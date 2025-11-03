ETV Bharat / sports

ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ ചാമ്പ്യന്മാരുടെ കീശ നിറയും..! ലോകകപ്പ് ജയിച്ച ഒരു ടീമിനും ലഭിക്കാത്ത റെക്കോര്‍ഡ് സമ്മാനത്തുക

രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കും ലഭിക്കും കോടികള്‍

womens odi world cup winner
prize money for womens odi world cup winner team india 2025 (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 3, 2025 at 7:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന് ലഭിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റെക്കോര്‍ഡ് സമ്മാനത്തുക. ലോകകപ്പ് ജയിച്ച ഒരു ടീമിനും നൽകാത്ത സമ്മാനത്തുകയാണ് ഐസിസി വനിതാ ലോകകപ്പ് വിജയികൾക്ക് നൽകുന്നത്. 4.48 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 39.78 കോടി രൂപ) ജേതാക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കുക. 2023 ലെ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് വിജയികൾക്ക് നൽകിയ 4 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണിത്. സെപ്റ്റംബർ 30 മുതൽ നവംബർ 2 വരെ ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായി നടന്ന ടൂർണമെന്‍റിന് മുൻ പതിപ്പിനേക്കാൾ 297 ശതമാനം വർധനവാണ് ഐസിസി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗ്രൂപ്പ് മല്‍സരങ്ങളിലെ മൂന്ന് ജയങ്ങളില്‍ നിന്ന് 350,000 ഡോളര്‍ (ഏകദേശം 3.1 കോടി രൂപ) ഇന്ത്യ ഇതിനകം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ സമ്മാനത്തുക 42 കോടി രൂപ കവിഞ്ഞു. കൂടാതെ, ബിസിസിഐ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് 51 കോടി രൂപയും നല്‍കും. ഫൈനലിൽ റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പായി ഫിനിഷ് ചെയ്‌ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ കീശയും നിറയും. ₹2.24 മില്യൺ (19.91 കോടി) സമ്മാനത്തുകയാണ് അവര്‍ക്ക് ലഭിക്കുക. വിജയികളായ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിച്ചതിന്‍റെ പകുതിയാണിത്. കൂടാതെ ലീഗ് മല്‍സര ജയങ്ങളില്‍ നിന്ന് 400,000 പ്രോട്ടീസ് വനിതകള്‍ ഡോളറും നേടി.

ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ ആകെ സമ്മാനത്തുക 13.88 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 123 കോടി രൂപ). പരാജയപ്പെട്ട രണ്ട് സെമിഫൈനലിസ്റ്റുകൾക്കും 1.12 മില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 9.89 കോടി രൂപ) ലഭിക്കും, 2022 ൽ ഇത് 300,000 ഡോളറായിരുന്നു (ഏകദേശം 2.65 കോടി രൂപ).

ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ഓരോ വിജയത്തിനും 34,314 ഡോളർ (ഏകദേശം 30.29 ലക്ഷം രൂപ) ലഭിക്കും. അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തും ആറാം സ്ഥാനത്തും ഫിനിഷ് ചെയ്തവർക്ക് 700,000 ഡോളർ (ഏകദേശം 62 ലക്ഷം രൂപ), ഏഴാം സ്ഥാനത്തും എട്ടാം സ്ഥാനത്തും ഫിനിഷ് ചെയ്തവർക്ക് 280,000 ഡോളർ (ഏകദേശം 24.71 ലക്ഷം രൂപ) ലഭിക്കും. പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ ടീമിനും 250,000 ഡോളർ (ഏകദേശം 22 ലക്ഷം രൂപ) ഐ.സി.സി നല്‍കും. ഓസ്ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസീലന്‍ഡ് ടീമുകളാണ് ഇതിന് മുന്‍പ് വനിതാ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ചാമ്പ്യന്‍മാര്‍ ആയിട്ടുള്ളത്. 2005 ലും 2017ലും ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍ ഇന്ത്യ എത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും കിരീടം നേടാനായിരുന്നില്ല.

വനിതാ ലോകകപ്പിലെ സമ്മാനത്തുക

  • ജേതാക്ക‍ൾ: 39.78 കോടി രൂപ
  • റണ്ണറപ്പ്: 19.91 കോടി രൂപ
  • സെമിഫൈനലിൽ തോൽക്കുന്നവർ: 9.89 കോടി വീതം
  • 5–6 സ്ഥാനക്കാർ: 62 ലക്ഷം
  • 7–8 സ്ഥാനക്കാർ: 24.71 ലക്ഷം
  • ഗ്രൂപ്പ് റൗണ്ടിലെ ഓരോ ജയത്തിനും: 30.29 ലക്ഷം
  • പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ടീമിനും: 22 ലക്ഷം
  1. Also Read: ചരിത്രമെഴുതി ഇന്ത്യന്‍ വനിതകള്‍; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 52 റൺസിന് വീഴ്ത്തി കന്നി ഏകദിന ലോകകപ്പ് കിരീടം
  2. Also Read:'സൂപ്പർ സുന്ദർ'... വാഷിങ്‌ടണ്‍ സുന്ദറിന്‍റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്, തകർന്ന് ഓസീസ്; ഇന്ത്യക്ക് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് ജയം

TAGGED:

WOMENS WORLD CUP 2025 PRIZE MONEY
TEAM INDIA PRIZE MONEY
SOUTH AFRICA PRIZE MONEY
ലോകകപ്പ് സമ്മാനത്തുക 2025
PRIZE MONEY FOR WORLD CUP WINNER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പൂട്ട്‌ വീണ് മൂപ്പീന്‍സ് കുന്ന്; വികസനം കാത്ത് നടപ്പാത, സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് മാഹി സമ്മാനിക്കുന്നത് നിറം മങ്ങിയ കാഴ്‌ചകള്‍

പന്തം പോലെ ജ്വലിക്കും; വഴിനീളെ 'തീപ്പൂമരം', തേയിലച്ചെരുവുകള്‍ക്കിത് പൂക്കാലം

തോണിയിലേറി തെയ്യങ്ങൾ അരയി ദേശത്തേക്ക്; അപൂർവ കാഴ്‌ചയായി കാർത്തിക കാവിലെ കളിയാട്ടം

അനന്തഭദ്രത്തിന് 20 വർഷം: ശിവക്കാവും ദിഗംബരനും കുഞ്ഞൂട്ടനും ഇന്നും മലയാളികൾക്ക് ആവേശം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.