡ് (2016, 2017) എന്നീ ക്ലബ്ബുകൾക്ക് ശേഷം തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണ സൂപ്പർ കപ്പ് നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ക്ലബ്ബായി മാറാനാണ് പി.എസ്.ജി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ടോട്ടൻഹാമിനെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ കീഴടക്കിയാണ് അവർ ആദ്യ സൂപ്പർ കപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയത്. അന്ന് കളിയിലെ താരമായി മാറിയതും 2025-ലെ ബാലൺ ഡി ഓൺ ജേതാവുമായ ഉസ്‌മാമെ ഡെംബെലെ ഇത്തവണയും പി.എസ്.ജി നിരയിലുണ്ട്.

മറുഭാഗത്ത്, ഉനായ് എംറിയുടെ പരിശീലനത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ആസ്റ്റൺ വില്ല നീണ്ട 44 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു പ്രമുഖ യൂറോപ്യൻ ഫൈനലിൽ കളിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ സൂപ്പർ കപ്പ് കിരീടമാണ് അവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനുമുമ്പ് 1982-ൽ ബാഴ്‌സലോണയെ തോൽപ്പിച്ച് വില്ല സൂപ്പർ കപ്പ് നേടിയിരുന്നു. ഇന്ന് ആസ്റ്റൺ വില്ല കിരീടം നേടുകയാണെങ്കിൽ, രണ്ട് സൂപ്പർ കപ്പ് വിജയങ്ങൾക്കിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാത്തിരിപ്പ് (44 വർഷം) എന്ന റെക്കോർഡും അവർക്ക് സ്വന്തമാകും. നിലവിൽ ലിവർപൂളിന്‍റേയും വാലൻസിയയുടെയും പേരിലുള്ള 24 വർഷത്തിന്‍റെ റെക്കോർഡാണ് ഇതോടെ തിരുത്തപ്പെടുക.

നേര്‍ക്കുനേര്‍ പോരാട്ടം

സമീപകാലത്ത് ഇരുടീമുകളും രണ്ട് തവണയാണ് നേർക്കുനേർ വന്നിട്ടുള്ളത്. 2024/25 യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലായിരുന്നു അത്. അന്ന് ആദ്യ പാദത്തിൽ പി.എസ്.ജി 3-1 ന് ജയിച്ചപ്പോൾ, രണ്ടാം പാദത്തിൽ ആസ്റ്റൺ വില്ല 3-2 ന് വിജയിച്ചു. ഒടുവിൽ ഇരുപാദങ്ങളിലുമായി 5-4 എന്ന അഗ്രിഗേറ്റ് സ്കോറിലാണ് പി.എസ്.ജി അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്.

മത്സര നിയമവും തത്സമയ സംപ്രേഷണവുംഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ നിശ്ചിത 90 മിനിറ്റിൽ ഇരുടീമുകളും സമനില പാലിച്ചാൽ കളി നേരിട്ട് പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീങ്ങും. അധിക സമയം (Extra Time) ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്: ഇന്ത്യയിൽ സോണിലിവ് (SonyLIV) ആപ്പിലൂടെ മത്സരം തത്സമയം കാണാം.

ടിവി ചാനലുകൾ: സോണി സ്പോർട്സ് 2, സോണി സ്പോർട്സ് 2 HD, സോണി സ്പോർട്സ് 3, സോണി സ്പോർട്സ് 3 HD, സോണി സ്പോർട്സ് 4, സോണി സ്പോർട്സ് 4 HD എന്നീ ചാനലുകളിൽ തത്സമയ സംപ്രേഷണം ലഭ്യമാണ്.

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