ആൻഫീൽഡിൽ ഡെംബെലെ ഡബിൾ മാജിക്; ലിവർപൂളിനെ തകർത്ത് പിഎസ്ജി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സെമിയിൽ
ലിവർപൂളിനെ വീഴ്ത്തി പി.എസ്.ജി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സെമിയിൽ, ആൻഫീൽഡിൽ ഡെംബെലെയുടെ ഇരട്ടഗോൾ പ്രകടനം
Published : April 15, 2026 at 10:27 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ രണ്ടാം പാദത്തിൽ ലിവർപൂളിനെ തകർത്ത് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ പാരിസ് സെന്റ് ജെർമെയ്ൻ സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ലിവർപൂളിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ ആൻഫീൽഡിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് പി.എസ്.ജി വിജയിച്ചത്. സൂപ്പർ താരം ഉസ്മാനെ ഡെംബെലെയുടെ ഇരട്ടഗോളുകളാണ് പാരിസ് ക്ലബ്ബിന് തകർപ്പൻ ജയം സമ്മാനിച്ചത്. ഇതോടെ ഇരുപാദങ്ങളിലുമായി 4-0 എന്ന അഗ്രഗേറ്റ് സ്കോറിനാണ് പി.എസ്.ജി സെമിയിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്.
തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും ക്ലബ്ബിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആറാം തവണയുമാണ് പി.എസ്.ജി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സെമി ഫൈനലിൽ എത്തുന്നത്. സെമിയിൽ ബയേൺ മ്യൂണിക് അല്ലെങ്കിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് എന്നിവരിൽ ഒരു ടീമാകും പി.എസ്.ജിയുടെ എതിരാളികൾ.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാലൺ ഡി ഓർ ജേതാവായ ഡെംബെലെയുടെ ഉജ്ജ്വല ഫോമാണ് മത്സരത്തിൽ കണ്ടത്. പ്രീമിയർ ലീഗ് ടീമുകൾക്കെതിരായ അവസാന അഞ്ച് എവേ മത്സരങ്ങളിൽ നാല് ഗോളും ഒരു അസിസ്റ്റും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് ഗോൾ പങ്കാളിത്തമാണ് ഡെംബെലെയ്ക്കുള്ളത്. ലിവർപൂളിനെതിരെ ഒരു മത്സരത്തിൽ രണ്ട് ഗോൾ നേടുന്നത് ഡെംബെലെയുടെ കരിയറിൽ ആദ്യമായാണ്. ഈ സീസണിൽ പരിക്കുകൾ വലച്ചിട്ടും 16 ഗോളുകളും 8 അസിസ്റ്റുകളുമായി ഡെംബെലെ മികച്ച ഫോമിലാണ്.
Paris to Liverpool 🎵 pic.twitter.com/x860SL02ZX— Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 15, 2026
കളിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പി.എസ്.ജി ആക്രമിച്ചു കളിച്ചു. വിറ്റിഞ്ഞയും ഡെംബെലെയും ലിവർപൂൾ ഗോൾമുഖം വിറപ്പിച്ചെങ്കിലും ഗോൾകീപ്പർ ജിയോർഗി മാമർദാഷ്വിലി രക്ഷക്കെത്തി. തിരിച്ചടിച്ച ലിവർപൂളിനെ പി.എസ്.ജി ഗോളി മാറ്റ്വി സാഫോനോവ് പ്രതിരോധിച്ചു. 31-ാം മിനിറ്റിൽ മിലോസ് കെർക്കേസിന്റെ ഷോട്ട് സാഫോനോവ് തടഞ്ഞപ്പോൾ, വിർജിൽ വാൻ ഡൈക്കിന്റെ ഗോൾ എന്ന് ഉറച്ച ഷോട്ട് പി.എസ്.ജി നായകൻ മാർക്വിഞ്ഞോസ് അത്ഭുതകരമായി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. പിന്നാലെ ആദ്യ പകുതി ഗോൾരഹിതമായി അവസാനിച്ചു.
രണ്ടാം പകുതിയിലെ ഡെംബെലെ മാജിക്
രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഗോളിനായി ലിവർപൂൾ സർവ്വ സന്നാഹങ്ങളും പുറത്തെടുത്തു. കോഡി ഗാക്പോയെ കളത്തിലിറക്കിയെങ്കിലും പി.എസ്.ജി പ്രതിരോധം കോട്ടപോലെ ഉറച്ചുനിന്നു. ഗ്രാവൻബെർച്ച്, കെർക്കേസ് എന്നിവർക്ക് ലക്ഷ്യം കാണാനായില്ല.
മത്സരം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങവെ, പി.എസ്.ജി നടത്തിയ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിൽ നിന്നാണ് ആദ്യ ഗോൾ പിറന്നത്. ബാർക്കോളയും ക്വാററ്റ്സ്ഖേലിയയും ചേർന്ന് നൽകിയ പന്ത് ബോക്സിനു അരികിൽ നിന്നും ഇടതുകാലുകൊണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു കേർവിംഗ് ഷോട്ടിലൂടെ ഡെംബെലെ വലയിലെത്തിച്ചു. ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ (90+1) വീണ്ടും ബാർക്കോള-ക്വാററ്റ്സ്ഖേലിയ സഖ്യത്തിന്റെ നീക്കത്തിൽ നിന്നും ഡെംബെലെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടി പാരിസിന്റെ വിജയം പൂർത്തിയാക്കി. ലിവർപൂളിന്റെ സെമി സ്വപ്നങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച ഈ വിജയത്തോടെ കിരീടം നിലനിർത്താനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പി.എസ്.ജി ഒരു പടി കൂടി മുന്നിലെത്തി.
