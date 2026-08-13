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യൂറോപ്പിൽ വീണ്ടും പിഎസ്‌ജി രാജാക്കന്മാർ; വില്ലയെ വീഴ്ത്തി സൂപ്പർ കപ്പ് സ്വന്തമാക്കി ഫ്രഞ്ച് കരുത്തർ

യുവേഫ സൂപ്പർ കപ്പ് നിലനിർത്തി പിഎസ്‌ജി; ആസ്റ്റൺ വില്ലയെ തകർത്ത് ചരിത്രനേട്ടം.

PSG Defeat Aston Villa
PSG Defeat Aston Villa 2-1 to Retain UEFA Super Cup Title (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2026 at 12:56 PM IST

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സാൽസ്ബർഗ് (ഓസ്ട്രിയ): യുവേഫ സൂപ്പർ കപ്പ് കിരീടം നിലനിർത്തി ഫ്രഞ്ച് കരുത്തരായ പാരീസ് സെന്‍റ് ജെർമെയ്ൻ (പിഎസ്‌ജി). ഓസ്ട്രിയയിലെ സാൽസ്ബർഗ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ യൂറോപ്പ ലീഗ് ജേതാക്കളായ ആസ്റ്റൺ വില്ലയെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് പിഎസ്‌ജി പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. പിഎസ്‌ജിക്കായി ഖ്വിച്ച ക്വാറത്‌സ്‌ഖേലിയ, ഡെസിറെ ദുയേ എന്നിവർ ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ, ആസ്റ്റൺ വില്ലയുടെ ഏക ഗോൾ യുവതാരം ബ്രയാൻ മാഡ്ജോയുടെ വകയായിരുന്നു.

ഈ വിജയത്തോടെ ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടാം തവണയും സൂപ്പർ കപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കാൻ പിഎസ്‌ജിക്ക് സാധിച്ചു. തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണ ഈ കിരീടം നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ക്ലബ്ബെന്ന റെക്കോർഡും പിഎസ്‌ജി സ്വന്തമാക്കി. മുൻപ് എസി മിലാൻ (1989, 1990), റയൽ മാഡ്രിഡ് (2016, 2017) എന്നിവർ മാത്രമാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മത്സരത്തിന്‍റെ ഇരുപതാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ക്വാറത്‌സ്‌ഖേലിയയിലൂടെ പിഎസ്‌ജി ലീഡെടുത്തു. ഡെസിറെ ദുയേ നൽകിയ പാസ് സ്വീകരിച്ച്, വില്ല പ്രതിരോധത്തെ വെട്ടിച്ച് ക്വാറത്‌സ്‌ഖേലിയ തൊടുത്ത മനോഹരമായ ഷോട്ട് ആസ്റ്റൺ വില്ല ഗോൾകീപ്പർ മാർക്കോ ബിസോട്ടിനെ മറികടന്ന് വലയിലെത്തുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ ഒരു ഗോൾ വഴങ്ങിയതിന് ശേഷം ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ച ആസ്റ്റൺ വില്ലക്കായി 17 വയസ്സും 212 ദിവസവും മാത്രം പ്രായമുള്ള ബ്രയാൻ മാഡ്ജോ തിളങ്ങി. സൂപ്പർ കപ്പിന്‍റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യ ഇലവനിൽ കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന റെക്കോർഡോടെയാണ് മാഡ്ജോ കളത്തിലിറങ്ങിയത്. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ജോൺ മക്ഗിന്നിന്‍റെ ക്രോസിൽ നിന്ന് മാഡ്ജോ വില്ലയ്ക്കായി സമനില ഗോൾ നേടി. ഇതോടെ സൂപ്പർ കപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്കോററാകാനും ഈ കൗമാരതാരത്തിന് സാധിച്ചു.

രണ്ടാം പകുതിയിൽ വില്ല മികച്ച ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും 61-ാം മിനിറ്റിൽ കളിക്ക് വിപരീതമായി പിഎസ്‌ജി വീണ്ടും മുന്നിലെത്തി. പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഉസ്‌മാനെ ഡെംബെലെയുടെ കൃത്യതയാർന്ന ത്രൂ ബോൾ സ്വീകരിച്ച ഡെസിറെ ദുയേ പിഎസ്‌ജിയുടെ വിജയഗോൾ കുറിച്ചു.

പിന്നീട് ടാമി എബ്രഹാം, റോസ് ബാർക്ലി എന്നിവരെ ഇറക്കി സമനിലയ്ക്കായി ആസ്റ്റൺ വില്ല കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പിഎസ്‌ജിയുടെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം അവർക്ക് തടസ്സമായി. പുതിയ യൂറോപ്യൻ സീസണിന് കിരീടവിജയത്തോടെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പിഎസ്‌ജി പരിശീലകൻ ലൂയിസ് എൻറിക്വെ മത്സരശേഷം പ്രതികരിച്ചു.

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യുവേഫ സൂപ്പർ കപ്പ് 2026
PSG RETAIN SUPER CUP
KHVICHA KVARATSKHELIA SUPER CUP
PSG VS ASTON VILLA 2026

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