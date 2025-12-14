നിര്ണായക മൂന്നാം ടി20 ഇന്ന്; സഞ്ജു ഇറങ്ങുമോ..? ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതാ താരങ്ങള് ഇവര്
പരമ്പരയില് ഇരു ടീമുകളും ഓരോ മത്സരം വിജയിച്ച് 1-1 എന്ന നിലയിലാണ്.
Published : December 14, 2025 at 4:15 PM IST
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ നിര്ണായക മത്സരത്തിനു ഇന്ത്യ ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങും. വൈകീട്ട് ഏഴിന് ധരംശാലയിലെ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് പോരാട്ടം. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയില് ഇരു ടീമുകളും ഓരോ മത്സരം വിജയിച്ച് 1-1 എന്ന നിലയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ തോൽവിയും നായകൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ്, വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ എന്നിവരുടെ മോശം ഫോമും പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 14 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 23.9 ശരാശരിയിൽ ഗിൽ 263 റൺസാണ് നേടിയത്. അതേസമയം സൂര്യകുമാർ 20 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 14.35 ശരാശരിയിൽ 206 റൺസ് മാത്രമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
മുള്ളന്പൂരിൽ 51 റൺസിനാണ് ഇന്ത്യ തോറ്റത്. ലോകകപ്പ് പോരാട്ടം പടിവാതില്ക്കല് നില്ക്കുന്നതിനാല് ഇരു ടീമുകള്ക്കും പരമ്പര നിര്ണായകമാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മല്സരങ്ങളിലും ഒരേ പ്ലെയിങ് ഇലവനെയാണ് ഇന്ത്യ പരീക്ഷിച്ചത്. എന്നാല് മൂന്നാമങ്കത്തില് മലയാളി സൂപ്പര് താരം സഞ്ജു സാംസണിനെ തിരികെ വിളിച്ചേക്കുമെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്. അതേസമയം 2026 ലെ ടി20 ലോകകപ്പിന് മുമ്പ് എട്ട് മത്സരങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിന് കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയില്ല. പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിൽ സ്ഥിരത കൊണ്ടുവരേണ്ട സമയമായതിനാല് ടീമിൽ വലിയ മാറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്.
ധർമ്മശാലയിൽ നടന്ന ടി20 മത്സരങ്ങൾ
ഇതുവരെ ഇവിടെ 10 അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 മത്സരങ്ങളാണ് നടന്നത്. നാലു മത്സരങ്ങൾ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ടീം വിജയിച്ചപ്പോള് 2 മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു. ഈ പിച്ചിലെ ശരാശരി സ്കോർ 150 ആണ്. അതേസമയം ഗ്രൗണ്ടിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടി20 സ്കോർ 2015 ഒക്ടോബർ 2 ന് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നേടിയ 200/3 ആണ്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്കോർ 2016 മാർച്ച് 13 ന് നെതർലാൻഡ്സിനെതിരെ അയർലൻഡ് നേടിയ 47 റൺസാണ്. ധർമ്മശാലയിൽ ഇന്ത്യ ആകെ 3 ടി20 മത്സരങ്ങളിാണ് ഇറങ്ങിയത്. 2 മത്സരങ്ങൾ ജയിക്കുകയും ഒരു മത്സരം തോൽക്കുകയും ചെയ്തു.
മൂന്നാം ടി20യിലെ സാധ്യതാ 11
ശുഭ്മന് ഗില്, അഭിഷേക് ശര്മ, സൂര്യകുമാര് യാദവ് (ക്യാപ്റ്റന്), തിലക് വര്മ, സഞ്ജു സാംസണ്, ഹാര്ദിക് പാണ്ഡ്യ, ജിതേഷ് ശര്മ (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്), വാഷിങ്ടണ് സുന്ദര്, വരുണ് ചക്രവര്ത്തി, അര്ഷ്ദീപ് സിങ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ സാധ്യത 11:
ക്വിൻ്റൺ ഡി കോക്ക് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), എയ്ഡൻ മാർക്രം (ക്യാപ്റ്റൻ), ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ്, ഡെവാൾഡ് ബ്രൂയിസ്, ഡേവിഡ് മില്ലർ, ഡൊനോവൻ ഫെരേര, ജോർജ്ജ് ലിൻഡെ, മാർക്കോ ജാൻസെൻ, ആൻറിച്ച് നോർട്ട്ജെ / കോർബിൻ ബോഷ്, ഒട്ട്നീൽ ബാർട്ട്മാൻ, ലുങ്കി എൻഗിഡി.
