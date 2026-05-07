ETV Bharat / sports

ബയേണിനെ വീഴ്ത്തി ഫ്രഞ്ച് കരുത്തർ; ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിൽ പിഎസ്‌ജി - ആഴ്‌സണൽ പോരാട്ടം

ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിൽ ആഴ്‌സണൽ - പിഎസ്‌ജി പോരാട്ടം, ബയേണിനെ വീഴ്ത്തി ഫ്രഞ്ച് കരുത്തർ കലാശപ്പോരിന്.

PSG
PSG Secure Champions League Final Spot After 1-1 Draw With Bayern Munich (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 7, 2026 at 10:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മ്യൂണിക്ക്: യൂറോപ്പിലെ ഫുട്ബോൾ രാജാക്കന്മാരെ നിശ്ചയിക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കലാശപ്പോരിന് പിഎസ്‌ജി യോഗ്യത നേടി. ആവേശം അണപൊട്ടിയ രണ്ടാം പാദ സെമി ഫൈനലിൽ ജർമ്മൻ വമ്പന്മാരായ ബയേൺ മ്യൂണിക്കിനെ 1-1 എന്ന സമനിലയിൽ തളച്ചാണ് പിഎസ്‌ജി ഫൈനലിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്‌തത്. ആദ്യ പാദത്തിൽ പാരീസിൽ വെച്ച് നേടിയ 5-4 വിജയത്തിന്‍റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ, ഇരുപാദങ്ങളിലുമായി 6-5 എന്ന അഗ്രഗേറ്റ് സ്കോറിലാണ് ലൂയിസ് എൻറിക്കെയുടെ സംഘം ഫൈനൽ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പിച്ചത്. മെയ് 31-ന് നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് കരുത്തരായ ആഴ്‌സണലാണ് പിഎസ്‌ജിയുടെ എതിരാളികൾ.

മിന്നൽ വേഗത്തിൽ ഡെംബെലെ

സ്വന്തം തട്ടകമായ അലിയൻസ് അറീനയിൽ ആരാധകരുടെ വൻ പിന്തുണയോടെ ഇറങ്ങിയ ബയേണിനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മത്സരം ആരംഭിച്ചത്. കിക്കോഫ് കഴിഞ്ഞ് കൃത്യം മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ (2:19) പിഎസ്‌ജി ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ഇടതുവിംഗിലൂടെ ഖ്വിച്ച ക്വാറത്സെലിയ നടത്തിയ തകർപ്പൻ മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിൽ നൽകിയ പന്ത്, ബോക്സിനുള്ളിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന ഉസ്‌മാമെ ഡെംബെലെ ബയേൺ ഗോൾകീപ്പർ മാനുവൽ നോയറെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി വലയിലാക്കി. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സെമി ഫൈനൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മൂന്നാമത്തെ ഗോളാണിത്. ഈ ഗോളോടെ അഗ്രഗേറ്റ് സ്കോർ 6-4 ആക്കി ഉയർത്തിയ പിഎസ്‌ജി മത്സരത്തിന്‍റെ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായും ഏറ്റെടുത്തു.

പ്രതിരോധക്കോട്ട കെട്ടി പാരീസ്, പൊരുതി മ്യൂണിക്ക്

ആദ്യ പാദത്തിലെ ഗോൾമഴയ്ക്ക് വിപരീതമായി, മ്യൂണിക്കിൽ പ്രതിരോധത്തിലൂന്നിയ തന്ത്രമാണ് ലൂയിസ് എൻറിക്കെ പയറ്റിയത്. ബയേൺ നിരന്തരം ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും പിഎസ്‌ജിയുടെ പ്രതിരോധം പാറപോലെ ഉറച്ചുനിന്നു. ജമാൽ മുസിയാലയുടെയും മൈക്കൽ ഒലീസെയുടെയും ശ്രമങ്ങൾ പിഎസ്‌ജി ഗോൾകീപ്പർ മത്വെയ് സഫോനോവ് തടഞ്ഞു. മറുവശത്ത് ക്വാറത്സെലിയയും ഡിസൈർ ഡൂയേയും പ്രത്യാക്രമണങ്ങളിലൂടെ ബയേൺ പ്രതിരോധത്തിന് നിരന്തരം തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചു.

മത്സരത്തിന്‍റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ നാടകീയമായ രംഗങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്. ഇഞ്ചുറി ടൈമിന്‍റെ നാലാം മിനിറ്റിൽ അൽഫോൺസോ ഡേവിസിന്‍റെ അളന്നുമുറിച്ച ക്രോസിൽ നിന്ന് ഹാരി കെയ്ൻ ബയേണിനായി സമനില ഗോൾ കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ അഗ്രഗേറ്റ് സ്കോർ 6-5 എന്ന നിലയിലെത്തിയെങ്കിലും തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള സമയം ബയേണിന് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നില്ല.

റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി ക്വാറത്സെലിയ

ഈ മത്സരത്തിലെ അസിസ്റ്റോടെ ഖ്വിച്ച ക്വാറത്സെലിയ ഒരു അപൂർവ്വ റെക്കോർഡിന് ഉടമയായി. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ തുടർച്ചയായ ഏഴ് നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഗോളോ അസിസ്റ്റോ നേടുന്ന ആദ്യ താരം എന്ന ഖ്യാതി ഇനി ഈ ജോർജിയൻ വിംഗർക്ക് സ്വന്തം. 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ പിഎസ്‌ജിയിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം ഇതുവരെ 21 ഗോളുകളിലാണ് താരം പങ്കാളിയായത്.

ഒടുവിൽ ഫൈനൽ വിസിൽ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ അലിയൻസ് അറീനയിൽ പാരീസിന്‍റെ ആഘോഷമായിരുന്നു. ബയേൺ പന്തടക്കത്തിലും ഷോട്ടുകളിലും മുന്നിട്ടുനിന്നെങ്കിലും, സമ്മർദ്ദഘട്ടങ്ങളെ അതിജീവിച്ച പി.എസ്.ജി അർഹിച്ച വിജയവുമായി ലണ്ടനിലേക്ക് വിമാനം കയറാനൊരുങ്ങുന്നു. കിരീടത്തിനായി ആഴ്‌സണലിനെ നേരിടുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ആക്രമണ മികവും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രതിരോധവും തുണയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പി.എസ്.ജി ക്യാമ്പ്.

Also Read: ചരിത്രമെഴുതി ആഴ്‌സണൽ; 20 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം, ഗണ്ണേഴ്‌സ് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിൽ!

TAGGED:

ARSENAL VS PSG FINAL
PSG VS BAYERN HIGHLIGHTS
OUSMANE DEMBELE
HARRY KANE
CHAMPIONS LEAGUE FINAL 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.