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കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ്: മലയാളി താരങ്ങളായ ശ്രീശങ്കറിനെയും ബാസിലിനെയും രാഷ്ട്രപതി അഭിനന്ദിച്ചു

ലോങ് ജമ്പിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം കോമൺവെൽത്ത് വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ മുരളി ശ്രീശങ്കറെയും 100 മീറ്ററിൽ വെള്ളി നേടിയ മുഹമ്മദ് ബാസിലിനെയും രാഷ്ട്രപതി അഭിനന്ദിച്ചു.

MOHAMMED BASIL, MURALI SREESHANKAR
MOHAMMED BASIL, MURALI SREESHANKAR (getty)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 30, 2026 at 10:48 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമായി മാറിയ മലയാളി താരങ്ങളായ മുരളി ശ്രീശങ്കറിനെയും മുഹമ്മദ് ബാസിലിനെയും രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിച്ചു. പുരുഷന്മാരുടെ ടി47 100 മീറ്റർ മത്സരത്തിൽ ചരിത്രപരമായ വൺ-ടു ഫിനിഷ് (ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ) നേടിയ പാരാ അത്‌ലറ്റുകളായ ദിലീപ് മഹാദു ഗാവിത്, മുഹമ്മദ് ബാസിൽ എന്നിവരെയും ലോങ് ജമ്പിൽ വെള്ളി മെഡൽ നിലനിർത്തിയ മുരളി ശ്രീശങ്കറെയും രാഷ്ട്രപതി സമൂഹമാധ്യമമായ എക്‌സിലൂടെയാണ് പ്രശംസിച്ചത്.

പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സില്‍ ചരിത്ര നേട്ടം

പുരുഷന്മാരുടെ 100 മീറ്റർ ടി47 ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദിലീപ് ഗാവിത് 10.71 സെക്കൻഡിൽ പുതിയ ഗെയിംസ് റെക്കോർഡോടെ സ്വർണം നേടിയപ്പോൾ, മലയാളി താരം മുഹമ്മദ് ബാസിൽ 10.83 സെക്കൻഡിൽ തന്‍റെ സീസണിലെ മികച്ച സമയത്തോടെ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഇരട്ട മെഡൽ നേട്ടത്തെ 'ഇന്ത്യൻ പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സിലെ സവിശേഷമായ അധ്യായം' എന്നാണ് രാഷ്ട്രപതി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. താരങ്ങളുടെ അസാധാരണമായ നിശ്ചയദാർഢ്യം രാജ്യത്തിന് വലിയ പ്രചോദനമാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ശ്രീശങ്കറിന് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വെള്ളി

ലോങ് ജമ്പ് ഫൈനലിൽ 8.09 മീറ്റർ ദൂരം ചാടിയാണ് മുരളി ശ്രീശങ്കർ വെള്ളി മെഡൽ ഉറപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 2022-ലെ ബിർമിംഗ്ഹാം കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലും (8.08 മീറ്റർ) ശ്രീശങ്കർ വെള്ളി നേടിയിരുന്നു. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ട് വെള്ളി മെഡലുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ലോങ് ജമ്പ് താരം എന്ന ചരിത്രനേട്ടവും ഇതോടെ ശ്രീശങ്കർ സ്വന്തമാക്കി. "തുടർച്ചയായി വെള്ളി മെഡലുകൾ നേടുന്നത് രാജ്യത്തിന് മുഴുവൻ അഭിമാനമുണ്ടാക്കുന്ന മികച്ച നേട്ടമാണ്," രാഷ്ട്രപതി കുറിച്ചു.

പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ അഭിനന്ദനം

ഗുരുതരമായ കാൽമുട്ടിലെ പരിക്കിൽ നിന്നും അവിശ്വസനീയമായ പോരാട്ടവീര്യത്തോടെ തിരിച്ചുവന്ന ശ്രീശങ്കറിന്‍റെ പ്രകടനത്തെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിംഗും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു. കരിയറിന് തന്നെ ഭീഷണിയായ പരിക്കിനെ തോൽപ്പിച്ചുള്ള ശ്രീശങ്കറിന്‍റെ ഈ തിരിച്ചുവരവ് രാജ്യത്തെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് യുവ അത്‌ലറ്റുകൾക്ക് വലിയ പ്രചോദനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച ദിനം

ഇന്നലെ ദിലീപ് ഗാവിതും ബാസിലും ശ്രീശങ്കറും ചേർന്ന് നേടിയ മെഡലുകൾ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം കൂടുതൽ ഭദ്രമാക്കി. ഏഴാം ദിനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ 3 സ്വർണവും 9 വെള്ളിയും 3 വെങ്കലവും അടക്കം 15 മെഡലുകളുമായി ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ മെഡൽ കൊയ്ത്ത് തുടരുകയാണ്.

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MURALI SREESHANKAR SILVER
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