68 പന്തിൽ 181 റൺസ്; ടി20യിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറുമായി പ്രിയാൻഷ് ആര്യ
ചരിത്രം കുറിച്ച് പ്രിയാൻഷ് ആര്യ; ടി20-യിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ (181).
Published : November 24, 2026 at 2:09 PM IST
ഇൻഡോർ: സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ തകർപ്പൻ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനത്തിലൂടെ ചരിത്രം കുറിച്ച് ഡൽഹി നായകൻ പ്രിയാൻഷ് ആര്യ. ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരം നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോർ എന്ന റെക്കോർഡാണ് താരം സ്വന്തം പേരിലാക്കിയത്.
ഇൻഡോറിലെ ഡാലി കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ തമിഴ്നാടിനെതിരെ നടന്ന ഗ്രൂപ്പ് ബി മത്സരത്തിൽ 68 പന്തിൽ നിന്ന് 181 റൺസാണ് പ്രിയാൻഷ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 2026 ഐപിഎല്ലിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനായി പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിനെതിരെ കെ.എൽ. രാഹുൽ നേടിയ പുറത്താകാതെയുള്ള 152 റൺസിന്റെ റെക്കോർഡാണ് ഇതോടെ പഴങ്കഥയായത്.
HISTORY WRITTEN BY PRIYANSH ARYA. Priyansh smashed 181 (68) with 19 sixes and 4 fours against Tamil Nadu in SMAT, the highest individual score by an Indian in T20 history. 🥶 #SMAT #PriyanshArya https://t.co/wVRzpxieCm— mahendra chandani (@mahendrachanda1) November 24, 2026
19 സിക്സറുകളും ഏഴ് ഫോറുകളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു പ്രിയാൻഷിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ്. താരത്തിന്റെ കരുത്തിൽ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 275 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറാണ് ഡൽഹി പടുത്തുയർത്തിയത്. സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂന്നാമത്തെ ടീം സ്കോറാണിത്. സിക്കിമിനെതിരെ ബറോഡ നേടിയ 349/5, ഹൈദരാബാദിനെതിരെ പഞ്ചാബ് നേടിയ 310/5 എന്നിവയാണ് ഇതിന് മുന്നിലുള്ളത്.
ലോക ടി20 ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിഗത സ്കോർ കൂടിയാണ് പ്രിയാൻഷിന്റെ 181 റൺസ്. കഴിഞ്ഞ മാസം സി.എസ്.എ പ്രോ20 കപ്പിൽ ടൈറ്റൻസിനായി നൈറ്റ്സിനെതിരെ ലുവാൻ-ഡ്രെ പ്രിട്ടോറിയസ് നേടിയ പുറത്താകാതെയുള്ള 188 റൺസാണ് ലോക റെക്കോർഡ്. വെറും ഏഴ് റൺസ് വ്യത്യാസത്തിലാണ് പ്രിയാൻഷിന് ഈ ലോക റെക്കോർഡ് നഷ്ടമായത്.
ഒരു ടി20 ഇന്നിംഗ്സില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടുന്ന താരമെന്ന ലോക റെക്കോർഡിനൊപ്പവും പ്രിയാൻഷ് എത്തി. മേജർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിൽ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ യൂണികോൺസിനായി 51 പന്തിൽ 151 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ 19 സിക്സറുകൾ പറത്തിയ ഫിൻ അലന്റെ റെക്കോർഡിനൊപ്പമാണ് പ്രിയാൻഷ് ഇടംപിടിച്ചത്.
🚨 RECORD FOR PRIYANSH ARYA 🚨 - Priyansh smashed 181 (68) with 19 sixes and 4 fours against Tamil Nadu in SMAT, the highest individual score by an Indian in T20 history. 🤯 https://t.co/kqQwxScAQI— cric overview (@CricOverview) November 24, 2026
ഇന്നിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത പ്രിയാൻഷ് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ആക്രമിച്ചു കളിച്ചു. നാലാം ഓവറിൽ ആർ. സിലംബരശനെതിരെയും അഞ്ചാം ഓവറിൽ സായ് കിഷോറിനെതിരെയും 22 റൺസ് വീതം അടിച്ചെടുത്ത താരം വെറും 18 പന്തിൽ അർധസെഞ്ച്വറി തികച്ചു. പത്താം ഓവറിൽ 36 പന്തിൽ നിന്ന് സെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കി. മറുവശത്ത് വിക്കറ്റുകൾ വീഴുമ്പോഴും തളരാതെ ബാറ്റ് വീശിയ നായകൻ 17-ാം ഓവറിൽ സായ് കിഷോറിനെ സിക്സറിന് പറത്തി 60 പന്തിൽ 150 റൺസ് കടന്നു. ഒടുവിൽ 19-ാം ഓവറിൽ മണിമാരൻ സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ പന്തിലാണ് പ്രിയാൻഷിന്റെ തകർപ്പൻ ഇന്നിംഗ്സിന് അവസാനമായത്.
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