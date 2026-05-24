പണക്കിലുക്കത്തിൽ ഗണ്ണേഴ്സ്; കിരീട തിളക്കത്തിനൊപ്പം റെക്കോർഡ് സമ്മാനത്തുകയും!
കിരീടനേട്ടത്തിന് പിന്നാലെ ആഴ്സണലിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് 1,800 കോടിയിലധികം രൂപ, വരുമാനക്കണക്കുകൾ പുറത്ത്!
Published : May 24, 2026 at 7:39 PM IST
ലണ്ടൻ: മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി സമനിലയിൽ കുരുങ്ങിയതോടെ പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടം ആഴ്സണൽ ഔദ്യോഗികമായി ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. 22 വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് അറുതി വരുത്തിയ ആ കിരീടനേട്ടത്തിന്റെ ആവേശം അടങ്ങും മുൻപ്, ക്ലബ്ബിനെ തേടിയെത്തുന്ന വൻ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന്റെ കണക്കുകളാണ്. പ്രീമിയർ ലീഗ് സമ്മാനത്തുകയായും ടിവി സംപ്രേക്ഷണാവകാശത്തിലൂടെയും 177.4 ദശലക്ഷം പൗണ്ട് (ഏകദേശം 1,800 കോടിയിലധികം ഇന്ത്യൻ രൂപ) ആണ് ആഴ്സണലിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
സീസണിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ഇന്ന് ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിനെതിരെ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സമ്മർദ്ദങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു ചാമ്പ്യൻ പദവിയോടെയാണ് ആഴ്സണൽ പിച്ചിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചത്. കളിക്കളത്തിലെ ഈ വലിയ വിജയത്തിനൊപ്പം ക്ലബ്ബിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും വൻതോതിൽ വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോക കായികരംഗത്ത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വരുമാനം പങ്കിടുന്ന ലീഗായ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പ്രധാന വഴികളിലൂടെയാണ് ആഴ്സണലിന് ഈ തുക ലഭിക്കുന്നത്.
മെറിറ്റ് പേയ്മെന്റ് - 53.1 ദശലക്ഷം പൗണ്ട് (ഏകദേശം 540 കോടി രൂപ): ലീഗ് ടേബിളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തതിനുള്ള നേരിട്ടുള്ള സമ്മാനത്തുകയാണിത്. ലീഗിലെ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇത് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ചാമ്പ്യന്മാരായതോടെ ഈ വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുക ആഴ്സണൽ സ്വന്തമാക്കി.
തുല്യ വിഹിതം - 96.9 ദശലക്ഷം പൗണ്ട് (ഏകദേശം 985 കോടി രൂപ): ലീഗിൽ എത്രാമത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ, പങ്കെടുക്കുന്ന 20 ക്ലബ്ബുകൾക്കും പ്രീമിയർ ലീഗ് നൽകുന്ന അടിസ്ഥാന തുകയാണിത്. ആഭ്യന്തര-അന്തർദ്ദേശീയ ടിവി സംപ്രേക്ഷണാവകാശ കരാറുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ തുക തുല്യമായി വീതിക്കുന്നത്.
ഫെസിലിറ്റി ഫീസ് - 27.4 ദശലക്ഷം പൗണ്ട് (ഏകദേശം 280 കോടി രൂപ): ഒരു ക്ലബ്ബിന്റെ മത്സരങ്ങൾ എത്ര തവണ യുകെയിൽ തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്. ആഴ്സണലിന്റെ കിരീടപ്പോരാട്ടം കാണാൻ കാണികൾ ഏറെയായിരുന്നതിനാൽ ഈ സീസണിൽ 33 തവണയാണ് അവരുടെ മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം ടെലിവിഷനിൽ കാണിച്ചത്.
വരാനിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫര് വിപണിയിലെ വജ്രായുധം
ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കിരീടനേട്ടം തരുന്ന സന്തോഷം വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണെങ്കിലും, ക്ലബ്ബ് മാനേജ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത സീസണായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. പുതിയ കളിക്കാരെ ടീമിലെത്തിക്കാനുള്ള സമ്മർ വിൻഡോയിൽ ഈ 1,800 കോടി രൂപ ആഴ്സണലിന് വലിയ കരുത്താകും.
കടുത്ത സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ, മറ്റ് പല ക്ലബ്ബുകളും പ്രതിസന്ധിയിലാകുമ്പോൾ ആഴ്സണലിന് യാതൊരു ഭയവുമില്ലാതെ മികച്ച കളിക്കാരെ ടീമിലേക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. വരും വർഷങ്ങളിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും യൂറോപ്പിലും തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം നിലനിർത്താൻ കോച്ച് മിഖേൽ അർറ്റേറ്റയ്ക്ക് ഈ സാമ്പത്തിക നേട്ടം വലിയ സഹായമാകും.
